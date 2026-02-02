Четыре знака зодиака станут любимцами фортуны: большая удача уже рядом

По мнению астрологов, энергия понедельника способна изменить всю неделю.

Кто станет счастливчиком недели / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какой знак зодиака обретет эмоциональную свободу

Кто наконец-то почувствует облегчение

Фортуна улыбнется четырем китайским знакам зодиака 2 февраля. Понедельник приходится на День разрушения под знаком Огненной Овцы. И это звучит суровее, чем есть на самом деле, пишет YourTango.

Астрологи отмечают, что Дни разрушения касаются устранения того, что блокирует импульс. В понедельник эта энергия особенно заметна, потому что она меняет ощущение остальной недели. В этот день то, что тяготило, начинает ослаблять свою хватку, передает Главред.

Каким знакам зодиака скоро повезет

Коза

Понедельник будет работать в вашу пользу больше, чем вы ожидаете. Вы наконец перестанете носить то, что на самом деле вам никогда не принадлежало. Как только вы отпустите это, ваше настроение почти мгновенно изменится. Удача проявляется как эмоциональная свобода, и эта свобода облегчает движение вперед с настоящей уверенностью.

Свинья

2 февраля приносит чувство облегчения, которого вы не ожидали. То, что вас эмоционально мучило, начинает терять значение. В этот день вы также можете почувствовать настоящее душевное спокойствие. Вы наконец-то окажетесь в эпохе, когда снова доверяете себе.

Кролик

В этот день вы будете чувствовать себя легче, ведь эмоционально что-то освобождается. Вам нужно перестать повторять ситуацию, которую невозможно исправить, и двигаться вперед. Этот выбор откроет пространство для лучшего опыта. Удача приходит через принятие. Как только вы перестанете сопротивляться реальности, вам станет легче наслаждаться тем, что на самом деле происходит в вашей жизни.

Собака

2 февраля поможет вам провести границу, которой вы избегали любой ценой. Вы просто выберете то, что кажется правильным. Эта граница защитит вашу энергию и улучшит мировоззрение.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Что следует учитывать читателю Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

