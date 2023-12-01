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"Ужасный период": астролог предупреждает о серьезных проблемах в декабре 2023

Ангелина Подвысоцкая
1 декабря 2023, 14:50
В декабре лучше обращать внимание на то, что именно вы хотите купить и надо ли это вам. В этом месяце вы рискуете остаться без денег.
Влад Росс, деньги
Влад Росс предупреждает о тяжелом периоде в декабре / Коллаж: Главред, фото: pexels.com, Главред

Декабрь 2023 года будет просто ужасным месяцем. Особенно осторожными стоит быть с тратой денег. Об этом на Главреде рассказал известный украинский астролог Влад Росс.

По его данным, все дело будет в движении Венеры, которая является планетой финансов. Она будет двигаться в этом месяце по Скорпиону, что делает это направление не очень комфортным.

"Как мы уже говорили, декабрь 2023 года - ужасный месяц для покупок, поэтом лучше их сделать до 13 декабря. Движение Венеры по Скорпиону будет создавать крайности и вызывать интенсивные эмоции. В это время многие могут впасть в шопоголизм. Будет сложно сделать верный выбор", - говорит Влад Росс.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Смотрите интервью с Владом Россом на Главреде:

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Также недавно мольфар назвал очень сильный защитный ритуал от негатива. Этот ритуал очень простой. Вам нужно прочитать заговор перед выходом из дома.

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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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