В дате рождения зашифровано призвание человека: ответ может удивить

Дата рождения может указывать на особенности характера и профессиональные склонности.

https://horoscope.glavred.info/v-date-rozhdeniya-zashifrovano-prizvanie-cheloveka-otvet-mozhet-udivit-10759040.html Ссылка скопирована

Все больше людей ищут способы лучше понять себя и прибегают к нумерологии и астрологии

Все больше людей ищут способы лучше понять себя и выбрать карьеру, которая приносит не только доход, но и внутреннее удовлетворение. Одним из неожиданных ориентиров является дата рождения. По мнению сторонников нумерологии и астрологии, именно она может помочь осознать сильные стороны личности и подсказать направление профессионального пути.

Эксперты в этих областях считают, что числа, связанные с днем рождения, отражают черты характера, внутренние мотивации и даже жизненные цели. В результате каждый человек якобы склонен к определенным видам деятельности (от лидерства и творчества до заботы о других или научных открытий). Об этом пишет Parade.

видео дня

Как дата рождения влияет на выбор профессии

Люди, родившиеся 1, 10, 19 или 28 числа, часто стремятся к лидерству и признанию. Им подходят профессии, где можно быть в центре внимания или занимать руководящие позиции.

Те, кто появился на свет 2, 11, 20 или 29 числа, отличаются эмпатией и интуицией. Им приписывают склонность к профессиям, связанным с помощью другим: медицина, психология, социальная работа.

Рожденные 3, 12, 21 или 30 числа, по этой теории, тянутся к путешествиям, обучению и расширению кругозора. Им подходят сферы, где важны коммуникации, творчество и международный опыт.

От технологий до искусства

Для людей с датами 4, 13, 22 или 31 характерно стремление к инновациям и переменам. Они могут реализоваться в технологиях, стартапах и общественных инициативах.

Рожденные 5, 14 или 23 числа часто связываются с коммуникацией и технологиями. Им приписывают способности к журналистике, писательству и работе с информацией.

Тем, кто родился 6, 15 или 24 числа, нумерология приписывает тягу к красоте, гармонии и отношениям. Такие люди могут реализовать себя в творческих профессиях, юриспруденции или психологии.

Духовность, дисциплина и энергия действия

Рожденные 7, 16 или 25 числа считаются склонными к духовному поиску и творчеству. Им подходят сферы искусства, музыки и философии.

Тем, кто родился 8, 17 или 26 числа, приписывают практичность и целеустремленность. Они могут добиться успеха в бизнесе, финансах и управлении.

А люди, появившиеся на свет 9, 18 или 27 числа, по этой концепции, обладают энергией действия и стремлением к риску. Им подходят активные и конкурентные сферы (от спорта до предпринимательства).

Вам может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред