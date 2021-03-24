Все изменит встреча: астролог рассказал об отношениях Зеленского и Байдена

Астролог рассказал, что в корне изменит отношения Зеленского и Байдена / Reuters

У президента США Джозефа Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского на первых порах сложатся далеко не теплые отношения. Байден будет общаться с Зеленским жестко. Но так будет лишь до определенного момента. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Астролог отметил, что Джозеф Байден родился под знаком Скорпиона, и он весьма злопамятен, а Зеленский – под знаком Водолея. Между ними знаками, по словам Росса, жесткая квадратура, а это значит, что между этими людьми сложатся напряженные отношения.

Читайте такжеПредвестник смерти и Луна без курса: что ждет Байдена на посту президента

"Байден будет настаивать на том, что Зеленский должен выполнять все, что он ему скажет. Он будет вести себя жестко и через госсекретаря Блинкена будет оказывать сильное давление на Зеленского и Украину в целом", – уточнил Влад Росс.

Однако астролог уверен, что ситуацию в корне изменит личная встреча: на Байдена повлияет эмпатия Владимира Зеленского. Росс прогнозирует, что визит украинского президента в Вашинтон состоится уже в скором времени.

Читайте такжеЗеленскому придется или решиться на важный шаг, или покинуть пост – астролог

"После этой встречи для Зеленского наступит более благоприятное время. Он произведет на Байдена хорошее впечатление, и после этого все может разрулиться. Ведь в "средней карте" Байдена и Зеленского, то есть в средней дате между их датами рождения – Солнце в соединении с Венерой, планетой любви, счастья и финансового благополучия", – рассказал Влад Росс.

Встреча – это ключевое, подчеркнул астролог.

"Байдену и Зеленскому очень нужно увидеться и познакомится лично", – добавил он.

Заказать персональный гороскоп у Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.