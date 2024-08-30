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Война охватит четыре области РФ, режим Путина падёт до весны 2025-го – астролог Влад Росс

Влад Росс
30 августа 2024, 13:00
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Звёзды говорят, что Украина войдёт в НАТО с Курской областью, а после войны вернёт контроль над историческими украинскими землями, что сейчас в составе РФ.
Астролог предсказал масштабные потрясения России, которые запустит Курская операция ВСУ
Операция, подобная Курской, развернётся ещё в трёх областях России, убеждён астролог Влад Росс / Главред

Вхождение Вооружённых сил Украины на территорию Российской Федерации, а именно Курской области, стало важным моментом в войне. Самое интересное, что украинская армия начала Курскую операцию 6 августа – на ретроградном Меркурии. Это говорит о том, что, войдя на российскую территорию, ВСУ могут оттуда никогда не уйти, а остаться надолго или насовсем.

Более того, операция в Курской области началась в 3-й лунный день. Этот день с агрессивной энергетикой, его символы – снежный барс и леопард, а его лозунг – кто не рискует, тот не пьёт шампанского. Украинские войска рискнули и пошли вперёд. Сейчас они там начинают окапываться.

В ближайшее время украинской армии вряд ли удастся взять большие города, например, Курск или Белгород. Однако вполне возможно, что она дойдёт до города Курчатов – до Курской АЭС. Саму АЭС украинская армия брать не будет, однако станция будет находиться на расстоянии выстрела. Соответственно, в любой момент ВСУ смогут "обрубить" энергетику и обесточить центральную часть РФ, и россиянам придётся сидеть или с веерными отключениями, или вообще без света. Такая перспектива точно грозит Брянской, Воронежской, Курской и Орловской областям.

Такого рода контроль над Курской АЭС нужен Украине, чтобы обменять её на Запорожскую АЭС. Это, пожалуй, главная задача этого наступления, поскольку необходимо, чтобы украинская энергетика зимой работала, и чтобы наконец была запущена ЗАЭС.

Если же российская власть не захочет идти на такой обмен, ВСУ придётся идти дальше. И для России это будет иметь очень интересные последствия.

Развал Российской Федерации может начаться весной 2025 года с того, что украинская армия пойдёт дальше, в другие российские области, в том числе в Орловскую. Помимо Брянской, Курской и Белгородской областей, Орловская также является нашей целью. Украине необходимо взять под контроль как можно бо́льшую площадь территории этих областей, чтобы четыре области Украины (Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую) обменять на четыре области РФ.

Если Москва не пойдёт на переговоры на условиях Киева, эти четыре области РФ придётся оставить в составе Украины. Уже взята важная точка – первая столица Советской Украины – город Суджа. Суд Божий может свершиться уже скоро, и все исторические украинские территории будут возвращены под контроль Киева после этой войны.

На Краснодарский край Украина претендовать не будет, но он, как и Ростовская область, вскоре сам захочет в состав Украины, когда она станет членом ЕС и НАТО. А в НАТО Украина точно будет, даже несмотря на войну. Об этом уже сказал президент Чехии Петр Павел.

По моим прогнозам, Украина войдёт в НАТО с Курской областью. Вот такой каламбур может быть.

В любом случае, России не удастся выдавить украинские войска с российской территории. Если ВСУ вошли в Курскую область на ретроградном Меркурии, заставить их уйти оттуда не получится.

Сейчас будет стоять задача "откусить" около тысячи квадратных километров в Брянской области, столько же – в Белгородской области, а также войти в Орловскую область.

Впрочем, мой рецепт победы над российским медведем – взять Беларусь. И тогда полк Калиновского пойдёт на Минск, свергнет режим Лукашенко, а дальше из Витебска или Орши на Москву по хорошей дороге рукой подать. И можно будет брать Москву.

Смотрите видео, в котором астролог Влад Росс спрогнозировал, чем закончится Курская операция ВСУ:

Кроме того, Украине важно наносить удары по Москве, а точнее даже по Рублёвке. И наши дроны уже туда летят. А если ещё и ATACMS полетят по Рублёвке, всё очень быстро закончится. ATACMS у нас есть, и мы будем бомбить Москву, Рублёвку, Ново-Огарёво и, конечно, Валдай.

Наши смогут закрепиться в Курской области настолько, что спокойно досидят там до переворота в Российской Федерации. Звёзды расположились так, что вхождение ВСУ в Курскую область стало началом конца, началом краха путинского режима.

С весны 2025 года путинской власти уже не будет, но есть вероятность, что всё развалится даже раньше – перед Новым годом. Потому что Юпитер войдёт в жёсткий клинч с Сатурном. Первый их аспект был в августе 2024-го, и мы видели, какие события развернулись на Курщине. Дальше в ноябре Плутон войдёт в зодиакальный знак, связанный с Россией, а Плутон – это смерть, уничтожение и разрушение. В декабре Юпитер будет в жёстком квадрате к Сатурну, поэтому правление путинского режима может прямо перед Новым годом полететь в Тартарары.

И последний аспект между Юпитером и Сатурном будет в мае-июне 2025 года. Примерно в это время, по моему прогнозу, закончится война, по крайней мере, её горячая фаза.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Надо отметить, что в Москве сидят идиоты: вместо того, чтобы забрать часть войск с Донбасса и бросить их в Курскую область, чтобы остановить продвижение ВСУ, они, наоборот, усилили наступление, в частности, на Покровском направлении. Для России сейчас главная задача – взять Покровск, чтобы потом выйти на Никополь и Днепр, и тем самым зарубить всю нашу промышленность.

Россия готовится к большой мобилизации. Именно потому там уже закрывают WhatsApp, YouTube, Сигнал, вскоре полностью прикроют Telegram. Деньги у России заканчиваются, чтобы набирать контрактников. Даже за огромные деньги воевать почти никто не идёт. Потому российской власти придётся отправлять на фронт молодых людей. Это поначалу может быть скрытая мобилизация, но позже она пойдёт открыто. Срочниками Россия будет затыкать дыры в Курской, Белгородской, Брянской областях, где будет фронт.

Достичь военного успеха такая мобилизация России не поможет, но она поможет совершить переворот в РФ. После неё путинский режим будет свергнут. Матери не захотят отдавать сыновей на войну, тем более, за копейки. Московию ждёт очень большой бабий бунт. Назревать он будет постепенно, а потом, как вспышка, разразится революция – или в октябре-ноябре 2024-го, или в феврале-марте 2025-го.

Уверен, что мобилизация в РФ равна падению путинского режима, и власть КГБ-ФСБ наконец будет уничтожена.

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