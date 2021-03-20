Угроза банкротства и встреча с мошенниками: детальный лунный календарь на апрель

В определенные дни месяца советуют подавлять агрессию.
Составлен подробный лунный календарь на апрель 2021 года – описана характеристика каждого дня и раскрыто точное время ключевых астрологических явлений месяца – полнолуния и новолуния.
Луна будет расти 13-26 апреля, а "худеть" станет 1-11 и 28-30 числа, говорится в лунном календаре, опубликованном на vedmochka.net.
В календаре отмечается, что 11 числа тусовки могут закончиться скандалом, есть угроза аварий, 21-го возможно банкротство из-за непонятных авантюр, а 22-го можно встретиться с мошенниками.
Новый лунный календарь 2021 года – когда будут главные астрологические явления:
- Новолуние произойдет 12 апреля около 5:30 по Киеву;
- Полнолуние будет 27 числа около 6:30 по киевскому времени.
Подробный лунный календарь – прогноз на каждый день апреля:
- 1 апреля – 19 лунный день, Луна убывает и находится в знаке Зодиака Стрелец.
Прислушивайтесь к тому, что подсказывает внутренний голос. Обращайте внимание на то, что подсказывает судьба.
- 2 апреля – 20 лунный день, Луна продолжает "худеть" и пребывает в Стрельце.
Благодаря Земле мы становимся мудрее, она не позволяет слишком высоко взлететь и обжечься.
- 3 апреля – 21 лунный день, Луна убывает и находится в Козероге.
Благодаря дереву можно стать более щедрыми и сострадательными. Если хотите обрести счастье – найдите свое дерево.
- 4 апреля – 22 лунный день, Луна продолжает находиться в Козероге.
Дерево помогает обрести спокойствие и наделяет душевным теплом. Маленькие веточки разных деревьев могут помочь справиться с препятствиями и станут щитом, который прикроет от негатива.
- 5 апреля – 23 лунный день, Луна "худеет" и пребывает в Козероге.
Не ходите туда, где много людей. Возможны искушения. Если хотите достичь успеха – трезво мыслите.
- 6 апреля – 24 лунный день, Луна становится менее округлой и находится в Водолее.
День подходит для общения с родными. Не стоит отправляться на веселые мероприятия, на которых будет много людей.
- 7 апреля – 25 лунный день, Луна продолжает становиться менее округлой и пребывает в Водолее.
Подумайте о прошлом, стоит сделать выводы из ошибок, чтобы в жизнь не вернулись старые неприятности.
- 8 апреля – 26 лунный день, Луна "худеет" и располагается в Рыбах.
Не стоит дергаться, помните, что из-за резких движений болото быстрее затягивает. Помните, что в безоблачной жизни нет места сильным эмоциям и любви.
- 9 апреля – 27 лунный день, Луна убывает и остается в Рыбах.
Интуиция "подружится" с умом. Творческих людей посетит большое количество интересных идей.
- 10 апреля – 28 лунный день, "худеющая" Луна находится в Овне.
Жизнь может преподнести уроки. Стоит обдумывать проблемы, с которыми вы столкнулись.
- 11 апреля – 29 лунный день, Луна продолжает убывать и располагается в Овне.
Тусовки могут закончиться конфликтом или дракой. Путешествия и поездки стоит отложить – есть угроза аварий.
- 12 апреля – 1 и 2 лунный день, Луна возвращается к росту и находится в Овне.
Откажитесь от негативных мыслей и слов. Рисуйте в воображении то, чего желаете – постарайтесь, чтобы "рисунок" был четким.
- 13 апреля – 3 лунный день, Луна располагается в Тельце.
Иногда, чтобы набраться энергии, люди ходят в лес и обнимают дерево, которое кажется "своим".
- 14 апреля – 4 лунный день, Луна растет и по-прежнему находится в Тельце.
Можно избавиться от лишних желаний и понять, чего действительно хочется. Некоторые люди способны что-то учудить.
- 15 апреля – 5 лунный день, Луна "полнеет" и находится в Близнецах.
Возможны разные испытания, стоит постараться понять, что они могут нам подсказывать. Необходимо распрощаться с выдумками.
- 16 апреля – 6 лунный день, "полнеющая" Луна остается в Близнецах.
Испытания не предвидятся, однако нельзя терять бдительность. Все может резко измениться.
- 17 апреля – 7 лунный день, Луна продолжает округляться и располагается в Близнецах.
Больше всего пользы можно принести, если заняться домашними делами. Займитесь уборкой и поухаживайте за растениями.
- 18 апреля – 8 лунный день, Луна растет и находится в Раке.
Распрощайтесь с обидами. Искренне пожелайте добра кому-то.
- 19 апреля – 9 лунный день, "полнеющая" Луна располагается в Раке.
Придется разбираться с проблемами из прошлого. Если больше не хотите тратить время на неприятности, которые уже случались, – найдите новое решение проблемы и начните по-другому относиться к жизни.
- 20 апреля – 10 лунный день, Луна находится в Раке.
Если возникнут сложности или неприятности – "включайте" положительное настроение.
- 21 апреля – 11 лунный день, Луна "полнеет" и по-прежнему располагается в Раке.
Рисковать можно, если вы все просчитали холодной головой, в таком случае возможен успех.
- 22 апреля – 12 лунный день, "полнеющая" Луна все еще не покинула знак Рак.
День подходит для деловых поездок. Не спешите впускать в свою жизнь новых людей, они могут оказаться мошенниками.
- 23 апреля – 13 лунный день, Луна продолжает округляться и оказалась в знаке Дева.
Возможно вдохновение, есть шанс создать шедевр, однако не стоит думать о славе – деятельность должна приносить удовольствие.
- 24 апреля – 14 лунный день, Луна "полнеет" и располагается в знаке Дева.
День подходит для активного общения, главное – не нарваться на энергетического вампира.
- 25 апреля – 15 лунный день, "полнеющая" Луна оказалась в Весах.
Возможно, сильно захочется заварить конфликт. В таком случае лучше куда-то отправиться или посвятить время домашним делам.
- 26 апреля – 16 лунный день, Луна все еще округляется и находится в Весах.
Агрессия в сторону других людей противопоказана. Если есть желание заварить конфликт – займитесь спортом.
- 27 апреля – 17 лунный день, Луна окажется в Скорпионе.
Можно посвятить время мистике, в частности попробовать привлечь в жизнь любовь.
- 28 апреля – 18 лунный день, Луна начнет терять округлую форму и перейдет в знак Стрелец.
Неприятные люди не случайно встречаются на пути – это повод проанализировать свои слабые стороны.
- 29 апреля – 19 лунный день, Луна "худеет" и располагается в Стрельце.
Постарайтесь не прибегать к жесткости во время общения с теми, кто рядом. Можно воплотить в жизнь то, что давно планировали. Риск должен быть адекватным, а подход – вдумчивым.
- 30 апреля – 19 лунный день, "худеющая" Луна продолжит находиться в Стрельце.
Лучше избегать конфликтов, ссоры могут затянуться надолго. Подавляйте гнев.
Полнолуние и новолуние
Полнолунием называется фаза Луны, при которой спутник Земли выглядит, как полностью освещенный круг, пишет Википедия.
В астрономии момент, когда наступает полнолуние, рассчитывается с высокой точностью, а в быту полнолунием обычно называют период – несколько суток, на протяжении которых Луна кажется полной.
Новолунием называют фазу Луны, при которой спутник Земли находится между нашей планетой и Солнцем примерно на одной прямой.
В энциклопедии отмечается, что когда Луна и Земля находятся на одной прямой с Солнцем, происходит солнечное затмение.