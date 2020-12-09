"Уход Путина": астролог назвал фамилию вероятного преемника президента РФ

Высокие шансы стать преемником Владимира Путина есть у Сергея Собянина, поделился астролог / Reuters

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что президент Российской Федерации Владимир Путин скоро уйдет из власти.

Очень хорошие шансы стать главой РФ и преемником Путина у мэра Москвы Сергея Собянина, рассказал эксперт Главреду.

По словам собеседника, есть сведения, что президент хочет оставить вместо себя одну из своих дочерей – Екатерину Тихонову.

"…Чемезов (гендиректор корпорации Ростех Сергей Чемезов (Ред. – Ред.)… убеждает, что лучше всего поставить во главу российского государства… Собянина. У Собянина, с астрологической точки зрения, очень хорошие шансы стать президентом РФ и преемником Путина", – заявил астролог.