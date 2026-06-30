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Видят всех насквозь: какие знаки зодиака обладают самой сильной интуицией

Анна Ярославская
30 июня 2026, 12:16
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Три знака зодиака обладают даром предчувствия.
Знаки зодиака, гороскоп
Названы три знака зодиака, которым стоит доверять своей интуиции / Коллаж: Главред, фото: pexels.com, ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

  • Три знака зодиака обладают самым сильным шестым чувством
  • Раки и Рыбы мгновенно считывают любые эмоции окружающих
  • Скорпионы безошибочно видят скрытые мотивы и ложь

Интуиция - это тот самый внутренний голос, который не всегда можно объяснить логикой, но которому порой подсказывает правильные решения. Люди с хорошей интуицией словно заранее улавливают настроение людей, чувствуют скрытые мотивы и замечают то, что легко ускользает от внимания других.

Астрологи считают, что то, насколько развито "шестое чувство", зависит от знака зодиака. Специалисты назвали представителей зодиакального круга, которые считаются самыми интуитивными.

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Знаки зодиака с самой сильной интуицией

Рак (21 июня - 22 июля)

Рак - прирождённый заботливый хранитель, домосед, которому важны уют, тепло и ощущение безопасности. Поэтому он замечает даже малейшие перемены в поведении окружающих. Это может быть что-то едва уловимое. Например, вы не так, как обычно, держите Рака за руку или произносите "привет", не встречаясь с ним взглядом.

"Как бы незначительна ни была перемена - будь уверен, внимательный Рак уже её уловил, даже если ты не сказал ни слова. Плохой день? Не хочется отвечать на звонок? Рак читает это между строк так же ясно, как открытую книгу", - пишет пишет PureWow.

Раки - одни из тех, к кому действительно можно прийти со своими эмоциональными переживаниями. Они тонко чувствуют других, легко сопереживают и всегда готовы выслушать до самого конца.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Рыбы известны своей эмпатией: изменения в "атмосфере" вокруг них не проходят незамеченными. Даже если ты сам ещё не до конца осознал, что зациклен на ошибке на работе или всё ещё переживаешь недавний конфликт, Рыбы уже это почувствуют.

Ими управляет Нептун - планета иллюзий и мечтаний, поэтому неудивительно, что они иногда словно заранее "проживают" события - к лучшему или к худшему.

Рыбы часто кажутся переменчивыми, и это не всегда просто капризы: иногда они действительно улавливают эмоциональные волны окружающих и проживают их как свои собственные.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Скорпионы, сами по себе закрытые и загадочные, парадоксальным образом обладают редким талантом - безошибочно считывать чужие тайны и скрытые мотивы. Их интуиция - это прежде всего чутьё: они улавливают напряжение и скрытые проблемы ещё до того, как те выходят на поверхность.

Стоит сто раз подумать, прежде чем что-то рассказывать Скорпиону, если вы е готовы услышать пару неприятных, но точных истин, к которым можешь быть ещё не готов.

Астрологи не советуют лгать Скорпионам. Предаставители этого знака зодиака по природе подозрительны и внимательны к деталям. Малейшее ощущение, что вы что-то не договариваете - и вы моментально оказываетесь в их личном "чёрном списке".

Как писал Главред, ранее астрологи назвали знаки зодиака, которые никогда не забывают обиды.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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О ресурсе: PureWow

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