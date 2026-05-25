Верят во второй шанс: какие знаки зодиака находят любовь во втором браке

Овен, Стрелец и Козерог нередко переживают разводы, но именно второй брак приносит им гармонию, стабильность и настоящие чувства.

https://horoscope.glavred.info/viryat-u-drugiy-shans-yaki-znaki-zodiaku-znahodyat-kohannya-u-drugomu-shlyubi-10767701.html Ссылка скопирована

Знаки зодиака, которые вступают в брак дважды / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Какие знаки Зодиака часто вступают в брак во второй раз

Как черты характера влияют на отношения

Далеко не каждый брак длится всю жизнь. Однако астрологи выделяют три знака зодиака, которые не теряют веры в любовь после неудачного опыта и часто находят свое настоящее счастье именно во втором браке. Главред расскажет более подробно.

Овен: поспешные решения и новый старт

Овен — это огненный знак, который переносит свою страстную натуру и в отношения. Если Овну кто-то нравится, он не тратит время на долгие раздумья и осторожные шаги, а сразу настраивается на серьезные обязательства.

видео дня

Из-за такой импульсивности представители этого знака могут планировать помолвку и свадьбу уже после короткого знакомства. Однако поспешность часто оборачивается против них: оказавшись в браке, Овен осознает, что партнер совершенно не подходит ему для совместной жизни.

Овны не зацикливаются на неудачах, быстро восстанавливаются и готовы дать отношениям второй шанс.

Стрелец: очарование и любовь к флирту

Стрельцы способны искренне восхищаться своим партнером и окружать его заботой. Главной проблемой этого знака является чрезмерная страсть к флирту и вниманию противоположного пола, из-за чего им трудно устоять перед новыми соблазнами.

Благодаря своему природному очарованию Стрелец может долгое время скрывать тайные романтические увлечения. Однако рано или поздно тайное становится известным, и измена приводит к разводу.

После разрыва Стрельцы не остаются в одиночестве: они быстро находят новую любовь и снова готовы идти под венец.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Козерог: строгие требования к традициям

Козероги по своей природе являются консерваторами и верят, что жениться нужно раз и навсегда. Однако именно это стремление к идеальному традиционному браку часто разрушает их первые отношения.

Козерог имеет четкое представление о том, как должна функционировать семья. Он настаивает на классическом распределении ролей: муж обеспечивает семью деньгами, а женщина занимается воспитанием детей и домашним хозяйством.

Поскольку в современном мире мало кто готов соглашаться на такие условия, первый брак Козерога нередко заканчивается разводом. После этого он начинает поиск нового партнера, который полностью разделял бы его жизненные взгляды.

Вас может заинтересовать:

Источник

Что следует учитывать читателю Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред