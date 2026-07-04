У одного знака зодиака закончится черная полоса: гороскоп Таро на июль 2026

Таро прогноз на июль предвещает, что Козерогов ждет успех в бизнесе и карьере.

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Гороскоп Таро для Козерогов на июль - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: Коллаж: Главред, фото: pexels.com, скриншот

Вы узнаете:

Как ретроградный Меркурий изменит личную жизнь Козерогов в июле

Какие карты предвещают знаку крупную прибыль и успех в работе

Почему стоит навсегда закрыть двери для людей из прошлого

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июль 2026 для знака зодиака Козерог.

Таро-прогноз для Козрогов на июль 2026

9 кубков Таро - значение

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Это карта семьи, коллектива, сплоченности, любви и родительской заботы.

Также она говорит о радости. Может, вы будете радоваться за ребенка, за мужа или за кого-то другого из членов семьи, рассказала специалист на своем Youtube-канале.

Королева пентаклей Таро - значение

Это женщина земного знака зодиака - Козерог, Дева или Телец.

Финансы и деньги придут. Возможно, вы продадите что-то удачно. Во время ретроградного Меркурия как раз можно продавать. Вы получите хорошую сумму денег.

Таро - значение Иерофант

Карта консервативная, карта традиций. Может быть, у вас намечается семейное торжество: будете отмечать крестины, какой-то юбилей или годовщину свадьбы. Очень традиционная карта.

Может, отец приедет к вам в гости. Или, возможно, вы будете получать какое-то разрешение, ведь по этой карте человек как будто просит дать ему либо благословение, либо официальную бумагу.

Паж кубков Таро - значение

Карта говорит об эмоциях, счастье, гармонии. Может, вы в отпуск поедете отдыхать?

По этой карте нет никаких переживаний и стресса. Также пажи могут обозначать детей (возможно, это ваш ребенок), либо какие-то творческие начинания: новое хобби или обучение, которое принесет вам огромное удовольствие.

Могут даже начаться новые отношения, но лучше, если они завяжутся после 23-го числа, когда Меркурий развернется.

Колесо фортуны Таро - значение

Это финансы, возможная поездка или путешествие. Деньги придут. Это такой поворот событий, который будет вам на руку. Вы окажетесь в нужное время в нужном месте, вас найдут новые возможности - обязательно пользуйтесь ими.

10 мечей Таро - значение

Это карта, знаменующая завершение чего-то. Это момент, когда вы откуда-то уходите, уезжаете или что-то оставляете. Может, увольняетесь с работы, переезжаете или отрезаете кого-то из своей жизни.

Возможно, во время ретроградного Меркурия в июле появится кто-то из прошлого, чтобы вы окончательно убедились: нет, с этим человеком я дел иметь больше не буду.

"Если вы попытаетесь что-то оживить или возобновить, я думаю, это не принесет успеха. Ситуация дана лишь для того, чтобы вы поняли: все двери туда закрыты", - объяснила таролог.

Король жезлов Таро - значение

Это уверенный в себе мужчина, оптимист, энергичный и активный. По гороскопу может быть Овном, Львом или Стрельцом. С ним у вас может быть связана какая-то поездка или путешествие.

Паж жезлов Таро - значение

Это карта интереса. Вы загоритесь какой-то идеей.

Знаки зодиака - стихия земля / Инфографика: Главред

Колесо фортуны Таро - значение

Карта повторяется второй раз за расклад. Что-то в вашей жизни круто поворачивается. Это может касаться детей, мужчины с детьми, вашего быта или семейной ситуации. А может, вы просто поедете отдыхать вместе с детьми.

Солнце Таро - значение

Прекрасная, солнечная карта. Она очень хороша для детей, для темы беременности и рождения, а также для путешествий. Лошадь на карте символизирует исцеление и выздоровление, ведь Солнце - это мощная энергия. К тому же, это отличная денежная карта, которая сулит успех в бизнесе и карьере.

9 пентаклей Таро - значение

Карта говорит о получении денег в таком количестве, когда их точно на всё хватает: и на новое платье, и на концерт, и на клуб или бар, и на отдых. Девятка - это кульминация, получение выплаты за какой-то проект, за работу, или, может быть, кто-то помог вам финансово. Деньги придут, и вы будете очень счастливы и довольны.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

3 пентаклей Таро - значение

Это финансовая и очень креативная рабочая карта. Возможно, вы будете делать что-то на работе в группе, в команде со своим коллективом. Или же вы вызовете какую-то бригаду к себе домой, например, делать ремонт. Также это может быть творческий проект, за который вам заплатят (если вы фотограф, стилист или дизайнер). Либо вы сами будете оплачивать вебинар, курсы или практические занятия, чтобы учиться у мастера, и в будущем это принесет вам доход.

В целом, это отличная карта финансового развития.

4 кубков Таро - значение

Карта говорит о том, что вы не захотите торопиться. Вы решите посидеть и спокойно подумать: "А какой мой следующий шаг?".

Конкретного направления на карте нет, но помните, что у вас в раскладе дважды выпали карты огромных возможностей - Колесо Фортуны.

Важные решения лучше принимать в последнюю неделю июля. А до 23-го числа вы можете спокойно побыть в уединении: полежать на пляже, принять ванну или вовсе отключить телефон со словами "Не трогайте меня". Это может быть медитация или какой-то ретрит, пусть даже на четыре дня.

6 мечей Таро - значение

Карта говорит о движении вперед. Все же вы принимаете решение. Может, вы переезжаете, переходите на другую работу или делаете важный шаг в направлении своего будущего. И это абсолютно правильный шаг.

Куда бы вы ни направлялись - решите ли вы получить новую профессию, будут ли развиваться новые отношения или вы окончательно выйдете из старых - карта показывает движение к лучшей жизни. Черная полоса заканчивается, и начинается белая.

Смотрите видео - Таро прогноз для Козерогов на июль 2026 от Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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