Второй шанс, разгадка секретов и опасности: подробный лунный календарь на январь 2021 года

Названо точное время наступления новолуния и полнолуния.
Обнародован первый подробный лунный календарь 2021 – названо точное время главных астрологических и астрономических явлений января, а также указаны самые хорошие и самые плохие дни месяца.
Луна будет убывать 1-12 января, начнет расти с 14 по 27 число и снова станет "худеть" с 29-го, пишет vedmochka.net.
Издание назвало самые яркие дни месяца – с позитивной или с негативной стороны.
По его данным, 4 января выпадет много удачных шансов и возможностей, 8 числа интуиция поможет разгадать секреты, 12-го может навалиться много испытаний и опасностей, 21 число – день искушений, а 26-е – день второго шанса.
Когда произойдут главные астрономические и астрологические явления января – лунный календарь (Украина):
- Январское новолуние произойдет 13 числа в 7:03 по Киеву;
- Январское полнолуние произойдет 28 числа в 21:19 по Киеву.
Подробный январский лунный календарь 2021:
- 1 января – 18, 19 лунный день, 2 число – 19, 20-й. В эти дни Луна находится в знаке Лев;
- 3 января – 20, 21 лунный день, 4 число – 21, 22-й. Луна пребывает в знаке Дева;
- 5 января – 22, 23 лунный день, 6 число – 23-й. Луна находится в знаке Весы;
- 7 января – 24 лунный день, 8 число – 25-й, 9 число – 26-й. Луна пребывает в знаке Скорпион;
- 10 января – 27 лунный день, 11 число – 28-й. Луна находится в знаке Стрелец;
- 12 января – 29 лунный день, 13 число – 29, 1-й. Луна пребывает в знаке Козерог;
- 14 января – 2 лунный день, 15 число – 3-й. Луна находится в знаке Водолей;
- 16 января – 4 лунный день, 17 число – 5-й. Луна пребывает в знаке Рыбы;
- 18 января – 6 лунный день, 19 число – 7-й, а 20 число – 8-й. Луна находится в знаке Овен;
- 21 января – 8, 9 лунный день, 22 число – 9, 10-й. Луна пребывает в знаке Телец;
- 23 января – 10, 11 лунный день, 24 число – 11, 12-й, а 25 число – 12, 13-й. Луна находится в знаке Близнецы;
- 26 января – 13, 14 лунный день, 27 число – 14, 15-й. Луна пребывает в знаке Рак;
- 28 января – 15, 16 лунный день, 29 число – 16, 17-й. Луна находится в знаке Лев;
- 30 января – 17, 18 лунный день, 31 число – 18, 19-й. Луна пребывает в знаке Дева.
Новолуние
Новолунием называют фазу Луны, при которой спутник Земли находится между нашей планетой и Солнцем примерно на одной прямой, пишет Wikipedia. В энциклопедии отмечается, что когда Луна и Земля находятся на одной прямой с Солнцем, происходит солнечное затмение.