Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

У одного знака зодиака закончится черная полоса: гороскоп Таро на июль 2026

Анна Ярославская
4 июля 2026, 09:05
google news Подпишитесь
на нас в Google
Таро прогноз на июль предвещает, что Козерогов ждет успех в бизнесе и карьере.
Гороскоп Таро, Анжела Перл
Гороскоп Таро для Козерогов на июль - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: Коллаж: Главред, фото: pexels.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Как ретроградный Меркурий изменит личную жизнь Козерогов в июле
  • Какие карты предвещают знаку крупную прибыль и успех в работе
  • Почему стоит навсегда закрыть двери для людей из прошлого

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июль 2026 для знака зодиака Козерог.

Таро-прогноз для Козрогов на июль 2026

9 кубков Таро - значение

видео дня

Это карта семьи, коллектива, сплоченности, любви и родительской заботы.

Также она говорит о радости. Может, вы будете радоваться за ребенка, за мужа или за кого-то другого из членов семьи, рассказала специалист на своем Youtube-канале.

Королева пентаклей Таро - значение

Это женщина земного знака зодиака - Козерог, Дева или Телец.

Финансы и деньги придут. Возможно, вы продадите что-то удачно. Во время ретроградного Меркурия как раз можно продавать. Вы получите хорошую сумму денег.

Таро - значение Иерофант

Карта консервативная, карта традиций. Может быть, у вас намечается семейное торжество: будете отмечать крестины, какой-то юбилей или годовщину свадьбы. Очень традиционная карта.

Может, отец приедет к вам в гости. Или, возможно, вы будете получать какое-то разрешение, ведь по этой карте человек как будто просит дать ему либо благословение, либо официальную бумагу.

Паж кубков Таро - значение

Карта говорит об эмоциях, счастье, гармонии. Может, вы в отпуск поедете отдыхать?

По этой карте нет никаких переживаний и стресса. Также пажи могут обозначать детей (возможно, это ваш ребенок), либо какие-то творческие начинания: новое хобби или обучение, которое принесет вам огромное удовольствие.

Могут даже начаться новые отношения, но лучше, если они завяжутся после 23-го числа, когда Меркурий развернется.

Колесо фортуны Таро - значение

Это финансы, возможная поездка или путешествие. Деньги придут. Это такой поворот событий, который будет вам на руку. Вы окажетесь в нужное время в нужном месте, вас найдут новые возможности - обязательно пользуйтесь ими.

10 мечей Таро - значение

Это карта, знаменующая завершение чего-то. Это момент, когда вы откуда-то уходите, уезжаете или что-то оставляете. Может, увольняетесь с работы, переезжаете или отрезаете кого-то из своей жизни.

Возможно, во время ретроградного Меркурия в июле появится кто-то из прошлого, чтобы вы окончательно убедились: нет, с этим человеком я дел иметь больше не буду.

"Если вы попытаетесь что-то оживить или возобновить, я думаю, это не принесет успеха. Ситуация дана лишь для того, чтобы вы поняли: все двери туда закрыты", - объяснила таролог.

Король жезлов Таро - значение

Это уверенный в себе мужчина, оптимист, энергичный и активный. По гороскопу может быть Овном, Львом или Стрельцом. С ним у вас может быть связана какая-то поездка или путешествие.

Паж жезлов Таро - значение

Это карта интереса. Вы загоритесь какой-то идеей.

знаки зодиака, стихия земля, знаки земли, гороскоп
Знаки зодиака - стихия земля / Инфографика: Главред

Колесо фортуны Таро - значение

Карта повторяется второй раз за расклад. Что-то в вашей жизни круто поворачивается. Это может касаться детей, мужчины с детьми, вашего быта или семейной ситуации. А может, вы просто поедете отдыхать вместе с детьми.

Солнце Таро - значение

Прекрасная, солнечная карта. Она очень хороша для детей, для темы беременности и рождения, а также для путешествий. Лошадь на карте символизирует исцеление и выздоровление, ведь Солнце - это мощная энергия. К тому же, это отличная денежная карта, которая сулит успех в бизнесе и карьере.

9 пентаклей Таро - значение

Карта говорит о получении денег в таком количестве, когда их точно на всё хватает: и на новое платье, и на концерт, и на клуб или бар, и на отдых. Девятка - это кульминация, получение выплаты за какой-то проект, за работу, или, может быть, кто-то помог вам финансово. Деньги придут, и вы будете очень счастливы и довольны.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

3 пентаклей Таро - значение

Это финансовая и очень креативная рабочая карта. Возможно, вы будете делать что-то на работе в группе, в команде со своим коллективом. Или же вы вызовете какую-то бригаду к себе домой, например, делать ремонт. Также это может быть творческий проект, за который вам заплатят (если вы фотограф, стилист или дизайнер). Либо вы сами будете оплачивать вебинар, курсы или практические занятия, чтобы учиться у мастера, и в будущем это принесет вам доход.

В целом, это отличная карта финансового развития.

4 кубков Таро - значение

Карта говорит о том, что вы не захотите торопиться. Вы решите посидеть и спокойно подумать: "А какой мой следующий шаг?".

Конкретного направления на карте нет, но помните, что у вас в раскладе дважды выпали карты огромных возможностей - Колесо Фортуны.

Важные решения лучше принимать в последнюю неделю июля. А до 23-го числа вы можете спокойно побыть в уединении: полежать на пляже, принять ванну или вовсе отключить телефон со словами "Не трогайте меня". Это может быть медитация или какой-то ретрит, пусть даже на четыре дня.

6 мечей Таро - значение

Карта говорит о движении вперед. Все же вы принимаете решение. Может, вы переезжаете, переходите на другую работу или делаете важный шаг в направлении своего будущего. И это абсолютно правильный шаг.

Куда бы вы ни направлялись - решите ли вы получить новую профессию, будут ли развиваться новые отношения или вы окончательно выйдете из старых - карта показывает движение к лучшей жизни. Черная полоса заканчивается, и начинается белая.

Смотрите видео - Таро прогноз для Козерогов на июль 2026 от Анжелы Перл:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп гороскоп на июль гороскоп Козерог таро карты таро гороскоп на картах таро Анжела Перл гороскоп Таро гороскоп по картам таро
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин отдал срочный приказ организовать новые массированные удары по Украине

Путин отдал срочный приказ организовать новые массированные удары по Украине

10:38Война
Много взрывов и пожаров: в Крыму атакованы аэродром и паромная переправа

Много взрывов и пожаров: в Крыму атакованы аэродром и паромная переправа

09:46Война
Погибли люди, среди пострадавших дети: РФ нанесла удары по больших городах Украины

Погибли люди, среди пострадавших дети: РФ нанесла удары по больших городах Украины

08:40Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Королеву красоты нашли под завалами с бойфрендом

Королеву красоты нашли под завалами с бойфрендом

Китайский гороскоп на завтра, 4 июля: Лошадям - понимание, Свиньям - сила

Китайский гороскоп на завтра, 4 июля: Лошадям - понимание, Свиньям - сила

Говорить "большое спасибо" - грубая ошибка: как правильно благодарить на украинском

Говорить "большое спасибо" - грубая ошибка: как правильно благодарить на украинском

Магниты для чужих бед: какие вещи из секонд-хенда точно не стоит покупать

Магниты для чужих бед: какие вещи из секонд-хенда точно не стоит покупать

Мясники раскрыли, какое мясо не стоит покупать в супермаркете: знают далеко не все

Мясники раскрыли, какое мясо не стоит покупать в супермаркете: знают далеко не все

Последние новости

11:01

Гендер-пати на побережье: беременная экс-"ВИА Гра" раскрыла пол ребенка

10:41

Вселенная сделала свой выбор: пять знаков зодиака получат особый шанс

10:38

Путин отдал срочный приказ организовать новые массированные удары по Украине

10:16

Гороскоп Таро для Водолеев на июль 2026: как поймать волну крупного успеха

09:58

"Буду рожать в прямом эфире": Кацурина удивила заявлением о личной жизни

Кто будет героем, будут решать только украинцы: Вятрович — о Бандере и Украинском национальном пантеонеКто будет героем, будут решать только украинцы: Вятрович — о Бандере и Украинском национальном пантеоне
09:46

Много взрывов и пожаров: в Крыму атакованы аэродром и паромная переправа

09:05

У одного знака зодиака закончится черная полоса: гороскоп Таро на июль 2026Видео

08:40

Погибли люди, среди пострадавших дети: РФ нанесла удары по больших городах УкраиныФото

07:47

Взрывы продолжаются: дроны и ракеты атаковали Санкт-Петербург, Чувашию и Удмуртию

Реклама
05:47

Гороскоп на завтра, 5 июля: Близнецам — успех, Девам — волнение

05:11

По-прежнему популярны, и не зря: 8 лайфхаков из СССР, которые действительно работают

04:30

Три знака зодиака скоро выйдут из тени одиночества: кого ждет особенная неделя

04:02

Как беременной послушать сердцебиение ребенка с помощью телефона — лайфхак

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке женщины около поезда за 29 с

03:37

Чем полить помидоры в июле: простой трюк увеличит урожай томатов на 25%Видео

00:44

Королеву красоты нашли под завалами с бойфрендом

03 июля, пятница
23:58

Дочь Зиброва похудела на ошеломительные 23 кг: что известно

23:26

Российская звезда "Бедной Насти" заплыла и непохожа на себя: что с ней случилось

23:19

Оккупанты ударили по Сумам КАБами и дронами: есть погибшие и раненые

22:45

РФ пытается продвинуться к Славянску: враг активизировал штурмы к югу от Лимана

Реклама
22:07

"Чернобаевская" горит: РФ уничтожила одну из крупнейших птицефабрик Европы

21:35

Говорить "большое спасибо" - грубая ошибка: как правильно благодарить на украинском

21:33

Покушение на Ермолаева: Украина инициирует создание международной следственной группы

20:33

Украинские АЗС на прицеле у врага: какие заправки намерен атаковать противник

19:45

Мясники раскрыли, какое мясо не стоит покупать в супермаркете: знают далеко не все

19:10

Трамп отступил: Невзлин о том, почему Иран диктует новые правила игрымнение

19:07

Украина в будущем способна производить больше оружия, чем РФ - Зеленский

18:27

"Нужна муштра": Злата Огневич удивила своими ежемесячными расходами

18:25

Лук пролежит до весны: когда и как собирать урожай лука в 2026 году

18:07

РФ атаковала предприятие в крупном областном центре: есть погибший и раненыеВидео

18:06

"Разбило мне сердце": LELEKA публично пристыдила финалиста Евровидения 2026Видео

17:47

Совет общественного контроля НАБУ – "место для заработка", – ветеран озвучил новые обвинения после скандала с выборами в РГК

17:42

С геями в США: актер Панин с потрохами сдал Киркорова

17:32

Предмет из ванной комнаты сделает помидоры сочнее — что положить под кустыВидео

17:25

"Варшава больше не может": Туск высказался об отношениях Польши и Украины

17:09

Роскошный особняк из фильмов забросили: внутри нашли тайные комнаты

17:03

Портит рост и силуэт: как подобрать обувь к юбке и не испортить фигуруВидео

16:52

Вырастут сладкими, как мед: чем подкормить арбузы в июле

16:39

"Это издевательство": лидер группы ТіК разнес НМТ, на котором его дочери стало плохо

16:38

Мужчина увидел будущее во время комы: вскоре все начало сбываться

Реклама
16:27

Польша утилизирует МиГ-29, которые обещала Украине: насколько это критично для ВСУ

16:17

Украинцы вынуждены покинуть свои дома: в одной из областей расширили зону эвакуации

16:05

"Беспилотником": на пропагандистку Симоньян трижды совершили покушение

15:55

Доллар резко обвалился, евро просел: новый курс валют на 6 июля

15:44

Большинство ошибается: 4 продукта, которые полезнее покупать только замороженными

15:31

Зачем опытные хозяйки надевают пакет на кухонный кран: неожиданный лайфхак

15:26

Почему нельзя принимать важные решения утром 4 июля: какой церковный праздник

15:21

Не имперское величие, а пожарище: как раньше называлась Красная площадьВидео

15:19

Косточки вылетят сами: как быстро очистить гору вишен или черешен

15:14

Самый кармический Меркурий: пять правил, которые помогут избежать ошибок

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять