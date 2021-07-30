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Усталость и острая потребность в свободе: что сулит Водолею гороскоп на август 2021

Влад Росс

Астролог

30 июля 2021, 11:07

Водолею будет казаться, что он попал в замкнутый круг, выхода из которого нет, и все окружающие настроены недружелюбно.

Астролог Влад Росс рассказал, каким будет август 2021 для Водолея
Гороскоп на август 2021 обещает Водолею столь непростой период, что этому знаку можно только посочувствовать / sobakidendy-news.ru

Август 2021 года для Водолея будет не лучшим и не худшим месяцем. Это будет период раздирающих противоречий. Водолею в августе захочется больше свободы и независимости. Его будет преследовать ощущение усталости, и ему будет очень хотеться сказать: "Всё, я устал, я ухожу". Будет сохраняться острая потребность в свободе, и не будет никакого желания объяснять свои мысли и поступки другим. Водолею будет казаться, что всё надоело, что в том числе надоела работа, и захочется уволиться.

Всё это вступит в противоречие со стремлением быть понятым близким человеком.

В такой ситуации Водолею можно только посочувствовать. Весь месяц ему придется заниматься поиском путей примирения своих внутренних устремлений с условиями внешнего окружения. Иногда Водолею будет казаться, что он попал в замкнутый круг, выхода из которого нет, и все окружающие настроены против него.

Самой оптимальной линией поведения в таких обстоятельствах станет обращение к здравому смыслу. Только так можно будет увидеть суть происходящего и пути развития возникающих ситуаций. Простота вероятных решений снимет или хотя бы ослабит остроту противоречий и позволит с надеждой взглянуть на будущее.

Впрочем, всё проходит, и этот непростой период тоже пройдёт. Как пел Боярский: "Все пройдет – и печаль, и радость. Все пройдет – так устроен свет. Все пройдет, только верить надо, что любовь не проходит, нет". Так что и этот непростой период в жизни Водолея тоже закончится.

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В области деловых интересов Водолей должен обратить внимание, прежде всего, на свой профессиональный статус. Обстоятельства будут складываться так, что Водолей сможет в корне его изменить.

Всё то, что образуется в середине первой декады месяца, будет вести Водолея к успеху. В это время будет важно чётко следовать правилам, установленным на работе или службе, педантично соблюдать должностные инструкции, хотя предписания будут казаться порой глупыми и неоправданными. Только преодолев свое внутреннее неприятие, Водолей сможет выйти победителем из сложившейся ситуации.

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Водолею нужно быть готовым к тому, что отношения с окружающими людьми могут, несмотря на всю сложность, внезапно измениться и поднять его на новый уровень.

Но не всё так плохо будет складываться у Водолея в августе 2021 года, как могло бы показаться на первый взгляд. Например, в области материальных доходов ситуация очень позитивная. И хотя финансовые накопления будут пополняться незначительно в этот период, Водолей сможет создать предпосылки для будущих гораздо более крупных поступлений.

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