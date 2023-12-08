В чем встречать Новый год 2024: назван идеальный цвет для каждого знака зодиака

Самый счастливый цвет 2024 года - яркий изумрудно-зеленый. Но каждый знак зодиака может выбрать наряд другого цвета, чтобы задобрить Дракона.

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Какой цвет самый счастливый в 2024 году и какой оттенок выбрать каждому знаку зодиака / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Новый год 2024 уже не за горами, а значит самое время подумать о том, в каком наряде встречать год Зеленого Деревянного Дракона. Если подобрать цвет по знаку зодиака, то стопроцентно получится задобрить хозяина 2024-го. Правильный цвет наряда для новогодней ночи может стать вашим секретным оружием в течение всего следующего года.

В чем встречать 2024 год - цвет

Самый счастливый цвет 2024 года - яркий изумрудно-зеленый. Это цвет леса и ценных драгоценных камней. Он тесно связан с деревом и точно понравится Деревянному Дракону.

Кроме того, изумрудно-зеленый символизирует рост, обновление и гармонию, расцвет новых начинаний и жизненную силу.

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Наряд такого оттенка подойдет буквально всем, независимо от знака зодиака.

В чем встречать 2024 год Овнам

Овны могут выбрать наряд трендового металлического оттенка. Так вы будете сиять не только в новогоднюю ночь, но и привлекать к себе внимание в течение всего 2024 года.

В чем встречать 2024 год Тельцам

Цвета для Тельца — зеленый, коричневый, беж. Сделать образ более праздничным помогут украшения зеленого и изумрудного оттенков. Стоит отдать предпочтение сдержанному крою.

В чем встречать 2024 год Близнецам

Близнецы могут не сдерживаться и "похулиганить" в создании образа на Новый год. Можно выбрать одежду желтого, оранжевого или светло-серого цветов и добавить к наряду выразительные украшения.

В чем встречать 2024 год Ракам

Серебристый цвет не только идеально подойдет чувствительным Ракам, но и понравится Деревянному Дракону. Также представители этого знака зодиака могут отдать предпочтение песочному, серому, зеленому и коричневому цветам.

В чем встречать 2024 год Львам

Львам идут золотистые цвета, поэтому можно присмотреться к этому оттенку, а также к желтому и коричневому.

Если хотите разбавить образ с помощью аксессуаров с драгоценными камнями, выбирайте бриллианты или изумруды.

В чем встречать 2024 год Девам

Голубой, белый, молочный или зеленый - идеальные цвета для наряда в новогоднюю ночь. Выбирайте образ с минималистичными деталями и чистыми линиями.

В чем встречать 2024 год Весам

Чтобы Деревянный Дракон был благосклонен к Весам, им нужно остановить свой выбор на платьях с пайетками и бахромой.

Наряд может быть всех оттенков красного или насыщенного оранжевого цвета. Важно дополнять образ массивными серьгами, браслетами и перстнями.

В чем встречать 2024 год Скорпионам

Красный цвет принесет Скорпионам удачу, счастье и процветание в новом году. Если вам не нравятся такие яркие цвета, то присмотритесь к нарядам в оранжевом или терракотовом оттенках и добавьте красные вещи в качестве акцента.

В чем встречать 2024 год Стрельцам

Стильные образы белого, серого, коричневого, синего или фиолетового цветов - идеальный выбор Стрельцов для встречи Нового года 2024.

Стоит добавить к своему образу этнические украшения или экзотические аксессуары.

В чем встречать 2024 год Козерогам

Козерогам астрологи рекомендуют остановить свой выбор на классических нарядах черного, серого, песочного или бежевого цветов. Если хочется сияния, обратите внимание на пайетки.

В чем встречать 2024 год Водолеям

Синий, белый, серебристый или металлик лучше всего подчеркнут стремление Водолеев к переменам в новом году. Можно выбирать оригинальный принт и футуристические аксессуары.

В чем встречать 2024 год Рыбам

Рыбам в новогоднюю ночь рекомендуется отдать предпочтение серебристым или золотистым цветам и массивным украшениям.

Неплохим вариантом будут наряды голубого, мятного, розового или лавандового оттенков.

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