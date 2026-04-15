Кто притягивает токсичных людей: астрологи назвали два знака зодиака

Анна Ярославская
15 апреля 2026, 03:31
Представители некоторых знаков зодиака могут игнорировать тревожные сигналы ради чувств.
Какие знаки чаще попадают в сети нарциссов / Коллаж:Главред, фото: pixabay.com

Кратко:

  • Нарциссы притягивают людей, готовых отдавать много энергии
  • Рыбы склонны втягиваются в драмы
  • Львы легко поддаются лести и долго остаются в сложных отношениях

Некоторые люди словно магнит притягивают в свою жизнь сложные и эмоционально тяжёлые отношения. Астрологи считают, что определённые черты характера, присущие некоторым знакам зодиака, могут делать их особенно уязвимыми для людей-нарциссов. Кто же чаще всего оказывается в такой ситуации?

Нарциссическое расстройство личности поражает менее одного процента населения, но почему-то кажется, что у каждого в жизни есть хотя бы один нарцисс. Это сочетание самовлюблённости и полной неуверенности в себе превращает людей в энергетических вампиров, способных высасывать жизнь из любого, кто осмелится к ним приблизиться. Два знака зодиака с наибольшей вероятностью могут полностью погрузиться в отношения с таким сложным человеком, считает американский астролог Джейми Райт, пишет PureWow.

Рыбы ( 18 февраля - 20 марта)

Страстные Рыбы — это знак, который, вероятно, с наибольшей вероятностью притягивает нарциссов. Этот изменчивый водный знак сострадателен и эмпатичен, иногда — до крайности. Рыбы склонны одной ногой стоять в реальности, а другой — в мире грёз, и поэтому они способны возлагать большую часть веры только на потенциал.

Нарциссы зациклены на себе, но также глубоко ранимы и обладают множеством комплексов. Рыбы могут увлечься попытками утешить или даже спасти нарцисса от самого себя.

"Из-за своей чувствительной, водной натуры Рыбы также легко втягиваются в чужие драмы, а люди-нарциссы создают для Рыб бесконечный поток трудностей, в которых им приходится плавать", - объяснила специалист.

Лев (23 июля - 22 августа)

"Лев — это солнце, а это значит, что они занимают много места. Но у них также много света и любви, которыми они готовы делиться. Вопреки распространенному мнению, Львы щедры, иногда до крайности, и легко могут увлечься попытками спасти человека нарциссического типа с низкой энергетикой", - рассказала Райт.

Нарциссы известны тем, что начинают любые отношения с огромного количества лести, а Лев просто не может этому сопротивляться.

Но как только Лев очнется от этой "бомбардировки любовью", этому фиксированному огненному знаку трудно отстраниться от того, кто им дорог.

Львы верны, поэтому даже когда они понимают, что кто-то из их окружения —настоящий нарцисс, они могут остаться, надеясь, что все наладится.

О персоне: Джейми Райт

Джейми Райт - астролог и автор еженедельных и ежемесячных гороскопов для PureWow.

Живет в Бруклине, штат Нью-Йорк. Почти десять лет она работает с клиентами онлайн и в реальной жизни, является автором популярной рассылки "Лунные послания" и ведет подкаст Good Fortunes.

Джейми всю жизнь изучала астрологию и является экспертом как в современных, так и в традиционных методах, а также в истории астрологии и других формах гадания.

Ранее Главред писал, какие знаки зодиака умеют создавать проблемы на ровном месте.

Также астролог Джейми Райт назвала три знака зодиака с безупречным вкусом и еще два, которым это безразлично.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Два продукта-спасителя в СССР: что ели советские люди в любой ситуации

Два продукта-спасителя в СССР: что ели советские люди в любой ситуации

Гороскоп Таро на май 2026: Овнам - удача, Тельцам - деньги, Близнецам - новое начало

Гороскоп Таро на май 2026: Овнам - удача, Тельцам - деньги, Близнецам - новое начало

ТЦК в Украине больше не будет: как изменится мобилизация и что готовят взамен

ТЦК в Украине больше не будет: как изменится мобилизация и что готовят взамен

Китайский гороскоп на завтра, 15 апреля: Свиньям - подарки, Змеям - совет

Китайский гороскоп на завтра, 15 апреля: Свиньям - подарки, Змеям - совет

Гороскоп Таро на завтра 15 апреля: Близнецам - думать, Скорпиону - стать сильнее

Гороскоп Таро на завтра 15 апреля: Близнецам - думать, Скорпиону - стать сильнее

