УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Угроза банкротства и встреча с мошенниками: детальный лунный календарь на апрель

20 марта 2021, 20:42

В определенные дни месяца советуют подавлять агрессию.

Раскрыты особенности каждого лунного дня апреля
Стали известны особенности каждого лунного дня апреля / Reuters

Составлен подробный лунный календарь на апрель 2021 года – описана характеристика каждого дня и раскрыто точное время ключевых астрологических явлений месяца – полнолуния и новолуния.

Луна будет расти 13-26 апреля, а "худеть" станет 1-11 и 28-30 числа, говорится в лунном календаре, опубликованном на vedmochka.net.

В календаре отмечается, что 11 числа тусовки могут закончиться скандалом, есть угроза аварий, 21-го возможно банкротство из-за непонятных авантюр, а 22-го можно встретиться с мошенниками.

Новый лунный календарь 2021 года – когда будут главные астрологические явления:

  • Новолуние произойдет 12 апреля около 5:30 по Киеву;
  • Полнолуние будет 27 числа около 6:30 по киевскому времени.

Подробный лунный календарь – прогноз на каждый день апреля:

  • 1 апреля – 19 лунный день, Луна убывает и находится в знаке Зодиака Стрелец.

Прислушивайтесь к тому, что подсказывает внутренний голос. Обращайте внимание на то, что подсказывает судьба.

  • 2 апреля – 20 лунный день, Луна продолжает "худеть" и пребывает в Стрельце.

Благодаря Земле мы становимся мудрее, она не позволяет слишком высоко взлететь и обжечься.

  • 3 апреля – 21 лунный день, Луна убывает и находится в Козероге.

Благодаря дереву можно стать более щедрыми и сострадательными. Если хотите обрести счастье – найдите свое дерево.

  • 4 апреля – 22 лунный день, Луна продолжает находиться в Козероге.

Дерево помогает обрести спокойствие и наделяет душевным теплом. Маленькие веточки разных деревьев могут помочь справиться с препятствиями и станут щитом, который прикроет от негатива.

  • 5 апреля – 23 лунный день, Луна "худеет" и пребывает в Козероге.

Не ходите туда, где много людей. Возможны искушения. Если хотите достичь успеха – трезво мыслите.

  • 6 апреля – 24 лунный день, Луна становится менее округлой и находится в Водолее.

День подходит для общения с родными. Не стоит отправляться на веселые мероприятия, на которых будет много людей.

  • 7 апреля – 25 лунный день, Луна продолжает становиться менее округлой и пребывает в Водолее.

Подумайте о прошлом, стоит сделать выводы из ошибок, чтобы в жизнь не вернулись старые неприятности.

  • 8 апреля – 26 лунный день, Луна "худеет" и располагается в Рыбах.

Не стоит дергаться, помните, что из-за резких движений болото быстрее затягивает. Помните, что в безоблачной жизни нет места сильным эмоциям и любви.

  • 9 апреля – 27 лунный день, Луна убывает и остается в Рыбах.

Интуиция "подружится" с умом. Творческих людей посетит большое количество интересных идей.

  • 10 апреля – 28 лунный день, "худеющая" Луна находится в Овне.

Жизнь может преподнести уроки. Стоит обдумывать проблемы, с которыми вы столкнулись.

  • 11 апреля – 29 лунный день, Луна продолжает убывать и располагается в Овне.

Тусовки могут закончиться конфликтом или дракой. Путешествия и поездки стоит отложить – есть угроза аварий.

  • 12 апреля – 1 и 2 лунный день, Луна возвращается к росту и находится в Овне.

Откажитесь от негативных мыслей и слов. Рисуйте в воображении то, чего желаете – постарайтесь, чтобы "рисунок" был четким.

  • 13 апреля – 3 лунный день, Луна располагается в Тельце.

Иногда, чтобы набраться энергии, люди ходят в лес и обнимают дерево, которое кажется "своим".

  • 14 апреля – 4 лунный день, Луна растет и по-прежнему находится в Тельце.

Можно избавиться от лишних желаний и понять, чего действительно хочется. Некоторые люди способны что-то учудить.

  • 15 апреля – 5 лунный день, Луна "полнеет" и находится в Близнецах.

Возможны разные испытания, стоит постараться понять, что они могут нам подсказывать. Необходимо распрощаться с выдумками.

  • 16 апреля – 6 лунный день, "полнеющая" Луна остается в Близнецах.

Испытания не предвидятся, однако нельзя терять бдительность. Все может резко измениться.

  • 17 апреля – 7 лунный день, Луна продолжает округляться и располагается в Близнецах.

Больше всего пользы можно принести, если заняться домашними делами. Займитесь уборкой и поухаживайте за растениями.

  • 18 апреля – 8 лунный день, Луна растет и находится в Раке.

Распрощайтесь с обидами. Искренне пожелайте добра кому-то.

  • 19 апреля – 9 лунный день, "полнеющая" Луна располагается в Раке.

Придется разбираться с проблемами из прошлого. Если больше не хотите тратить время на неприятности, которые уже случались, – найдите новое решение проблемы и начните по-другому относиться к жизни.

  • 20 апреля – 10 лунный день, Луна находится в Раке.

Если возникнут сложности или неприятности – "включайте" положительное настроение.

  • 21 апреля – 11 лунный день, Луна "полнеет" и по-прежнему располагается в Раке.

Рисковать можно, если вы все просчитали холодной головой, в таком случае возможен успех.

  • 22 апреля – 12 лунный день, "полнеющая" Луна все еще не покинула знак Рак.

День подходит для деловых поездок. Не спешите впускать в свою жизнь новых людей, они могут оказаться мошенниками.

  • 23 апреля – 13 лунный день, Луна продолжает округляться и оказалась в знаке Дева.

Возможно вдохновение, есть шанс создать шедевр, однако не стоит думать о славе – деятельность должна приносить удовольствие.

  • 24 апреля – 14 лунный день, Луна "полнеет" и располагается в знаке Дева.

День подходит для активного общения, главное – не нарваться на энергетического вампира.

  • 25 апреля – 15 лунный день, "полнеющая" Луна оказалась в Весах.

Возможно, сильно захочется заварить конфликт. В таком случае лучше куда-то отправиться или посвятить время домашним делам.

  • 26 апреля – 16 лунный день, Луна все еще округляется и находится в Весах.

Агрессия в сторону других людей противопоказана. Если есть желание заварить конфликт – займитесь спортом.

  • 27 апреля – 17 лунный день, Луна окажется в Скорпионе.

Можно посвятить время мистике, в частности попробовать привлечь в жизнь любовь.

  • 28 апреля – 18 лунный день, Луна начнет терять округлую форму и перейдет в знак Стрелец.

Неприятные люди не случайно встречаются на пути – это повод проанализировать свои слабые стороны.

  • 29 апреля – 19 лунный день, Луна "худеет" и располагается в Стрельце.

Постарайтесь не прибегать к жесткости во время общения с теми, кто рядом. Можно воплотить в жизнь то, что давно планировали. Риск должен быть адекватным, а подход – вдумчивым.

  • 30 апреля – 19 лунный день, "худеющая" Луна продолжит находиться в Стрельце.

Лучше избегать конфликтов, ссоры могут затянуться надолго. Подавляйте гнев.

Полнолуние и новолуние

Полнолунием называется фаза Луны, при которой спутник Земли выглядит, как полностью освещенный круг, пишет Википедия.

В астрономии момент, когда наступает полнолуние, рассчитывается с высокой точностью, а в быту полнолунием обычно называют период – несколько суток, на протяжении которых Луна кажется полной.

Новолунием называют фазу Луны, при которой спутник Земли находится между нашей планетой и Солнцем примерно на одной прямой.

В энциклопедии отмечается, что когда Луна и Земля находятся на одной прямой с Солнцем, происходит солнечное затмение.

лунный календарь
Сейчас вы просматриваете новость «Угроза банкротства и встреча с мошенниками: детальный лунный календарь на апрель». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Когда и как Зеленский потеряет президентскую булаву: прогноз астрологаКогда и как Зеленский потеряет президентскую булаву: прогноз астролога Как долго Украину будет "штормить" от коронавирусаКак долго Украину будет "штормить" от коронавируса Гороскоп на 19 марта для всех: денежные перемены и рост сексуальностиГороскоп на 19 марта для всех: денежные перемены и рост сексуальности Что нельзя делать в День весеннего равноденствия 2021: советы астрологаЧто нельзя делать в День весеннего равноденствия 2021: советы астролога Гороскоп на 18 марта для всех: повышение на носу и большое удовольствиеГороскоп на 18 марта для всех: повышение на носу и большое удовольствие

Последние новости

21:20
Оккупанты Крыма вовсю готовят "боевые отряды Путина"
20:57
У Авакова объяснили, почему копы не мешали "огненным" беспорядкам у ОП Видео
20:42
Угроза банкротства и встреча с мошенниками: детальный лунный календарь на апрель
20:38
Жена Дяди Жоры Наталья Мичковская перенесла операцию
20:25
Укроборонпром принял важное решение по активам Мотор Сичи Видео
Реклама
20:14
Сторонники Стерненко разбили окна в ОП и забросали здание файерами Видео
20:05
В новом трейлере фильма Годзилла против Конга наконец показали монстров Видео
19:48
Комаровский пояснил, как родителям защитить детей от насильников
19:41
В КГГА не исключили остановку транспорта в локдаун и предупредили о коллапсе Видео
19:31
Шикарные брюки палаццо и капри будут повсюду весной и летом Фото Видео
19:28
В Сети появился матерный "крик души" молодежи из "ЛДНР"
19:07
Ученые выяснили, есть ли связь между тромбозом и вакциной AstraZeneca Видео
19:04
Леся Никитюк похвалилась упругими формами на горячем фото
18:59
Переговоры США с Китаем закончились скандалом с взаимными обвинениями Видео
18:34
Голубовская рассказала о популярном препарате при лечении COVID-19 Видео
18:33
В Кабмине объяснили, почему сделка США и ФРГ не спасет СП-2 Видео
18:27
Участница Від пацанки до панянки напилась на собственном похороне
18:19
В Кабмине анонсировали важное решение по транспорту в красной зоне Видео
17:47
Ведущую румынского канала в прямом эфире атаковала голая женщина с камнем Видео
17:32
Украинцев предупредили о новом похолодании, но обнадежили скорым потеплением Видео
Реклама
17:22
Пьяный актер сериала След напал с ножом на автоинспектора
17:22
Стало известно о новых планах Кремля против Киева по Донбассу Видео
16:59
Мама угодившей в скандал 8-летней модели пригрозила детскому омбудсмену Видео
16:54
Порноактриса высказалась о своем уходе с шоу Холостяк 2021
16:41
Генерал предупредил, каким объектам в Украине грозит атака России
16:35
Ахметов назвал главное условие для сохранения промышленности Украины
16:19
В Киеве рассказали об отказе медиков прививаться вакциной CoviShield Видео
16:10
Глава Еврокомиссии поставила жесткое условие AstraZeneca Видео
16:09
Warner Bros порвала со Заком Снайдером после Лиги Справедливости Видео
16:01
Эксперт объяснил, как Байден помог Путину Видео
15:46
Шмыгаль объяснил преимущества ГТС Украины перед Северным потоком-2 Видео
15:24
Киев и Одесская область с 23 марта введут ограничения красной зоны Видео
15:20
Советница Ермака раскритиковала Зеленского за "лоббирование торговых сетей" Видео
15:16
"Копия Путина": памятник на Житомирщине затроллили в Сети
15:13
"По блату?": Сергей Жадан вакцинировался от Covid-19 и вызвал гнев Сети
14:34
Холостяк 11 сезон: как прошел 3 выпуск и какие девушки покинули шоу
14:26
"Жадность фраера сгубила": Саакашвили откровенно высказался о Порошенко Видео
14:07
Аваков предупредил Европу об Украине в НАТО и высказался о Польше Видео
14:01
Киев отреагировал на земельный указ Путина по Крыму
13:52
В Крыму объяснили запрет украинцам владеть землей на полуострове Видео
Реклама
13:46
Часть Украины резко приморозит: синоптик предупредил, где будет до -10 Видео
13:40
Весна началась: полезные традиции на весеннее равноденствие 2021 Видео
13:36
Экс-солистка Yuko ЮЮ выпустила развратный клип на песню Молоком Видео
13:14
У Путина выдвинули новую инициативу РФ по нормандскому формату Видео
13:06
Шмыгаль рассказал, как Украина будет возвращать Донбасс Видео
12:06
Локдаун в Киеве во всей красе: забитые маршрутки и открытый Эпицентр Видео
12:02
В моде большие женские пиджаки: с чем носить яркий тренд весны-лета Фото Видео
12:00
Одесская область попала в красную зону карантина Видео
11:48
Шмыгаль назвал две причины отказа Украины от российской вакцины Видео
11:40
Гороскоп на 20 марта для всех: прорывной день и зарождение вражды Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять