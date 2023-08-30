Все будет ровно: какие знаки зодиака проведут сентябрь без нервотрепки

Одни знаки зодиака найдут любовь, а другие наконец-то наладят здоровье.

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Нейтральный гороскоп от Влада Росса / Коллаж Главред, Фото: pixabay, скриншот с видео

Сентябрь 2023 года будет нейтральным для четырех знаков зодиака. Астролог Влад Росс в своем гороскопе на сентябрь рассказал, что ждет Овна, Деву, Льва и Рыбы в начале осени в карьере, любви и финансовых делах.

Овен - улучшение здоровья

Сентябрь-2023 для Овна будет средненьким месяцем. Однако успех всегда приходит к тому, кто преодолевает собственные слабости, лень и страхи. Если Овен все это сможет побороть в себе, то его будет ждать удачный месяц. В сентябре Овну будет проще разрушить старую неправильную модель поведения, а также создать и закрепить новую, особенно во второй половине месяца. Полезные привычки, например, ранний подъем и бег по утрам, заложенные в сентябре, сократят путь Овна к заветным вершинам. Поэтому первый месяц осени – лучшее время, чтобы записаться в спортзал.

Благоприятные дни для Овна: 11, 16, 21, 25, 29 сентября.

Неблагоприятные дни для Овна: 4, 8, 13, 23 сентября.

Карьера. Овну в сентябре 2023 года придется много работать. Начать месяц следует с написания четкого плана, это поможет добиться успеха. Срывы договоренностей и конфликты с партнерами в сентябре не предвидятся. А вот в личной жизни все это может произойти, поскольку Марс в Весах, а потому в конце месяца отношения могут разладиться. Но, в целом, период очень благоприятен для работы с деловыми партнерами. При Марсе в Весах всегда можно договориться. Овен также будет успешен в учебе. Он сможет обрести единомышленников, стать лидером мнений.

Деньги. В середине сентября 2023-го, если Овен будет вести себя легкомысленно, он рискует залезть в большие долги, которые впоследствии будет сложно отдать. Поэтому лучше в это время не одалживать деньги и не брать кредиты в банках.

Личная жизнь. В сентябре 2023 года звезды обещают Овну теплые отношения со второй половиной. Партнер (или партнерша) станет больше интересоваться переживаниями Овна, задавать больше вопросов, связанных с работой и хобби. Не стоит ограничиваться односложными ответами, а лучше посвятить любимого человека в то, что окружает Овна, показать свой внутренний мир. Звездная обстановка поможет Овну в сентябре разорвать невыносимую связь наиболее безболезненно. Это лучшее время, чтобы подать на развод, особенно во второй половине месяца. Конец сентября принесет Овну романтические знакомства, которые будут развиваться очень стремительно. Скорее всего, новая связь будет держаться на физическом влечении, поэтому большого будущего звезды этим отношениям не сулят, поскольку Венера будет ретроградной в начале месяца, а потом она все еще будет находиться в петле.

Здоровье. В сентябре Овен на 80-90% будет чувствовать себя хорошо. Защитные силы организма у него возрастут, вероятность заболеть в этот период близка к нулю. Но в середине месяц о себе может напомнить хронический недуг. В конце месяца следует минимизировать физические нагрузки, стараться больше отдыхать, а также посещать бассейн. Благоприятно будут воздействовать на Овна романтические или расслабляющие ванны.

Лев - улучшение материального положения

Сентябрь 2023 года для Льва обещает быть более-менее ровным месяцем. В это время Лев сможет себе позволить многое из того, что раньше для него было недоступно. Однако если он пересечет опасную черту, которая отделяет "много" от "чрезмерно", его жизнь может рухнуть, особенно в финансовом плане. Лев может потратить кучу денег, а потом об этом пожалеть, потому лучше быть осторожнее в этом месяце и помнить, что шопоголизм в сентябре не приветствуется. Следует исполнять свои желания дозированно, иначе Лев не получит того удовольствия, которое мог бы. А Венера в квадрате к Юпитеру будет создавать непомерные амбиции. Черная Луна, планета-искусительница, все еще будет в зодиакальном знаке Льва, и она тоже будет подталкивать Льва делать крупные покупки или соблазняться красивыми девушками, которые вытянут все деньги.

Благоприятные дни для Льва: 3, 7, 12, 26, 30 сентября.

Неблагоприятные дни для Льва: 5, 10, 24, 28 сентября.

Карьера. В сентябре-2023 перед Львом откроются замечательные возможности. Ему удастся улучшить свое материальное положение, подняться по карьерной лестнице, вывести бизнес на новую высоту. Это отличное время для того, чтобы продать движимое имущество. Пойдут дела в гору и у тех Львов, которые занимаются торговлей. Большим сюрпризом может стать возвращение ранее потерянной ценной вещи либо бумаги. В середине месяца Лев легко будет расправляться с ежедневными рутинными делами, что обычно ему тяжело дается.Во второй половине месяца звезды будут провоцировать споры с партнерами, возможен даже разрыв договоренностей, потому Льву следует быть тактичнее, сдержаннее и терпеливее. Если же Лев встретит сопротивление и станет рвать и метать, он может заработать проблему. Последняя неделя сентября пройдет под знаком общения. В это время установление новых отношений, обмен опытом и деловые поездки будут благоприятны для Льва.

Деньги. В сентябре 2023-го деньги будут легко приходить ко Льву и так же легко уходить от него. Приливы и отливы денег могут быть настолько впечатляющими, что Лев может даже обанкротиться. Следует быть мудрее и думать о будущем, а не о сиюминутных прихотях.

Личная жизнь. В сентябре Венера все еще будет во Льве, потому представители знака будут погружены в любовь и романтику. Те Львы, которые ищут любовь, в этот период точно ее найдут. Однако при этом им нельзя быть слишком доверчивыми и наивными, особенно с красивыми женщинами. Следует внимательно слушать то, что говорит новый знакомый (или знакомая), и насторожиться, если в словах будет много противоречий, пусть даже безобидных, иначе Льва могут обмануть на большие суммы денег. В середине месяца на безоблачном небосклоне семейных Львов может появиться грозовая туча – угроза разрыва отношений. Льву не стоит ограничивать свободу партнера (или партнерши), нужно позволять распоряжаться личным временем по собственному усмотрению, иначе возможны скандалы и ревность. Нужно стараться обходить острые углы и не заводить разговоры, неприятные для второй половины.

Здоровье. В начале сентября будут хорошо поддаваться лечению хронические заболевания эндокринной системы. При этом от старых схем стоит отказаться и попробовать новые методы лечения. В середине месяца у Льва появится быстрая утомляемость, сонливость, мышечная слабость. Для улучшения самочувствия следует разнообразить рацион питания, употреблять больше белка, яблок и сухофруктов. В конце месяца благоприятны будут закаливание и другие оздоровительные процедуры. Если Льва будут посещать какие-либо депрессивные мысли, лучше обратиться к психологу, также поможет общение с друзьями.

Дева - встреча с любовью

Сентябрь 2023-го для Девы будет более-менее ровным и спокойным периодом, скорее, даже положительным, особенно во второй половине месяца, когда Меркурий, управляющий этим знаком зодиака, станет директным. Прочный земной знак Девы в сентябре столкнется с необходимостью проявлять гибкость. Деве придется учиться тонкому искусству компромиссов – без них ничего не получится достичь. Звезды в этот период преподнесут представителям знака массу неожиданностей, справиться с которыми поможет как знание своего характера, так и умение быстро соображать.

Благоприятные дни для Девы: 3, 7, 17, 19, 26, 30 сентября.

Неблагоприятные дни для Девы: 12, 13, 14 сентября.

Карьера. Благодаря ретроградному Меркурию привычные прямота и бескомпромиссность Девы обретут гипертрофированные формы. Вплоть до 15 сентября Дева забудет о какой-либо дипломатии. Поэтому прежде чем с кем-то поссориться, нужно хорошенько подумать. В первые две недели месяца нужно постараться избегать общения с начальством и ни в коем случае не требовать повышения заработной платы. Если Деве все еще не выплатили деньги за предыдущий месяц, ей следует отнестись к этому, как к чему-то само собой разумеющемуся – все выплатят позже. Иначе высказывания Девы могут привести к неправильным последствиям вплоть до увольнения. Только после 15 сентября Дева обретет возможность уравновешивать любые ситуации, соотносить силу своих слов и необходимость их произносить. Еще больше таких возможностей будет уже после того, как закончится период статичности Меркурия – 18-19 сентября. Так что, если Дева хочет что-либо обсудить с начальством, лучше делать это уже после 18-19 сентября. Во второй половине месяца Девам, действующим в свободном бизнесе, есть смысл использовать все ресурсы для достижения ранее поставленной цели. Пробивные способности, подкрепленные твердой волей, смогут вывести на выгодные позиции.

Деньги. В сентябре-2023 Деве не стоит принимать предложения, касающиеся быстрого и спонтанного заработка. Не стоит также давать деньги в долг, поскольку высока вероятность, что вернуть их будет проблематично.

Личная жизнь. Во второй половине сентября 2023 года возрастет вероятность того, что Дева получит приглашение сходить в кафе или кино, отказываться не стоит. В этот период представители знака будут особенно привлекательны для противоположного пола. В первые две недели месяца благоприятно восстанавливать связи с людьми, с которыми Дева ранее уже состояла в отношениях. Семейным Девам в сентябре предстоят хлопоты, связанные с решением бытовых вопросов и укреплением семьи. Кроме того, сентябрь – это благоприятное время для переезда на новое место. То есть, если Дева сомневалась, стоит ли жить под одной крышей со своим любовником, будет подходящее время, чтобы наконец съехаться.

Здоровье. Деве в сентябре-2023 необходимо распределить свои силы таким образом, чтобы не возникали проблемы со сном. Вечером необходимо устраивать сеансы ароматерапии, слушать спокойную музыку. В начале месяца возможны сбои в работе печени, потому нужно избегать острой и жирной пищи, спиртных напитков. Лучше соблюдать диету, ведь, помимо прочего, это хороший месяц, чтобы избавиться от лишнего веса. Также ежедневно нужно заниматься физкультурой.

Рыбы - обострение эмоций

Рыб в сентябре 2023 года ждет относительно ровный период. У Рыб осень начнется в стиле экшн, поскольку сентябрь будет весьма динамичным – представители знака точно не соскучатся. Рыбам важно не оставаться в одиночестве, им нужно находиться в компании. Особое внимание следует уделить внешности: умение одеваться со вкусом и вести себя достойно всегда будет высоко оцениваться, особенно в этом месяце. Если Рыбам захочется обновить гардероб, внести некоторые коррективы в свою внешность и отправиться в отпуск, то это будет самое подходящее время. Нужно стараться сочетать приятное с полезным, чтобы отдых был хорош и не шел в ущерб здоровью. Положение Солнца советует Рыбам не быть чересчур эмоциональными, ведь это может негативно отразиться на их ближайшем окружении. В этом месяце Рыбы будут очень противоречивы – то сама лояльность, то бомба замедленного действия.

Благоприятные дни для Рыб: 4, 11, 12, 16, 27 сентября.

Неблагоприятные дни для Рыб: 1, 6, 9, 20, 23, 30 сентября.

Карьера. Рыбам в сентябре 2023 года необходимо стараться быть более собранными на работе, не распыляться на десяток мелких дел сразу. Лучше взяться за одно, но фундаментальное дело и сделать его так, чтобы все могли убедиться в их продуктивности. Реальных достижений и событий в деловых вопросах не стоит ждать в сентябре, ведь, скорее, первая половина осени будет подготовительным этапом для Рыб, неким трамплином. Да и Сатурн все еще будет сдерживать своим влиянием амбиции Рыб. Вполне вероятно, что придется менять личные планы и ущемлять свои интересы из-за служебных дел, что может вызвать эмоциональный срыв.

Личная жизнь. В первой половине сентября 2023 года отношения у Рыб будут с перепадами. Главное – направить энергию в мирное русло. Гармония в интимной жизни поможет наладить и гармонию в эмоциональной сфере.Во второй половине месяца Рыбам нужно приготовиться к любви, которой, как известно, много не бывает, но в это время будут невероятно яркие чувства. Отношения с близким человеком будут довольно добрыми, трогательными и, возможно, перейдут на более высокий энергетический план. В сентябре у Рыб появится неплохая возможность укрепить тыл. Звезды рекомендуют заняться ремонтом, обустройством дома и хозяйственными покупками. Как результат, семейные отношения могут улучшиться.

Здоровье. Сентябрь-2023 в плане здоровья у Рыб будет довольно проблематичным месяцем. В это время возможно обострение психических расстройства. Важно обращаться к психологу, если нарушено эмоционально-психическое состояние. Также может быть нанесен удар по почкам, потому в сентябре неприемлем алкоголь. Кроме того, в этом месяце Рыбы смогут быстро сбросить лишний вес, потому благоприятно садиться на диету.

Смотрите видеогороскоп на сентябрь 2023 года для всех знаков зодиака от Влада Росса:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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