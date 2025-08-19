Укр
Все пойдет, как по маслу: для двух знаков зодиака неделя будет максимально удачной

Марина Фурман
19 августа 2025, 03:35
Начало недели - отличное время для смелых шагов, новых идей и позитивных перемен.
Двух знаков зодиака ждет прекрасный период / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • У кого из знаков зодиака новая рабочаянеделя начнется удачно
  • Кому звезды сулят успех на работе

Новая рабочая неделя начнется очень удачно для двух знаков зодиака. Расположение планет указывает на то, что первые дни недели будут особенно благоприятными для двух счастливчиков - все пойдет гладко как на работе, так и в личной жизни. Главред выяснил, кому неделя "подкинет" приятные сюрпризы.

Близнецы

Для Близнецов начало недели обещает много общения, удачные стечения обстоятельств и новые идеи. Их гибкость поможет Близнецам воспользоваться всеми появившимися возможностями.

Могут завязаться новые знакомства, которые пригодятся в долгосрочной перспективе. В финансовой сфере появятся дополнительные источники дохода или полезные предложения, например, новые проекты.

Совет для Близнецов: будьте активными - чем больше вы делаете, тем больше удачи притянете, рекомендуют на портале Made in Vilnius.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Лев

Для Львов начало недели будет полно энтузиазма и признания. Их усилия будут замечены, а окружающие оценят харизму и способности.

На работе появится прекрасная возможность взяться за новые проекты или презентовать идеи, которые Львы долго "вынашивали" в своей голове.

В личных отношениях - ждет внимание и приятные сюрпризы.

Совет для Льва: воспользуйтесь этим благоприятным временем и проявите свои самые сильные качества.

Начало недели будет удивительным для Близнецов и Львов. У этих счастливчиков все пойдет хорошо, а обстоятельства сложатся в их пользу.

