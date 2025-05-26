В какие три месяца года рождаются настоящие гении: ученые раскрыли тайну

Существует связь между месяцем рождения и интеллектом.

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Ученые назвали самые интеллектуальные даты / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Октябрь, ноябрь и декабрь названы месяцами, рожденные в которые люди имеют более высокие интеллектуальные способности

Исследование Гарварда показало, что октябрьские дети имеют более высокий IQ и лучшее когнитивное развитие

Наука продолжает доказывать, что месяц рождения может иметь заметное влияние на умственные способности человека. Как сообщает YourTango, ученые обнаружили: существуют три месяца, в которые на свет появляются люди с повышенным интеллектуальным потенциалом, пишет Главред.

Октябрь

Гарвардские ученые еще в 2006 году изучали развитие более 21 тысячи детей и выяснили, что октябрьские малыши демонстрируют лучшие результаты в тестах на умственное развитие. Вероятно, на это влияют сезонные условия, в частности питание беременных женщин и уровень солнечного света во время вынашивания.

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Исследование из Японии также подтвердило связь между датой рождения и академическим успехом. Дети, которые раньше начинают обучение, чаще проявляют настойчивость, что в долгосрочной перспективе положительно сказывается на их интеллекте.

Ноябрь

Дети, рожденные в ноябре, имеют ряд преимуществ, связанных со здоровым развитием в третий триместр беременности, который приходится на более прохладное время года. Это минимизирует влияние жары, вирусов и токсинов, которые могут вредить развитию мозга.

Кроме умственных способностей, ноябрьские дети часто имеют хорошую физическую форму. Исследования в области спортивной медицины указывают на то, что они показывают лучшие результаты в различных видах спорта.

Декабрь

Зимний период, в который рождаются декабрьские дети, тоже считается благоприятным для формирования мозговых структур. Благодаря более спокойной внешней среде, развитие проходит более стабильно, что может способствовать лучшим интеллектуальным показателям.

Британская статистика зафиксировала тенденцию: такие дети чаще выбирают медицинские профессии. Вероятно, это сочетание генетических факторов, учебного воздействия и природной склонности к обучению.

Независимо от того, когда именно вы родились, эксперты указывают, что не стоит забывать: интеллект нуждается в тренировке.

"Так же, как и все уникальные черты, делающие вас вами, месяц вашего рождения не является судьбой. Хотя исследования чрезвычайно интересны, интеллект - это сложная вещь. Ваше окружение, участие родителей, питание, образование и психическое здоровье играют значительно большую роль в формировании вашей личности. И не забывайте, ваш мозг - это мышца, которая нуждается в тренировке. Вы должны использовать его, чтобы он работал на полную мощность", - резюмируют эксперты.

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