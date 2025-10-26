Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  Гороскоп

Время перемен: Вселенная скоро подарит большую удачу трем знакам зодиака

Мария Николишин
26 октября 2025, 05:00
49
Воскресенье наступит как День Разрушения и откроет двери для удачи.
Время перемен: Вселенная скоро подарит большую удачу трем знакам зодиака
Кому будет везти 26 октября / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кто сделает судьбоносное решение 26 октября
  • Кому суждено забыть о заботах

В воскресенье, 26 октября, трех китайских знаков зодиака ждет большая удача и достаток. Воскресенье наступит как День Разрушения под руководством Земляного Дракона, пишет YourTango.

В китайской астрологии Дни Разрушения не являются негативными, на самом деле это поворотные дни. Они устраняют то, что блокирует удачу, и открывают для нее двери.

видео дня

В то же время, достаток в этот день приходит от смелых внутренних изменений, передает Главред.

К кому придет удача 26 октября:

Дракон

В воскресенье вас ждет освобождение, замаскированное под удачу. Двери открываются, когда вы наконец перестаете силой проходить через неправильные. Вы можете отказаться от изнурительного ожидания или просто сказать "нет" чему-то, что давно не казалось правильным. Изобилие приходит быстро в виде решения.

Лошадь

Вы были терпеливыми к чему-то, что постоянно требует от вас больше. Воскресенье подчеркивает, где этот дисбаланс незаметно стоил вам энергии, времени или уверенности. Земляной Дракон подталкивает вас к повторному выбору себя, и как только вы это сделаете, Вселенная ответит вашей смелости.

Крыса

Этот день избавит вас от любых забот относительно решения или денег. День Дракона поддерживает ваше финансовое мужество. Вы, вероятно, почувствуете вознаграждение (буквальное или эмоциональное) за то, что столкнулись с тем, чего избегали. Стоит помнить, что сначала приходит облегчение, а затем приходит выигрыш.

Время перемен: Вселенная скоро подарит большую удачу трем знакам зодиака
Кто вы по китайскому гороскопу / Инфографика: Главред

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп Китайский гороскоп гороскоп крыса гороскоп дракон гороскоп лошадь
