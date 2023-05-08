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Все произойдет летом: астрологи назвали месяц начала контрнаступления и опасные регионы Украины

Мария Тупик
8 мая 2023, 15:27 обновлено 8 мая, 15:33
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Контрнаступление Украины будет до августа 2023 года, тогда можно ждать серьезные результаты, рассказали астрологи.
Война в Украине прогноз
Война в Украине прогноз / Коллаж Главред, фото pixabay, t.me/KOS_ZSU

Новая неделя с 8 по 14 мая - подготовка для решительных действий. Как говорит астролог Юлия Погорельченко, неделя будет плодотворной.

"Итог всех идей, планов, проектов, которые появлялись в течение последних недель. Неделя подготовки для решительных действий", - рассказала астролог, пишет Главред.

Самые напряженные дни этой недели

"Вторник среда могут удивить вас разными неожиданностями. 9,11,13 мая будут наиболее напряженные", - говорит Погорельченко.

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Она отмечает, что во второй половине недели возрастает риск конфликтов, уже существующие могут стать еще большими.

Кто такая Юлия Погорельченко

Юлия Погорельченко - профессиональный астролог. Составляет натальные карты, которые описывают личностные черты человека. Часто пишет о самых важных событиях в мире астрологии.

"В пятницу вы четко увидите куда идти, придет важная информация, и можно подготовить какие-то документы, чтобы запустить 15 мая", - добавила астролог.

Война в Украине - прогноз на неделю

"В плане развития военной ситуации то напряжение будет только расти (наше контрнаступление будет продолжаться до августа), там уже будут очень важные и видимые результаты для нас", - добавила Погорельченко.

Также астролог Ангелина Вакулина поделилась прогнозом и рассказала, что Чернигов и Суммы, а также область будут под прицелом оккупантов.

"Тут особенно опасно в ближайшие дни! Не игнорируйте тревогу", - написала астролог, передает Главред.

Вакулина отметила, что в Чернигове готовят провокации.

"Чернигов и область - очень нехорошие ситуации проигрываются. В городе готовят провокационные действия. Будьте очень внимательны", - сообщали Вакулина.

Какие города в опасность в ближайшие дни
Какие города в опасность в ближайшие дни / Ангелина Вакулина

Кто такая Ангелина Вакулина

Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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