Время Стрельца: денежные удачи и главные проблемы

У Стрельцов есть две проблемы, говорил астролог / Скриншот

Продолжается время людей, рожденных под одним из трех огненных знаков Зодиака – Стрелец.

Астролог Влад Росс поделился с Главредом гороскопом для Стрельцов на декабрь 2020 года и называл главные проблемы этого знака.

Эксперт прогнозировал, что первый месяц зимы для представителей этого знака Зодиака будет позитивным в денежном плане.

Стрелец – даты знака Зодиака

Стрельцами считаются люди, рожденные с 22 ноября по 21 декабря.

Какие денежные удачи астролог спрогнозировал Стрельцам в декабре 2020:

Удачные капиталовложения или сделки;

Привлечение инвестиций;

Приобретение квартиры или дома по очень выгодной цене.

Главные проблемы Стрельцов

Росс говорил, что Стрельцы слишком "хитрожелтые" и из-за этого нередко прогорают.

По его словам, людям, рожденным под этим знаком, мешает стремление подавить всех остальных своим авторитетом.