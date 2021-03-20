Угроза банкротства и встреча с мошенниками: детальный лунный календарь на апрель

Стали известны особенности каждого лунного дня апреля / Reuters

Составлен подробный лунный календарь на апрель 2021 года – описана характеристика каждого дня и раскрыто точное время ключевых астрологических явлений месяца – полнолуния и новолуния.

Луна будет расти 13-26 апреля, а "худеть" станет 1-11 и 28-30 числа, говорится в лунном календаре, опубликованном на vedmochka.net.

В календаре отмечается, что 11 числа тусовки могут закончиться скандалом, есть угроза аварий, 21-го возможно банкротство из-за непонятных авантюр, а 22-го можно встретиться с мошенниками.

Новый лунный календарь 2021 года – когда будут главные астрологические явления:

Новолуние произойдет 12 апреля около 5:30 по Киеву;

Полнолуние будет 27 числа около 6:30 по киевскому времени.

Подробный лунный календарь – прогноз на каждый день апреля:

1 апреля – 19 лунный день, Луна убывает и находится в знаке Зодиака Стрелец.

Прислушивайтесь к тому, что подсказывает внутренний голос. Обращайте внимание на то, что подсказывает судьба.

2 апреля – 20 лунный день, Луна продолжает "худеть" и пребывает в Стрельце.

Благодаря Земле мы становимся мудрее, она не позволяет слишком высоко взлететь и обжечься.

3 апреля – 21 лунный день, Луна убывает и находится в Козероге.

Благодаря дереву можно стать более щедрыми и сострадательными. Если хотите обрести счастье – найдите свое дерево.

4 апреля – 22 лунный день, Луна продолжает находиться в Козероге.

Дерево помогает обрести спокойствие и наделяет душевным теплом. Маленькие веточки разных деревьев могут помочь справиться с препятствиями и станут щитом, который прикроет от негатива.

5 апреля – 23 лунный день, Луна "худеет" и пребывает в Козероге.

Не ходите туда, где много людей. Возможны искушения. Если хотите достичь успеха – трезво мыслите.

6 апреля – 24 лунный день, Луна становится менее округлой и находится в Водолее.

День подходит для общения с родными. Не стоит отправляться на веселые мероприятия, на которых будет много людей.

7 апреля – 25 лунный день, Луна продолжает становиться менее округлой и пребывает в Водолее.

Подумайте о прошлом, стоит сделать выводы из ошибок, чтобы в жизнь не вернулись старые неприятности.

8 апреля – 26 лунный день, Луна "худеет" и располагается в Рыбах.

Не стоит дергаться, помните, что из-за резких движений болото быстрее затягивает. Помните, что в безоблачной жизни нет места сильным эмоциям и любви.

9 апреля – 27 лунный день, Луна убывает и остается в Рыбах.

Интуиция "подружится" с умом. Творческих людей посетит большое количество интересных идей.

10 апреля – 28 лунный день, "худеющая" Луна находится в Овне.

Жизнь может преподнести уроки. Стоит обдумывать проблемы, с которыми вы столкнулись.

11 апреля – 29 лунный день, Луна продолжает убывать и располагается в Овне.

Тусовки могут закончиться конфликтом или дракой. Путешествия и поездки стоит отложить – есть угроза аварий.

12 апреля – 1 и 2 лунный день, Луна возвращается к росту и находится в Овне.

Откажитесь от негативных мыслей и слов. Рисуйте в воображении то, чего желаете – постарайтесь, чтобы "рисунок" был четким.

13 апреля – 3 лунный день, Луна располагается в Тельце.

Иногда, чтобы набраться энергии, люди ходят в лес и обнимают дерево, которое кажется "своим".

14 апреля – 4 лунный день, Луна растет и по-прежнему находится в Тельце.

Можно избавиться от лишних желаний и понять, чего действительно хочется. Некоторые люди способны что-то учудить.

15 апреля – 5 лунный день, Луна "полнеет" и находится в Близнецах.

Возможны разные испытания, стоит постараться понять, что они могут нам подсказывать. Необходимо распрощаться с выдумками.

16 апреля – 6 лунный день, "полнеющая" Луна остается в Близнецах.

Испытания не предвидятся, однако нельзя терять бдительность. Все может резко измениться.

17 апреля – 7 лунный день, Луна продолжает округляться и располагается в Близнецах.

Больше всего пользы можно принести, если заняться домашними делами. Займитесь уборкой и поухаживайте за растениями.

18 апреля – 8 лунный день, Луна растет и находится в Раке.

Распрощайтесь с обидами. Искренне пожелайте добра кому-то.

19 апреля – 9 лунный день, "полнеющая" Луна располагается в Раке.

Придется разбираться с проблемами из прошлого. Если больше не хотите тратить время на неприятности, которые уже случались, – найдите новое решение проблемы и начните по-другому относиться к жизни.

20 апреля – 10 лунный день, Луна находится в Раке.

Если возникнут сложности или неприятности – "включайте" положительное настроение.

21 апреля – 11 лунный день, Луна "полнеет" и по-прежнему располагается в Раке.

Рисковать можно, если вы все просчитали холодной головой, в таком случае возможен успех.

22 апреля – 12 лунный день, "полнеющая" Луна все еще не покинула знак Рак.

День подходит для деловых поездок. Не спешите впускать в свою жизнь новых людей, они могут оказаться мошенниками.

23 апреля – 13 лунный день, Луна продолжает округляться и оказалась в знаке Дева.

Возможно вдохновение, есть шанс создать шедевр, однако не стоит думать о славе – деятельность должна приносить удовольствие.

24 апреля – 14 лунный день, Луна "полнеет" и располагается в знаке Дева.

День подходит для активного общения, главное – не нарваться на энергетического вампира.

25 апреля – 15 лунный день, "полнеющая" Луна оказалась в Весах.

Возможно, сильно захочется заварить конфликт. В таком случае лучше куда-то отправиться или посвятить время домашним делам.

26 апреля – 16 лунный день, Луна все еще округляется и находится в Весах.

Агрессия в сторону других людей противопоказана. Если есть желание заварить конфликт – займитесь спортом.

27 апреля – 17 лунный день, Луна окажется в Скорпионе.

Можно посвятить время мистике, в частности попробовать привлечь в жизнь любовь.

28 апреля – 18 лунный день, Луна начнет терять округлую форму и перейдет в знак Стрелец.

Неприятные люди не случайно встречаются на пути – это повод проанализировать свои слабые стороны.

29 апреля – 19 лунный день, Луна "худеет" и располагается в Стрельце.

Постарайтесь не прибегать к жесткости во время общения с теми, кто рядом. Можно воплотить в жизнь то, что давно планировали. Риск должен быть адекватным, а подход – вдумчивым.

30 апреля – 19 лунный день, "худеющая" Луна продолжит находиться в Стрельце.

Лучше избегать конфликтов, ссоры могут затянуться надолго. Подавляйте гнев.