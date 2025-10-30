Укр
Уран откроет границы и приготовит сюрприз: гороскоп на ноябрь 2025 для Дев

Анна Ярославская
30 октября 2025, 12:12
Ноябрь готовит большие перемены для Дев и даст последний шанс на переезд за границу до апреля.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп на ноябрь 2025 для Дев - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/angelapearlastrology

Вы узнаете:

  • Когда у Дев появится больше свободы
  • Почему в ноябре не стоит подписывать важные документы и делать дорогие покупки
  • В какой сфере Дев ждет удача

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на ноябрь 2025 для Дев.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 5 ноября Марс — планета активности, действий, фокуса и усилий — входит в четвёртый дом гороскопа Дев. А четвёртый дом – это сектор семьи, мамы, Родины, нашего фундамента, места жительства, недвижимости, пишет Главред.

Марс – это решение каких-то вопросов. Может быть, вы начнёте делать ремонт или решите переезжать. Марс будет в этом доме весь месяц, начиная с 5 ноября. К вам в гости может приехать мама или вы сами отправитесь в гости к родителям.

Возможно, решение юридических вопросов, связанных с недвижимостью, наследством, землёй. Может быть, продажа или покупка недвижимости. Оформлять это желательно до 9 ноября, потому что потом Меркурий станет ретроградным. Есть риск ошибок. Вы можете пожалеть, или оформление затянется до 29 ноября.

5 ноября Марс делает аспект к Урану. Уран находится в десятом доме гороскопа— это работа, профессия, карьера и ваш статус. Уран — планета сюрпризов и неожиданностей. В результате вы решите уволиться с работы и работать из дома. Или поступят новости, связанные с вашим статусом. Десятый дом — это ещё и отец. Могут произойти незапланированные события в жизни отца или мамы. Что-то может вас удивить. Не исключено даже расставание родителей или их переезд. Они могут сообщить, что переезжают или вы съезжаетесь жить с кем-то из родителей. Или мама решит переехать к вам.

Что принесет полнолуние Девам

5 ноября будет полнолуние в девятом доме гороскопа. А девятый дом — это сектор дальних земель. Это может быть оформление юридических документов, связанных с заграницей: наследство, подтверждение диплома, оформление недвижимости в другой стране, визы, загранпаспорта, поездка в другую страну, командировка.

У вас появятся клиенты из других стран. Также это может быть завершение обучения, получение или подтверждение диплома в другой стране. Девятый дом — глобальный дом, связанный с другими странами.

Полнолуние покажет вам масштаб: вы можете работать с клиентами из других стран, начать работать онлайн, ваш бизнес может развиваться в других странах.

Также полнолуние принесет Девам популярность. Вас могут пригласить на саммит, конференцию, семинар в другой стране (онлайн или физически). Или это будет поездка в отпуск, которую вы запланируете 5 ноября.

7 ноября Венера входит в ваш третий дом гороскопа. Третий дом – это коммуникация, общение, поездки, знакомства, новая информация. А Венера – это всегда хорошие новости и общение с приятными людьми. Если пойдёте учиться, то легко получите новые навыки и сдадите экзамены.

Венера даст Девам приятных соседей, хорошие новости у сестры и брата, везение с транспортом. Например, вы удачно купите билеты по дешёвой цене, будут хорошие места. Не исключено даже приобретение автомобиля. Лучше покупать до 9-го числа, поскольку Меркурий развернется в в ретроградное движение, и это плохо для покупок.

Венера в третьем доме 7-го числа может дать очень приятное знакомство и новый круг единомышленников.

Ретроградный Меркурий

9 ноября Меркурий разворачивается на три недели (до 29 ноября) в ретроградное движение в вашем четвёртом доме гороскопа. Опять проявится тема недвижимости, семьи. Может быть переоформление чего-то; если у вас кредит на недвижимость, может, вы будете его перефинансировать.

Это может быть время ожидания оформления документов на покупку недвижимости, и тогда вы будете ждать ответ из банка или проверки документов как минимум до 29-го числа. Оформлять покупку лучше после 29 ноября. Продавать можно.

Если вы хотите что-то переделывать дома, то это тоже можно делать — ретро-Меркурий хорош для улучшений, ремонта.

Удачное время для переезда. Например, вы снимаете жилье, и вам могут сказать, что квартира продаётся, и нужно съехать. Так что вы можете снова куда-то переезжать с 9 по 29 ноября.

9 ноября Уран возвращается в ваш девятый дом гороскопа на полгода, до 27 апреля. Это последний раз в этой жизни, больше он не будет в девятом доме.

27 апреля 2026 года он войдёт уже на 7 лет в ваш десятый дом (профессия, карьера, цели) и будет менять вашу работу, карьеру; могут быть большие перемены в компании или у начальства.

В этот период у Дев будет больше поездок. Уран – это полёты, самолёты, поезда, транспорт, скорость. Вы будете много путешествовать — по работе или по желанию. У вас будет возможность для познания мира.

Уран в девятом доме — это ещё получение виз, загранпаспорта, ПМЖ, разрешения на гражданство, потому что Уран открывает границы. Он может давать сюрпризы, перемены в законах, но для вас это будет на руку. Уран даёт возможность эмигрировать, переехать в другую страну, получить гражданство.

Уран - это планета свободы. У вас будет свобода выбора, в какой стране жить. А может, у вас появится идея переехать в эти полгода, до 27 апреля.

Кстати, по Урану в девятом доме может быть неожиданная победа, даже если вы на нее не рассчитывали.

Ретроградный Юпитер

11 ноября Юпитер — планета удачи, везения — разворачивается назад. Но Юпитер — хорошая планета, даже когда она ретроградная. "Назад" — значит, старые дела, прошлое. Планета у вас находится в одиннадцатом доме друзей, окружения.

Будет какая-то поддержка друзей. Может, вы снова вернётесь в какой-то круг общения; о вас вспомнят те, с кем вы раньше были в одной команде. Может, вы вернётесь к прошлым желаниям, вспомните о старой мечте. Или будете пересматривать круг общения, и он улучшится. Юпитер позаботится об этом.

Юпитер будет ретроградным до середины марта 2026 года, а потом пойдёт вперёд и принесёт результаты. Одиннадцатый дом — ещё и дом получения результатов. Если вы над чем-то работаете (проекты, организация, проект в соцсетях), то результаты, в том числе финансовые, получите после 11 марта 2026 года.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

20 ноября - новолуние в третьем доме общения, контактов, коммуникаций. Возможно, состоится новое знакомство. Вы получите новости, касающиеся родственников, сестры, брата, оформления документов. И здесь опять может быть сюрприз.

В целом, ноябрь — месяц сюрпризов, потому что Уран очень активный. Может, неожиданно нужно куда-то поехать, полететь. Нужно внезапно оформить документы. Вы получите новости от родственников, которых вы не ожидали. Всё, что связано с письмами, документами, звонками, смсками — что-то может вас удивить в районе 20 ноября.

Чем Дев удивит Сатурн

28 ноября Сатурн — планета испытаний, дисциплины, серьёзности, планирования, работы — разворачивается в прямое движение. Если что-то не решалось (переговоры, подписание документов, ожидание решения) с 26 июля, то ситуация сдвинется с места или придёт к решению после 28 ноября.

Эта тема отношений будет продолжаться до 15 февраля, но уже с развитием, завершением (браком, разводом, контрактом). После 15 февраля она завершится, потому что Сатурн выйдет из седьмого дома и перестанет давить (иногда Сатурн — давящая планета).

Сатурн — ещё и планета закона. Это может быть связано с законами: брак, развод, контракты, подписание юридических документов. Всё это сдвинется с места с 28 ноября и закончится около 15 февраля 2026 года.

Смотрите видео - Гороскоп на ноябрь 2025 для Дев - прогноз Анжелы Перл:

