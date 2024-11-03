Уже с понедельника все пойдет, как по маслу: астрологи назвали ТОП-3 счастливчика

Для некоторых представителей зодиакального круга следующая неделя - отличный шанс начать все сначала.

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Каким знакам зодиака повезет уже 4 ноября / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

О чем идет речь:

Почему для дев стоит избавиться от старых нарративов

Чего ждать близнецам на этой неделе

Карьерный рост для стрельцов уже с понедельника

Новая неделя, которая начнется уже 4 ноября, станет особенной для представителей трех знаков зодиака, которых ждут важные изменения и замечательные новости. Астрологи Spiritualify рассказали, каким знакам улыбнется удача.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Дева

В ближайшие дни вы почувствуете, что старый подход больше не работает. Пришло время выйти за пределы привычного и преодолеть ограничения, которые сдерживали вас. Эта неделя откроет новые перспективы, позволяя начать новый этап. Принимайте активное участие в дискуссиях, делитесь своими мыслями и прислушивайтесь к другим. Совместная работа поможет вам достичь значительных изменений и фантастических результатов.

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Близнецы

Посвятите эту неделю поиску внутренней гармонии. Вас ждут романтические приключения и потрясающие изменения. Однако не забывайте о балансе в отношениях. Принимайте изменения открыто, и эта неделя может вас приятно удивить. Верьте в собственные силы, и не сомневайтесь, что ваша жизнь может стать лучше.

Стрелец

Гороскоп на неделю обещает карьерный рост. Погрузитесь в работу с полной отдачей и не отвлекайтесь по пустякам. У вас есть редкий шанс, так что не упускайте возможность достичь больших успехов. Настало время смелых шагов и амбициозных планов. Начинайте новые проекты - сила перемен будет способствовать вам в достижении целей.

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В то же время астролог Росс предупредил 4 знака зодиака, которым в ноябре стоит избегать рискованных действий, внимательно относиться к здоровью и проявлять терпение в отношениях.

Однако есть и 4 знака зодиака, которые не станут счастливчиками в ноябре-2024. Для них ноябрь 2024 года будет полон плохими и хорошими моментами.

Более того, астрологи перечислили и ТОП-4 знака зодиака, которые не хотят покидать зону комфорта и не любят риски.

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