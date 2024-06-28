Война в Украине затянется до 2029 года, но активные бои завершатся в 2025-м – астролог Влад Росс

До завершения активной фазы боевых действий в Украине осталось менее года, однако точка в войне будет поставлена лишь через несколько лет.

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Астролог Влад Росс назвал год, когда Крым вернётся в Украину, и война закончится / Главред

Саммит мира, состоявшийся в Швейцарии 15-16 июня, стал началом конца войны в Украине, и до завершения активных боевых действий осталось менее года.

В дни, когда проходил саммит, Меркурий, символизирующий переговоры, соединялся с Венерой, символизирующей мир, и Солнцем, планетой сильных мира сего, "планетой королей". И всё это происходило при вхождении Юпитера, планеты геополитической стратегии, в знак Близнецы, а это знак переговоров. Такое положение планет говорит о том, что саммит положил начало миру в Украине.

Неспроста под коммюнике на саммите мира поставлены подписи лидеров свыше 80 стран. Там подписались даже Венгрия и Словакия, которые всегда были против Украины. Среди прочего они подписались под тем, что Путин стал мировым преступником и крадёт детей в Украине.

Потому, я убежден, что саммит в Швейцарии – это начало конца войны.

Безусловно, война не закончится сию минуту, но активные боевые действия должны закончиться к середине 2025 года.

Нумерология этого периода тоже идеальна для завершения боёв – 5.05.2025 или 25.05.2025. Как раз и Сатурн войдёт в знак Овна 25 мая 2025 года, а Сатурн всегда связан с охлаждением и заморозкой, Овен – это знак войны и конфликта. Потому, чисто с точки зрения звёзд, конфликт может быть заморожен в мае следующего года.

Но, подчеркиваю, война ещё не закончится – просто на фронте перестанут стрелять с той же интенсивностью, что и сейчас. Речь идёт о том, что завершится активная фаза войны с Россией, и мы перейдём к чему-то, подобному АТО, когда потери с нашей стороны были незначительными (в течение месяца гибло несколько наших солдат).

Смотрите видео, в котором астролог Влад Росс назвал сроки завершения войны в Украине:

Если же говорить о завершении войны в Украине, то при самом пессимистичном прогнозе она продлится до ноября-декабря 2029 года. Ведь, с точки зрения ведической астрологии, Юпитер в натальной карте Украины будет пребывать в доме катастроф и войны как раз до этого времени.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Украина вернётся к границам 1991 гола окончательно лишь в 2029-2030 годах. По крайней мере, я вижу большие перспективы возвращения всех территорий Украины, включая Крым, под контроль Киева в конце 2029 года.

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