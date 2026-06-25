У кого наконец закончится черная полоса в жизни: гороскоп на июль 2026

Телец рискует потерять доходы из-за жестких конфликтов. Анжела Перл назвала опасные даты.

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Деньги, наследство и эмиграция: гороскоп для Тельцов на июль 2026 / Коллаж: Главред, фото: pexels.com, скриншот

Кратко:

До 23 июля ретроградный Меркурий заблокирует Тельцам крупные сделки

Соединение Марса и Урана 3–5 июля создаст угрозу доходам и имуществу

Конец месяца принесет знаку долгожданный выход из черной полосы

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на май 2026 для Тельцов. Если вам интересен прогноз для знака зодиака Овен, читайте материал: Риск аварий и жестких ссор: астролог назвала самые опасные дни июля 2026.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, до 23 июля Меркурий будет ретроградным в третьем доме гороскопа Тельцов. Этот сектор отвечает за общение, коммуникации, родственников, знакомства и поездки. Естественно, Меркурий будет мешать этой сфере. Могут возникать проблемы со связью — например, будет трудно до кого-то дозвониться. Кто-то может потерять, уронить или разбить телефон, а запланированные встречи будут переноситься или отменяться.

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Всё, что касается поездок, тоже потребует повышенного внимания. Проверяйте, на то ли число вы бронируете отели или покупаете билеты. Возможны задержки самолетов и другие проблемы с транспортом.

"Помните, что до 23 июля, пока Меркурий движется обратно, нельзя покупать дорогую технику, подписывать важные документы и делать плановые операции", - предупредила специалист

Финансовые риски и опасные дни

3 и 4 июля во втором доме вашего гороскопа (секторе денег, ценностей, финансов и работы) соединяются Марс и Уран. Это две непредсказуемые планеты, способные принести внезапные события. Уран дает быстрые, незапланированные изменения, а Марс добавляет агрессию, конфликты и вспыльчивость.

Поскольку Марс — огненная планета, а второй дом отвечает в том числе за недвижимость, то стоит быть осторожными с огнем, чтобы дома ничего не загорелось. Также следите за обстановкой на работе: избегайте конфликтов, ведь они могут напрямую повлиять на ваши доходы и финансовое положение. Будьте предельно осторожны 3, 4 и 5 июля.

10 июля Венера входит в ваш пятый дом гороскопа — дом любви, радости, удовольствий, отпуска и детей. Венера всегда приносит хорошие новости, подарки и деньги. А поскольку это еще и планета любви, её транзит по пятому дому обещает прекрасные события. Вас ждут отличные новости о детях (это может быть новость о беременности, рождении ребенка или детский праздник), романтическое свидание, долгожданный отпуск, поход в театр, ресторан или на выставку. Также Венера покровительствует творчеству.

11 июля Венера в этом же секторе соединится с кармическим узлом прошлых жизней. Это указывает на очень значимую, судьбоносную или совершенно неожиданную встречу. Вы можете познакомиться с человеком и с первой секунды ощутить, будто знаете его всю жизнь. Это верный знак того, что вы уже встречались в прошлых воплощениях и у вас есть общая история.

Знаки зодиака - стихия земля / Инфографика: Главред

14 июля произойдет новолуние в третьем доме. В этот период вы можете начать выбирать себе автомобиль (но саму покупку отложите до 23 июля). Возможна поездка в совершенно новое место, где вы еще никогда не бывали, или получение важных новостей от брата либо сестры. Третий дом также отвечает за информацию, поэтому с 14 июля у вас может начаться какой-то обучающий курс или вы будете выбирать направление для новой учебы.

В период с 19 по 23 июля планета счастья и удачи Юпитер сделает великолепный аспект к Нептуну в 12-м доме, который символизирует другие страны и дальние земли.

Этот аспект может принести получение гражданства другого государства, поездку за границу или приезд зарубежных родственников. Если вы планировали эмиграцию, это идеальное время для оформления документов. Также возможны крупные сделки по купле-продаже недвижимости где-то далеко.

Для кого-то этот аспект проиграется как получение наследства — дачи, квартиры, офиса или земельного участка по завещанию от бабушки или родителей. Еще один вариант — расширение семьи. В этот период может открыться какая-то тайна, но это будет исключительно приятный сюрприз, который вас очень обрадует.

Когда закончится черная полоса

23 июля Солнце входит в ваш четвертый дом, и в этот же день Меркурий наконец-то разворачивается в прямое движение. Если у вас были затяжные проблемы с жильем, недвижимостью или в семье, эта черная полоса закончится. Солнце благополучно разрешит все сложные вопросы. После 23 июля любые дела с посылками, звонками, переговорами и поездками пойдут легко и гладко.

26 июля Сатурн — планета ответственности и жесткой дисциплины — разворачивается в ретроградное движение до 10 декабря. Сатурн буквально наводит порядок в вашей жизни: если что-то лежало не по полочкам, он заставит вас всё систематизировать. Это может коснуться здоровья или любой другой сферы — Сатурн не отстанет, пока всё не будет сделано как надо.

В этот период вам придется углубиться в какую-то тему. Возможно, вы будете искать старые документы в архивах, закрывать ненужные компании или завершать прошлые дела.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Важнейшее событие месяца

28 июля кармические узлы меняют знаки. Последние полтора года они находились в ваших 5 и 11 домах, а теперь на полтора года переходят в 4 и 10 дома. Там, где стоят узлы, всегда концентрируется фокус нашего внимания и происходят ключевые события.

Четвертый дом принесет важные перемены в сфере жилья и семьи: переезды, эмиграцию, покупку или продажу недвижимости, свадьбы или рождение детей. А 10-й дом включит глобальные изменения в карьере, бизнесе и социальном статусе — в течение ближайших полутора лет вы, скорее всего, смените должность или место работы.

29 июля нас — полнолуние в 10-м доме гороскопа. Это сектор успеха, достижений и карьеры. Полнолуние высветит ваши результаты в социуме. Возможна смена начальства, важные известия по работе или окончательное решение уволиться и сменить сферу деятельности.

Самый счастливый день месяца

30 июля — невероятно удачный и счастливый день. Солнце соединится с планетой большого счастья Юпитером в вашем четвертом доме. Вас ждет замечательное событие, связанное с домом или семьей: это может быть грандиозный семейный праздник, юбилей, удачная покупка или очень выгодная продажа недвижимости. Особенно ярко этот день проиграется у Тельцов, родившихся 27 марта, но мощную позитивную энергию ощутят все предствители этого знака зодиака.

Детальный гороскоп для Тельцов на июль 2026 смотрите на видео:

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