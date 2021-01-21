Уникальный день: нумеролог предупредила, к чему готовиться сегодня

В четверг в календаре совпали три цифры.
В четверг уникальный день – 21-е сутки 21-го года и 21-го века, но он не ожидается идеальным.
Сегодня возможны как позитивные, так и негативные сюрпризы, рассказала психолог и нумеролог Наталья Виноградова в эфире радио Sputnik.
Собеседница отметила, что двойка означает перемены и движение, в любую секунду все может кардинально измениться, а единица обозначает мозг.
21 – 21 – 21 – эксперт сказала, чего ожидать в этот день и как себя вести:
- Стоит быть начеку;
- Возможны вопросы, которые ставят в тупик;
- Может быть много суеты.
Ранее астролог Юлия Погорельченко говорила Главреду, что 21 января возможны непонимание, раздражение и неожиданные ситуации, которые могут выбить из колеи.
Эксперт добавила, что этот день подходит для занятия творчеством и духовных поисков.
Автор: Екатерина Присяжнюк