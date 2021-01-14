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Подробный лунный календарь на февраль 2021: названы самые мощные сутки

14 января 2021, 04:49

Стало известно, когда в февраля ожидается самый счастливый день.

В конце февраля ожидаются самые мощные сутки – Подробный лунный календарь февраль 2021
Самые мощные сутки ожидаются в конце февраля / flickr.com/Andrew Penney Photography

На февраль 2021 года уже составлен подробный лунный календарь – названо время новолуния и полнолуния, а также указаны самые мощные, счастливые и сложные сутки.

С 1 по 10 февраля Луна будет убывать, 12-16 – расти, а 28-го – снова станет "худеть", сообщает vedmochka.net.

По данным издания, самыми сложными сутками будет 10 февраля, самыми счастливыми – 15 число, а самыми мощными – 24-е.

Детальный лунный календарь на февраль – 2021 год:

  • Февральское полнолуние произойдет 27 числа в 10:17 по Киеву;
  • Февральское новолуние произойдет 11 числа в 21:05 по Киеву.

Подробный лунный календарь на февраль 2021 года:

  • 1 февраля будет 20 лунный день. В этот день Луна будет пребывать в знаке Дева;
  • 2 февраля – 21 лунный день, 3 число – 22-й. В эти дни Луна будет находиться в знаке Весы;
  • 4 февраля – 23 лунный день, 5 число – 24-й. Луна будет в знаке Скорпион;
  • 6 февраля – 25 лунный день, 7 число – 26-й. В эти дни Луна расположится в Стрельце;
  • 8 февраля – 27 лунный день, 9 число – 28-й. Луна будет пребывать в Козероге;
  • 10 февраля – 29 лунный день, 11 число – 30-й и 1 лунный день (после 21:05). В эти дни Луна будет располагаться в Водолее;
  • 12 февраля – 2 лунный день, 13 число – 3-й, а 14-е – 4-й. Луна будет находиться в знаке Рыбы;
  • 15 февраля – 5 лунный день, 16 число – 6-й. Луна расположится в Овне;
  • 17 февраля – 7 лунный день, 18 число – 8-й, а 19-е – 9-й. На протяжении этих дней Луна будет в Тельце;
  • 20 февраля – 10 лунный день, 21 число – 11-й. Луна будет располагаться в знаке Близнецы;
  • 22 февраля – 12 лунный день, 23 число – 13-й, а 24-е – 14. Луна будет находиться в знаке Рак;
  • 25 февраля – 15 лунный день, 26 число – 16-й. В эти дни Луна пробудет в знаке Лев;
  • 27 февраля – 17 лунный день, 28 число – 18-й. Луна расположится в знаке Дева.

Новолуние

Новолунием называют фазу Луны, при которой спутник Земли находится между нашей планетой и Солнцем примерно на одной прямой, пишет Wikipedia. В энциклопедии отмечается, что когда Луна и Земля находятся на одной прямой с Солнцем, происходит солнечное затмение.

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