Подробный лунный календарь на февраль 2021: названы самые мощные сутки

Стало известно, когда в февраля ожидается самый счастливый день.
На февраль 2021 года уже составлен подробный лунный календарь – названо время новолуния и полнолуния, а также указаны самые мощные, счастливые и сложные сутки.
С 1 по 10 февраля Луна будет убывать, 12-16 – расти, а 28-го – снова станет "худеть", сообщает vedmochka.net.
По данным издания, самыми сложными сутками будет 10 февраля, самыми счастливыми – 15 число, а самыми мощными – 24-е.
Детальный лунный календарь на февраль – 2021 год:
- Февральское полнолуние произойдет 27 числа в 10:17 по Киеву;
- Февральское новолуние произойдет 11 числа в 21:05 по Киеву.
Подробный лунный календарь на февраль 2021 года:
- 1 февраля будет 20 лунный день. В этот день Луна будет пребывать в знаке Дева;
- 2 февраля – 21 лунный день, 3 число – 22-й. В эти дни Луна будет находиться в знаке Весы;
- 4 февраля – 23 лунный день, 5 число – 24-й. Луна будет в знаке Скорпион;
- 6 февраля – 25 лунный день, 7 число – 26-й. В эти дни Луна расположится в Стрельце;
- 8 февраля – 27 лунный день, 9 число – 28-й. Луна будет пребывать в Козероге;
- 10 февраля – 29 лунный день, 11 число – 30-й и 1 лунный день (после 21:05). В эти дни Луна будет располагаться в Водолее;
- 12 февраля – 2 лунный день, 13 число – 3-й, а 14-е – 4-й. Луна будет находиться в знаке Рыбы;
- 15 февраля – 5 лунный день, 16 число – 6-й. Луна расположится в Овне;
- 17 февраля – 7 лунный день, 18 число – 8-й, а 19-е – 9-й. На протяжении этих дней Луна будет в Тельце;
- 20 февраля – 10 лунный день, 21 число – 11-й. Луна будет располагаться в знаке Близнецы;
- 22 февраля – 12 лунный день, 23 число – 13-й, а 24-е – 14. Луна будет находиться в знаке Рак;
- 25 февраля – 15 лунный день, 26 число – 16-й. В эти дни Луна пробудет в знаке Лев;
- 27 февраля – 17 лунный день, 28 число – 18-й. Луна расположится в знаке Дева.
Новолуние
Новолунием называют фазу Луны, при которой спутник Земли находится между нашей планетой и Солнцем примерно на одной прямой, пишет Wikipedia. В энциклопедии отмечается, что когда Луна и Земля находятся на одной прямой с Солнцем, происходит солнечное затмение.
Автор: Екатерина Присяжнюк