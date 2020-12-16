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Второй шанс, разгадка секретов и опасности: подробный лунный календарь на январь 2021 года

16 декабря 2020, 13:44

Названо точное время наступления новолуния и полнолуния.

В январе 2021 будет два главных астрологических и астрологических явления – Лунный календарь январь 2021
В январе будет два главных астрологических и астрологических явления / Reuters

Обнародован первый подробный лунный календарь 2021 – названо точное время главных астрологических и астрономических явлений января, а также указаны самые хорошие и самые плохие дни месяца.

Луна будет убывать 1-12 января, начнет расти с 14 по 27 число и снова станет "худеть" с 29-го, пишет vedmochka.net.

Издание назвало самые яркие дни месяца – с позитивной или с негативной стороны.

По его данным, 4 января выпадет много удачных шансов и возможностей, 8 числа интуиция поможет разгадать секреты, 12-го может навалиться много испытаний и опасностей, 21 число – день искушений, а 26-е – день второго шанса.

Когда произойдут главные астрономические и астрологические явления января – лунный календарь (Украина):

  • Январское новолуние произойдет 13 числа в 7:03 по Киеву;
  • Январское полнолуние произойдет 28 числа в 21:19 по Киеву.

Подробный январский лунный календарь 2021:

  • 1 января – 18, 19 лунный день, 2 число – 19, 20-й. В эти дни Луна находится в знаке Лев;
  • 3 января – 20, 21 лунный день, 4 число – 21, 22-й. Луна пребывает в знаке Дева;
  • 5 января – 22, 23 лунный день, 6 число – 23-й. Луна находится в знаке Весы;
  • 7 января – 24 лунный день, 8 число – 25-й, 9 число – 26-й. Луна пребывает в знаке Скорпион;
  • 10 января – 27 лунный день, 11 число – 28-й. Луна находится в знаке Стрелец;
  • 12 января – 29 лунный день, 13 число – 29, 1-й. Луна пребывает в знаке Козерог;
  • 14 января – 2 лунный день, 15 число – 3-й. Луна находится в знаке Водолей;
  • 16 января – 4 лунный день, 17 число – 5-й. Луна пребывает в знаке Рыбы;
  • 18 января – 6 лунный день, 19 число – 7-й, а 20 число – 8-й. Луна находится в знаке Овен;
  • 21 января – 8, 9 лунный день, 22 число – 9, 10-й. Луна пребывает в знаке Телец;
  • 23 января – 10, 11 лунный день, 24 число – 11, 12-й, а 25 число – 12, 13-й. Луна находится в знаке Близнецы;
  • 26 января – 13, 14 лунный день, 27 число – 14, 15-й. Луна пребывает в знаке Рак;
  • 28 января – 15, 16 лунный день, 29 число – 16, 17-й. Луна находится в знаке Лев;
  • 30 января – 17, 18 лунный день, 31 число – 18, 19-й. Луна пребывает в знаке Дева.

Новолуние

Новолунием называют фазу Луны, при которой спутник Земли находится между нашей планетой и Солнцем примерно на одной прямой, пишет Wikipedia. В энциклопедии отмечается, что когда Луна и Земля находятся на одной прямой с Солнцем, происходит солнечное затмение.

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