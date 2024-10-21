У 3 знаков зодиака будет самая удачная осень: кто среди счастливчиков

Наступившая осень 2024 года обещает быть особенно благоприятной для трех знаков зодиака, которым звезды предсказывают удачу, успех и новые возможности.
Близнецы, Весы и Стрельцы – именно они попадут в число счастливчиков, которым Вселенная предоставит все шансы для личностного роста и исполнения желаний. Давайте разберемся, чем же им так повезет.
Близнецы
Удача на стороне Близнецов с весны 2024 года, когда Юпитер, планета изобилия, вошла в их знак. Осень продолжит эту благоприятную тенденцию: новые идеи, вдохновение и хорошие новости начнут поступать ближе к середине октября. Особое внимание следует обратить на 8 и 13 октября, когда Меркурий и Солнце образуют удачный аспект с Юпитером, что принесет Близнецам множество благословений.
В ноябре и декабре также стоит ожидать удачных событий, ведь 7 декабря Венера активирует девятый дом приключений Близнецов, наполняя их жизнь новыми перспективами. Важно не упускать возможности и оставаться открытыми для всего нового.
Весы
Весы находятся под влиянием Юпитера с мая 2024 года, что принесло им успех и рост в различных сферах жизни. Осенью этот удачный период продолжается, ведь Солнце в их знаке подарит уверенность и жизненные силы. Ожидайте особенно удачных моментов ближе к середине октября, когда Солнце и Меркурий благоприятно аспектируют Юпитер.
Но особенно значимым событием для Весов станет 19 декабря, когда Венера в секторе страсти образует трин с Юпитером. Этот аспект принесет множество счастливых и романтических моментов. Для Весов это отличное время для новых начинаний и решительных действий.
Стрелец
Для Стрельцов осень 2024 года обещает быть насыщенной и удачной благодаря Венере и Юпитеру. Пик удачи наступит с 17 октября, когда Венера войдет в их знак, усилив чувство уверенности. Это время для великих шагов в жизни и доверия судьбе, ведь Вселенная готова поддержать Стрельцов.
Ноябрь также принесет множество благоприятных событий, особенно в сфере личных отношений, а с приходом декабря Солнце осветит их знак, завершая год на высокой ноте. Особенно удачным днем станет 7 декабря, когда Солнце в Стрельце создаст сильный аспект с Юпитером, усиливая магию этого сезона для Стрельцов.
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