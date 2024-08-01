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Украине грозят серьезные обстрелы: Росс назвал опасные даты в августе 2024

Анна Ярославская
1 августа 2024, 11:36
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Астролог Влад Росс спрогнозировал, когда возможны первые попытки украинского контрнаступления.
Влад Росс, ВСУ, Киев
Влад Росс опубликовал гороскоп на август 2024 / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 125 отдельная бригада ТРО

Астролог Влад Росс назвал главные астрологические события августа и рассказал, как они повлияют на события не только в жизни людей, но и на то, что будет происходить на фронте. Также специалист предупредил, в какие дни возможны массовые обстрелы Украины.

Если вам интересны Таро-прогнозы от Анжелы Перл на последний месяц лета, читайте материалы:

Новолуние будет во Льве 4 августа в 14:13. В этот день нужно загадывать желания, строить планы и создавать мыслеобразы.

Венера перейдет в знак Девы 5 августа, поэтому весь месяц в любви и отношениях будет торжествовать трезвый расчет, сказал Росс в интервью Главреду.

5 августа Меркурий станет ретроградным.

"Потому 3-6 августа – худшие дни месяца для подписания каких-либо бумаг. А вот 8 августа – это единственный день месяца, когда можно удачно провести переговоры, которые будут иметь блестящий результат. Это связано с тем, что в этот день Меркурий соединится с Венерой", - предупредил астролог.

Весь август, а особенно 8-е число, благоприятен для встреч с друзьями из прошлого и восстановления отношений, в том числе любовных.

14 августа Марс соединится с Юпитером. В это время Украине может быть наконец дано необходимое ей оружие, а F-16 начнут использоваться украинской армией.

"Марс символизирует войну, Юпитер – расширение, потому возможны первые попытки украинского контрнаступления, по крайней мере, оно начнет готовиться со второй половины августа", - предположил Росс.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

19 августа - полнолуние и жесткий квадрат Юпитера к Сатурну.

"В это время есть угроза массированных обстрелов Украины. Да и вся вторая половина августа будет опасна в этом плане", - предупредил астролог.

Смотрите видео - Астрологический прогноз Влада Росса на август:

Как сообщал Главред, ранее Влад Росс предупредил, что август будет сложным периодом в денежном плане. Астролог рассказал, как не потерять деньги в последний месяц лета.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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