Все пойдет, как по маслу: для двух знаков зодиака неделя будет максимально удачной

Начало недели - отличное время для смелых шагов, новых идей и позитивных перемен.

Двух знаков зодиака ждет прекрасный период / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Новая рабочая неделя начнется очень удачно для двух знаков зодиака. Расположение планет указывает на то, что первые дни недели будут особенно благоприятными для двух счастливчиков - все пойдет гладко как на работе, так и в личной жизни. Главред выяснил, кому неделя "подкинет" приятные сюрпризы.

Близнецы

Для Близнецов начало недели обещает много общения, удачные стечения обстоятельств и новые идеи. Их гибкость поможет Близнецам воспользоваться всеми появившимися возможностями.

Могут завязаться новые знакомства, которые пригодятся в долгосрочной перспективе. В финансовой сфере появятся дополнительные источники дохода или полезные предложения, например, новые проекты.

Совет для Близнецов: будьте активными - чем больше вы делаете, тем больше удачи притянете, рекомендуют на портале Made in Vilnius.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Лев

Для Львов начало недели будет полно энтузиазма и признания. Их усилия будут замечены, а окружающие оценят харизму и способности.

На работе появится прекрасная возможность взяться за новые проекты или презентовать идеи, которые Львы долго "вынашивали" в своей голове.

В личных отношениях - ждет внимание и приятные сюрпризы.

Совет для Льва: воспользуйтесь этим благоприятным временем и проявите свои самые сильные качества.

Начало недели будет удивительным для Близнецов и Львов. У этих счастливчиков все пойдет хорошо, а обстоятельства сложатся в их пользу.

