Взрывные ситуации и драматические события: что принесет полнолуние 12 февраля

Февральское полнолуние будет и интересным, и опасным одновременно, предупредила Анжела Перл.

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Анжела Перл рассказала, что принесет полнолуние 12 февраля 2025 / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

Кто сильнее других почувствует полнолуние 12 февраля

Каких неприятных и опасных событий стоит ожидать

Полнолуние 12 февраля 2025 года произойдет в знаке Льва. Так как в полнолунии будет участвовать еще и Уран - планета непредвиденных и непредсказуемых сюрпризов - это астрологическое явление будет очень интересным.

Астролог Анжела Перл рассказала на своем Youtube-канале, что особенно сильно влияние полной Луны почувствуют те, кто родился в период с 15 по 19 августа.

"Вы получите сообщение, которого не ждали. Откроется тайна и удивит вас очень сильно. Может быть, ваш друг или подруга поведут себя так, что вы будете в шоке. Кто-то попытается украсть ваш аккаунт в соцсетях, поэтому будьте осторожны. Ещё Уран символизирует электричество, поэтому внезапно не будет света", - рассказала специалист.

Перл отметила, что полнолуние будет особенно сильно действовать с 12 по 17 февраля, поэтому в течение этих пяти дней планы могут поменяться, произойдет незапланированное событие.

"Это не обязательно что-то негативное, это может быть и позитивное событие, но оно может вызвать стресс. Нужно будет срочно менять дела, отпрашиваться с работы. В глобальном смысле Уран может вызывать даже землетрясения или проблемы с авиацией. Я надеюсь, что не будет никакой очередной авиакатастрофы, но в это полнолуние нужно быть на чеку. Предупрежден, значит вооружен", - отметила Перл.

Есть риск оказаться не в том месте, не в то время. Можно опоздать на поезд или самолет. Не исключен конфликт или драматичная, взрывная ситуация.

Астролог добавила, что поскольку полнолуние всегда провоцирует эмоции, то неожиданная ситуация может вызвать слишком сильную реакцию.

В то же время Марс и Сатурн делают хороший аспект и будут стабилизировать ситуацию.

"В результате все будет хорошо. Даже если произойдет какая-то непредвиденная ситуация, не переживайте", - сказала Перл.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Что стоит сделать в полнолуние 12 февраля

Уран — это планета свободы, освобождения. Поэтому полнолуние 12 февраля очень удачное для того, чтобы освободиться от рутины, нелюбимой работы, абьюзивных отношений или даже уехать куда-то. В это время стоит проявить самостоятельность, индивидуальность.

"Уран открывает границы. Возможно вы куда-то переезжаете. Не исключена победа в суде. Несмотря на какие-то козни или препятствия, вы вдруг победите. Уран также символизирует извержение вулкана и в прямом, и в переносном смысле. Например, вы долго терпели, а теперь взорвётесь и покончите с чем-то", - свидетельствует гороскоп.

В течение 5-7 дней после полнолуния вы будете принимать решение, к которому долго шли. Возможно раньше у вас не хватало смелости сделать это.

"Уран — это планета, символизирующая революционеров, борцов. Возможна какая-то революционная ситуация в вашей жизни", - добавила астролог.

Смотрите видео - Прогноз для всех знаков на полнолуние в феврале от Анжелы Перл:

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