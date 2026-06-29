Один знак зодиака будет сказочно богат: гороскоп на июль 2026

Очень денежный месяц ждет земной знак зодиакального круга. Детали раскрыла Анжела Перл.

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Гороскоп на июль 2026 для Козерогов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

Почему до 23 июля не стоит покупать недвижимость, авто и дорогую технику

Чем грозит опасное соединение Марса и Урана

Когда начнется прибыльный финансовый период

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июль 2026 для Козерогов.

Если вам интересны астрологические прогнозы для других знаков зодиака, читайте материал: Когда Весам улыбнётся удача в июле 2026: детальный гороскоп на месяц.

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Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, до 23 июля продолжается ретроградный Меркурий. Планета находится в секторе партнерства, брака, других людей, сделок, переговоров и любви.

"Когда Меркурий ретрограден, всё может застопориться или встать на паузу. Возможно, вы уедете на какое-то время и будете с партнером на расстоянии. Могут затянуться переговоры, отложиться сделка, или ваши покупатели передумают. В период ретроградного Меркурия нежелательно покупать квартиры, машины, технику и другие дорогие вещи - лучше подождать. Также на это время не стоит планировать серьезные операции - только если это экстренные случаи по скорой помощи", - объяснила специалист.

До 23 июля кто-то из старых друзей, бывших поклонников, мужей или жен может снова появиться в вашей жизни. Или вы вернетесь к старым договоренностям по бизнесу или работе. Могут вернуться старые клиенты.

Самый опасный период месяца

Период с 3 по 5 июля буде очень напряженным.

"Будьте осторожны, потому что Марс соединяется с Ураном. Уран - планета непредвиденных ситуаций, а Марс бывает весьма агрессивным: он символизирует пожары, травмы и порезы. Они соединяются в вашем доме работы и здоровья. Смотрите, чтобы не произошло рабочей травмы или конфликта с коллегами. Если вдруг возникнут проблемы со здоровьем (травма, ожог или что-то неожиданное), сразу обращайтесь к врачу. В эти дни лучше никуда не ехать, поскольку Марс и Уран также связаны с транспортом. Будьте аккуратнее на дорогах и не вступайте в конфликты", - предупредила Анжела Перл.

10 июля Венера входит в девятый дом. Это прекрасное положение, ведь Венера отвечает за всё, что нам нравится. Девятый дом - это поездки, путешествия за границу, новые интересы, книги, фильмы, встречи с интересными людьми и обучение, которое будет вам в радость.

Возможно знакомство с другими культурами, кухнями народов мира или даже романтическое знакомство с иностранцем или кем-то, кто живет за границей.

11 июля Венера в том же доме соединяется с кармическим узлом. Вы получите подарок, который когда-то заслужили, и сейчас он вас нашел. Возможно, в прошлой жизни вы сделали кому-то добро, и сейчас Вселенная вас награждает. Козерогов ждет встреча и знакомство с человеком, при котором возникнет стойкое ощущение, будто вы знали его всю жизнь.

14 июля нас ждет новолуние. Может открыться какая-то тайна, а возможно, ваши отношения просто перейдут на новый уровень. Не исключено, что вы можете принять решение, что больше не хотите продолжать эти отношения. Это время кульминации, когда всё становится ясно и понятно.

Знаки зодиака - стихия земля / Инфографика: Главред

Когда Козерогов ждет финансовый успех

С 19 по 23 июля Юпитер и Нептун будут в гармоничном аспекте, при этом Юпитер находится в восьмом доме денег. К вам могут прийти финансы от родителей, государственная поддержка, выплаты на детей, алименты или новости о наследстве. Юпитер дает возможность воспользоваться ресурсами других людей - это могут быть как деньги, так и знания.

Возможно, кто-то разрешит вам пожить у себя бесплатно, так как Нептун находится в вашем четвертом доме, который отвечает за недвижимость, место жительства и семью. Юпитер отвечает за финансы, Нептун - за жилье, и их отличный аспект принесет хорошие результаты. Возможно, вы найдете отличную квартиру для аренды либо решите купить жилье. Это могут быть удачные покупки для дома, но помните, что из-за ретроградного Меркурия слишком дорогие вещи пока покупать не стоит.

"В целом, июль будет очень денежным у Козерогов. Это может быть прибыль, новый клиент, проект с хорошей оплатой, деньги мужа или жены - то есть к вам придут чужие ресурсы или помощь. Возможно, вы займетесь рефинансированием кредита или ипотеки. Или же вырастут инвестиции, которые вы вложили во что-то ранее", - рассказала астролог.

Ретроградный Сатурн

26 июля Сатурн останавливается и начинает ретроградное движение до 10 декабря.

Возможно, вам придется взять на себя ответственность за жилье, начать ремонт или уделить время родителям (особенно маме) и помочь им. С 26 июля по 10 декабря у вас может появиться временное жилье - например, придется съехать из-за ремонта или по другой причине. Четвертый дом - это также дом семьи, поэтому по Сатурну может пойти подготовка к беременности или изменятся условия там, где вы живете (например, рядом начнется стройка).

Сатурн будет настойчиво указывать на вопросы недвижимости. Если вы оформляете документы на вид на жительство в другой стране, процесс может затянуться до декабря. Возможно, придется ждать, пока ваш дом достроят и сдадут. У каждого проиграется своя домашняя ситуация. Если вы планировали переезд - тоже возможны задержки до декабря.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

20 июля кармические узлы меняют знаки. Это очень важное событие, ведь они меняют положение раз в полтора года. На ближайшие 18 месяцев они входят в ваши финансовые дома, поэтому фокус внимания сместится на финансы. Возможно, вы смените работу, и ваше материальное положение полностью трансформируется. Причины у всех будут разные: брак, рождение детей, переезд или развод, но доходы изменятся. У кого-то в плюс, у кого-то в минус, но это будет переходный период, связанный с новым источником дохода или сменой профессии.

29 июля состоится полнолуние во втором доме денег. Луна будет в соединении с Плутоном - планетой трансформации. Это полнолуние заставит вас принять важное решение или высветит ситуации, связанные с работой, доходами, зарплатой, тратами или вложениями. Изменения коснутся денег, а также вашей самооценки и личных ценностей.

30 июля Солнце соединяется с Юпитером.

"Обычно это самый удачный и везучий день, ведь Юпитер - планета большого счастья, а Солнце - светило, дарующее радость. И соединяются они в вашем доме денег! Так что 30 июля ждите хороших финансовых новостей. В июле у вас многое поменяется в материальном плане, но и доходы обещают быть отличными. Не бойтесь перемен, ведь, как правило, они подталкивают нас к лучшей жизни", - резюмировала Анжела Перл.

Детальный гороскоп для Козерогов на июль 2026 смотрите на видео:

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