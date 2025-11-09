Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Всегда выглядят ухоженно и уверенно: какие ТОП-4 знака никогда не стареют

Даяна Швец
9 ноября 2025, 02:52
27
Они имеют особую энергетику и подход к жизни, которые помогают им выглядеть моложе своего биологического возраста.
Всегда выглядят ухоженно и уверенно: какие ТОП-4 знака никогда не стареют
Какие знаки почти не стареют / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, pixabay.com

Что говорят звезды:

  • Какие знаки зодиака всегда выглядят ухоженно и уверенно
  • Почему Тельцы, Девы, Львы и Весы сохраняют молодость дольше всех

Астрологи убеждены, что некоторые люди как будто имеют собственный источник молодости и дело не только в генетике или косметике. Представители четырех знаков зодиака излучают настолько сильную жизненную энергию, что даже в зрелом возрасте остаются свежими, привлекательными и уверенными в себе. Об этом сообщает Главред со ссылкой на Collective World.

Телец

Тельцы - настоящие эстеты. Они ценят уют, уход и гармонию, поэтому тщательно заботятся о своем внешнем виде. Для них важно, чтобы тело и душа находились в балансе, а спокойствие и стабильность - часть их стиля жизни.

видео дня

Этот знак избегает стрессов и спешки, а любовь к комфорту и здоровым привычкам помогает им выглядеть ухоженно и свежо. В 40 лет Телец часто выглядит так же привлекательно, как в 25, с той же уверенностью, спокойствием и внутренним светом.

Дева

Представители этого знака перфекционисты во всем, в том числе в заботе о здоровье. Девы внимательно относятся к питанию, режиму сна и уходу за телом. Они не любят хаоса, ни в мыслях, ни во внешности.

Уравновешенность и логическое мышление помогают им избегать эмоциональных срывов, поэтому их кожа выглядит свежей, а глаза - ясными даже с годами. Девы не гонятся за модой, но всегда выглядят аккуратно, уверенно и естественно.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Лев

Львы рождены для того, чтобы быть в центре внимания. Они излучают тепло, силу и харизму, которые притягивают людей. Их любовь к жизни буквально заряжает энергией, именно поэтому они часто кажутся моложе своего возраста.

Львы знают, как подать себя: умеют выбирать образы, подчеркивающие индивидуальность, и никогда не выходят без улыбки. Даже в 40 они излучают ту самую яркую уверенность, которая делала их звездами в молодости.

Весы

Весы находятся под покровительством Венеры - планеты красоты и гармонии. Они обладают природным чувством стиля и умеют превращать даже обычный уход за собой в приятный ритуал.

Им важно, чтобы вокруг царило равновесие, ведь чрезмерный стресс и негатив Весы стараются не впускать в свою жизнь. Благодаря этому они сохраняют легкость, спокойствие и привлекательность даже в зрелом возрасте. Их вид - доказательство того, что внутренняя гармония может быть лучшим эликсиром молодости.

Также ранее звезды назвали ТОП-3 самых счастливых знаков.

Больше астрологических новостей:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

астролог гороскоп астрологи знаки зодиака Весы Лев астрология астрологический прогноз Телец Дева
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Энергосистему стабилизировали": Гринчук сделала заявление об отключениях света

"Энергосистему стабилизировали": Гринчук сделала заявление об отключениях света

22:41Украина
РФ атакует Покровск с севера и пытается закрепиться, логистика ВСУ затруднена

РФ атакует Покровск с севера и пытается закрепиться, логистика ВСУ затруднена

21:29Украина
В большом городе РФ блэкаут: 20 тысяч россиян сидят без света

В большом городе РФ блэкаут: 20 тысяч россиян сидят без света

21:20Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Сокрушил войско русских: кем был первый и единственный император в истории Украины

Сокрушил войско русских: кем был первый и единственный император в истории Украины

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинках со слоном за 29 секунд

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинках со слоном за 29 секунд

Китайский гороскоп на завтра 9 ноября: Собакам - одиночество, Лошадям - споры

Китайский гороскоп на завтра 9 ноября: Собакам - одиночество, Лошадям - споры

Терпение лопнуло, сотни людей вышли на улицы: в России масштабный протест

Терпение лопнуло, сотни людей вышли на улицы: в России масштабный протест

Крым под мощным ударом: ССО провели сверхуспешную операцию на большом расстоянии

Крым под мощным ударом: ССО провели сверхуспешную операцию на большом расстоянии

Последние новости

03:33

На дорогах появилась красная сплошная разделительная полоса - зачем она нужна

02:52

Всегда выглядят ухоженно и уверенно: какие ТОП-4 знака никогда не стареют

01:30

Следы НЛО внутри Солнечной системы: всплыла сенсационная теория

08 ноября, суббота
23:45

Дополнительные начисления к пенсии: кто может рассчитывать на прибавку

22:41

"Энергосистему стабилизировали": Гринчук сделала заявление об отключениях света

Россияне не самоубийцы, им нужна целостная станция: Ольга Кошарная - об угрозах Кремля аварией на ЗАЭСРоссияне не самоубийцы, им нужна целостная станция: Ольга Кошарная - об угрозах Кремля аварией на ЗАЭС
22:37

Угроза техногенной катастрофы в Киеве: эксперт о худшем сценарии без отопления

21:44

Весь песок на Земле - одинаковый: геологи раскрыли удивительную правду

21:29

РФ атакует Покровск с севера и пытается закрепиться, логистика ВСУ затруднена

21:20

В большом городе РФ блэкаут: 20 тысяч россиян сидят без светаВидео

Реклама
20:58

ТОП-10 самых дешевых новых авто в Украине: кто лидирует в 2025 году

20:22

Вторжение США в Венесуэлу: раскрыта вероятность свержения режима Мадуро

20:14

Почему нельзя убирать в праздник 9 ноября: строгие запреты в этот день

20:02

Наши бабушки имели свой Tiffany: что означали украшения украинских женщин

19:56

Рабочий и колхозница: в РФ захейтили Королеву с ее мужем-стриптизером

19:46

Любимые овощи украинцев стремительно дешевеют - цены упали втрое

19:24

Лишь единицы знают о главном секрете стиралки: скрытая возможность меняет всеВидео

19:21

Не слабый пол: как украинки руководили государством и воевали с оружием в руках

19:10

Как проблемы действующей власти в США работают нам на рукумнение

18:43

Как по-украински правильно сказать "копейка" - древнее название, о котором забылиВидео

18:37

Дождливый Армагеддон накроет регионы: названа точная дата нового похолодания

Реклама
18:22

Диверсия на ЗАЭС: раскрыт худший сценарий с обстрелом и детонацией

18:11

Как сделать ванную комнату идеально чистой за 15 минут: если гости на пороге

17:59

Небанальный ужин для всей семьи: рецепт божественного на вкус блюда

17:50

Будет много часов без света: вводятся жесткие графики на 9 ноября

17:40

Прорыв врага уже 25 км: военный предупредил об угрозе наступления на еще одну область

17:36

"Слышу это с третьего сезона": Решетник вступил в перепалку с известным блогером

17:24

"Мы почти окружены": комбат ВСУ раскрыл CNN правду о боях за Покровск

17:15

На страну набросилась почти самая сильная магнитная буря: "трусит" 8-балльный шторм

17:14

"Ноль генерации": мощнейший удар РФ остановил все ТЭС Центрэнерго

17:04

Звезда "Спіймати Кайдаша" поделился замечательной новостью

17:03

Не Покровск: в DeepState предупредили об угрозе окружения сверхважного города

16:51

Рожденные под знаком денег: какие даты рождения приносят финансовый успех

16:43

"Очень наглый удар": Зеленский принял важное решение после обстрела УкраиныФото

16:33

РФ изменила тактику ударов по Украине: Игнат назвал главную особенность

16:24

Люди покупают килограммами: в Украине подскочили цены на базовый продукт

16:22

"Жалею об этом": Билоножко эмоционально сообщила о большой потере

15:49

Не просто декор: настоящая причина, почему в СССР вешали ковры на стены

15:36

Почему кот месит вас лапками: ветеринары объяснили, что означает такое действие

15:25

Вот почему понедельник называют тяжелым: правда, которую знали еще наши предки

15:12

Подорожание более чем на 50%: в Украине рекордно растет в цене любимый напиток

Реклама
15:12

Едва теплые батареи и графики газоснабжения: к чему готовиться украинцам зимой

15:12

На границе Украины остановили пропуск граждан: образовались гигантские очередиВидео

15:01

Газ, дрова или электричество: что выгоднее для частного дома в 2025 году

14:47

Предательница Асти уходит со сцены РФ: "Превратилась в колхозницу"

14:41

Цветущий подоконник даже в декабре: как приготовить супер-удобрение за 5 минутВидео

14:22

Терпение лопнуло, сотни людей вышли на улицы: в России масштабный протест

14:04

Нарушил приказ и вывел военных на награждение: ГБР предъявило подозрение командиру

13:56

Одна вещь – десять образов: с чем носить черные брюки

13:38

"Его сердце билось любовью": на фронте погиб знаменитый украинский футболист

13:37

Звезда "Женского доктора" заговорила о своей мобилизации - детали

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт Миддлтон
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять