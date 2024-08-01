Украине грозят серьезные обстрелы: Росс назвал опасные даты в августе 2024

Астролог Влад Росс назвал главные астрологические события августа и рассказал, как они повлияют на события не только в жизни людей, но и на то, что будет происходить на фронте. Также специалист предупредил, в какие дни возможны массовые обстрелы Украины.
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Новолуние будет во Льве 4 августа в 14:13. В этот день нужно загадывать желания, строить планы и создавать мыслеобразы.
Венера перейдет в знак Девы 5 августа, поэтому весь месяц в любви и отношениях будет торжествовать трезвый расчет, сказал Росс в интервью Главреду.
5 августа Меркурий станет ретроградным.
"Потому 3-6 августа – худшие дни месяца для подписания каких-либо бумаг. А вот 8 августа – это единственный день месяца, когда можно удачно провести переговоры, которые будут иметь блестящий результат. Это связано с тем, что в этот день Меркурий соединится с Венерой", - предупредил астролог.
Весь август, а особенно 8-е число, благоприятен для встреч с друзьями из прошлого и восстановления отношений, в том числе любовных.
14 августа Марс соединится с Юпитером. В это время Украине может быть наконец дано необходимое ей оружие, а F-16 начнут использоваться украинской армией.
"Марс символизирует войну, Юпитер – расширение, потому возможны первые попытки украинского контрнаступления, по крайней мере, оно начнет готовиться со второй половины августа", - предположил Росс.
Кто такой Влад Росс
Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.
19 августа - полнолуние и жесткий квадрат Юпитера к Сатурну.
"В это время есть угроза массированных обстрелов Украины. Да и вся вторая половина августа будет опасна в этом плане", - предупредил астролог.
Смотрите видео - Астрологический прогноз Влада Росса на август:
Как сообщал Главред, ранее Влад Росс предупредил, что август будет сложным периодом в денежном плане. Астролог рассказал, как не потерять деньги в последний месяц лета.
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