Время Стрельца: денежные удачи и главные проблемы

Гороскоп на декабрь 2020 для Стрельца позитивный в плане капиталовложений.
Продолжается время людей, рожденных под одним из трех огненных знаков Зодиака – Стрелец.
Астролог Влад Росс поделился с Главредом гороскопом для Стрельцов на декабрь 2020 года и называл главные проблемы этого знака.
Эксперт прогнозировал, что первый месяц зимы для представителей этого знака Зодиака будет позитивным в денежном плане.
Стрелец – даты знака Зодиака
Стрельцами считаются люди, рожденные с 22 ноября по 21 декабря.
Какие денежные удачи астролог спрогнозировал Стрельцам в декабре 2020:
- Удачные капиталовложения или сделки;
- Привлечение инвестиций;
- Приобретение квартиры или дома по очень выгодной цене.
Главные проблемы Стрельцов
Росс говорил, что Стрельцы слишком "хитрожелтые" и из-за этого нередко прогорают.
По его словам, людям, рожденным под этим знаком, мешает стремление подавить всех остальных своим авторитетом.
Автор: Екатерина Присяжнюк