2021 - год кого это будет, и в чем встречать Новый год

2021 - год какого животного по восточному календарю: цвет и прогноз / 1zoom.ru

Наступающему году покровительствует благородное животное: 2021 год по восточному календарю будет годом Быка. Его цвет – Белый, а сам он Металлический. Это означает, что хозяин года по натуре своей трудолюбив, нетороплив и уверен в себе.

По китайскому гороскопу, год Белого Металлического Быка потребует от людей проявления таких качеств, как сила, решимость, усердие и трудолюбие, надежность, а еще честность в сочетании с амбициозностью. Бык консервативен и патриотичен. А, значит, в людях ценит то же самое.

А 2021 год кого по славянскому календарю будет годом Кричащего Петуха.

А теперь немного о самом праздновании Нового года 2021.

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Когда наступает год Белого Металлического Быка по китайскому календарю

Год Белого Металлического Быка наступит не 1 января, как привыкли славяне (впрочем, и Петух в свои права вступит лишь на весеннее равноденствие) – а 12 февраля 2021. Это будет пятница.

К слову, на смену ему придет 2022 год Тигра – в субботу, 31 января 2022.

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2021 год Быка: в чем встречать

Исходя из качеств Быка, нетрудно догадаться, что лучшей формой празднования станет торжество в кругу семьи.

Блюда на праздничный стол лучше подавать простые, но сытные: запечь мясо с картофелем (только не говядину), несколько овощных салатиков попроще – и вообще побольше растительной пищи (Бык ведь животное травоядное). От экзотических блюд лучше отказаться, оставив их на последующие дни. Напитки лучше подавать натуральные: соки, узвары, компоты.

Чем уютнее будет праздник – тем удачнее потом выдастся год.

Встречать 2021 – год Белого Металлического Быка – лучше в нарядах светлых тонов с металлическим отливом. И чем больше блеска – тем лучше. Так как празднование проходит в семейном или дружеском кругу, то наряды можно выбирать свободного, удобного кроя. И никаких "хищных" принтов типа леопардового – зато цветочный или абстрактный рисунок придется Быку по душе.

Под запретом одежда красного цвета – она в год Быка неуместна.

Украшения и аксессуары лучше подбирать из натуральных материалов (металла, дерева, натуральных камней). Этого же правила стоит придерживаться и при украшении дома к Новому году 2021.

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