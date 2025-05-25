Время перерождения и новых шансов: 4 знака к концу мая изменятся навсегда

Последний весенний месячный период будет символом роста, обновления и неожиданных возможностей для указанных знаков.

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Кого ждут большие внутренние перемены / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Что говорят звезды:

Близнецы вернут уверенность, легкость, освободятся от обид, возможны новые знакомства

Раков ждет время эмоционального и физического исцеления, внутренняя гармония, уверенность

К завершению мая 2025 года четыре знака зодиака переживут серьезные внутренние изменения, которые станут стартом нового жизненного этапа. Астрологи утверждают, что это время будет похожим на "перерождение из пепла". О том, кого именно ожидает этот мощный период, рассказывает Главред со ссылкой на Collective World

Близнецы

Для представителей этого знака май станет месяцем обновления в сфере самовыражения и общения. Вы почувствуете, как возвращается уверенность, исчезает эмоциональное напряжение и накопленные обиды. Вас могут ждать новые знакомства, которые глубоко повлияют на взгляды и даже жизненные планы.

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Рак

Для Раков наступил момент глубокого исцеления - как эмоционального, так и физического. Если в последнее время вы переживали внутренние конфликты или личные трудности, то сейчас почувствуете облегчение. Умение принимать опыт прошлого и работать над собой позволит вам вернуть душевное равновесие и уверенность в собственной ценности.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Козерог

Традиционно сдержанные Козероги могут столкнуться с сильным внутренним сдвигом. Вы постепенно избавитесь от старых страхов, ненужных ограничений и зависимостей. Появится шанс взглянуть на себя по-новому - как на человека более гибкого, открытого к изменениям. Возможны новые возможности в личной жизни или профессиональной сфере.

Рыбы

Для Рыб этот период станет настоящим взрывом энергии и вдохновения. Вы наконец-то сможете вырваться из внутреннего застоя и снова поверите в свои силы. Вселенная способствует вашему духовному и творческому раскрытию. Перемены могут начаться с неожиданной встречи, яркой идеи или глубокого внутреннего озарения.

Кстати, также рассказывалось, какие знаки ждут большие перемены до конца мая.

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