Уникальный день: нумеролог предупредила, к чему готовиться сегодня

В четверг возможны сюрпризы, поделилась эксперт / flickr.com/bencampney

В четверг уникальный день – 21-е сутки 21-го года и 21-го века, но он не ожидается идеальным.

Сегодня возможны как позитивные, так и негативные сюрпризы, рассказала психолог и нумеролог Наталья Виноградова в эфире радио Sputnik.

Собеседница отметила, что двойка означает перемены и движение, в любую секунду все может кардинально измениться, а единица обозначает мозг.

21 – 21 – 21 – эксперт сказала, чего ожидать в этот день и как себя вести:

Стоит быть начеку;

Возможны вопросы, которые ставят в тупик;

Может быть много суеты.

Ранее астролог Юлия Погорельченко говорила Главреду, что 21 января возможны непонимание, раздражение и неожиданные ситуации, которые могут выбить из колеи.

Эксперт добавила, что этот день подходит для занятия творчеством и духовных поисков.