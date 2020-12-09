"Уход Путина": астролог назвал фамилию вероятного преемника президента РФ

Президент России хочет, чтобы страной руководила одна из его дочерей, сказал эксперт.
Астролог Влад Росс спрогнозировал, что президент Российской Федерации Владимир Путин скоро уйдет из власти.
Очень хорошие шансы стать главой РФ и преемником Путина у мэра Москвы Сергея Собянина, рассказал эксперт Главреду.
По словам собеседника, есть сведения, что президент хочет оставить вместо себя одну из своих дочерей – Екатерину Тихонову.
"…Чемезов (гендиректор корпорации Ростех Сергей Чемезов (Ред. – Ред.)… убеждает, что лучше всего поставить во главу российского государства… Собянина. У Собянина, с астрологической точки зрения, очень хорошие шансы стать президентом РФ и преемником Путина", – заявил астролог.
- Напомним, летом 2020 года Влад Росс говорил, что Владимиру Путину осталось жить максимум один или два года.
- Астролог добавил, что российский президент может умереть в своем бункере в 2022 году.
Автор: Екатерина Присяжнюк