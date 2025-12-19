У трех знаков зодиака начнется "белая полоса": жизнь заиграет новыми красками

Наступает момент осознания собственного пути и прогресса.

С 19 декабря 2025 года для трех знаков зодиака давние внутренние сюжеты начинают терять силу, а на их месте появляется понимание, что впереди есть новые ориентиры и основания для веры. Об этом пишет Главред со ссылкой на на Your Tango.

Наступает момент осознания собственного пути и прогресса. Становится ясно, что прежние модели поведения больше не определяют вас. Именно это приносит столь необходимое чувство надежды. Пятница открывает дверь в более благоприятный период - время, когда обнаруживаются скрытые ресурсы и появляется готовность применять их на практике. Направление движения выглядит более ясным и гораздо ближе к вашей подлинной природе.

Овен

Ретроградный Хирон вновь поднимает темы эмоциональных ран, которые вы предпочитали обходить стороной, но теперь, Овен, вы смотрите на них иначе. Уже одно это ощущается как освобождение. 19 декабря становится моментом, когда старые сценарии теряют над вами власть и перестают разрушительно влиять на жизнь.

Вы можете заметить, что человек или ситуация, некогда вызывавшие тревогу и сомнения, теперь не затрагивают вас эмоционально. Это и есть рост. Осознание того, что прошлое больше не держит вас в напряжении, приносит облегчение и придает сил. Вы увереннее прислушиваетесь к интуиции и готовы инвестировать энергию в будущее без постоянных колебаний. Новый путь уже обозначился, и с пятницы вы уверенно на него вступаете.

Телец

Для Тельцов ретроградный Хирон высвечивает тонкую тему самоценности. Вы начинаете понимать, что в какой-то момент соглашались на меньшее, лишь бы не нарушать привычный порядок и не идти на перемены. 19 декабря меняет этот внутренний настрой, и это ощущается как долгожданная передышка.

Вы становитесь открыты к более устойчивым и достойным возможностям - тем, которые действительно соответствуют вашему внутреннему ощущению ценности. Энергия дня запускает цепочку благоприятных изменений, и вы больше не обесцениваете их. Вы постепенно повышаете планку ожиданий не из тщеславия, а из уважения к себе. Ваш луч надежды на будущее начинается с решения относиться к себе серьезно и бережно.

Рыбы

Ретроградный Хирон смягчает внутреннее напряжение, которое долгое время жило внутри вас, Рыбы. 19 декабря приходит ясное понимание: оставаться в прежнем состоянии больше невозможно. Наступает время для тех перемен, о неизбежности которых вы догадывались давно.

Вы осознаете, что не обязаны вовлекаться в каждую ситуацию и брать на себя чужую ответственность. Позволяя другим справляться самостоятельно, вы возвращаете себе внутренний баланс. Это важный урок о границах - как личных, так и межличностных.

С пятницы жизнь начинает ощущаться легче и реалистичнее, ближе к тому, чего вы действительно хотите. Вы делаете шаг вперед, опираясь на силу, которую постепенно собирали внутри себя. Движение уже началось.

