Юпитер меняет знак: кого ожидают новые возможности, а кого - подарки судьбы

Целый год Юпитер будет дарить нам подарки и открывать новые возможности, рассказала Анжела Перл.

https://horoscope.glavred.info/yupiter-menyaet-znak-kogo-ozhidayut-novye-vozmozhnosti-a-kogo-podarki-sudby-10672778.html Ссылка скопирована

Анжела Перл рассказала, чего ждать в течение года всем знакам зодиака / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

В каком знаке будет Юпитер в 2025 году

Когда произошел транзит Юпитера

Что Юпитер принест всем знакам зодиака в ближайший год

10 июня самая лучшая планета нашей солнечной системы - Юпитер - вошла в знак своей силы. Это знак зодиака Рак. Юпитер в Раке пробудет целый год - до 1 июля 2026 года.

Как рассказала астролог Анжела Перл на своем Youtube-канале, целый год Юпитер будет дарить нам подарки и открывать новые возможности. В этом положении Юпитер бывает один раз в 12 лет.

"Юпитер всё расширяет, увеличивает, даёт прибыль и более высокий социальный статус. Юпитер, как Санта Клаус или как выигрыш в лотерею, когда находится в знаке Рака. С 23 по 25 июня Юпитер будет соединяться с Солнцем. Они будут усиливать друг друга, поэтому в эти дни можно загадывать желания", - рассказала астролог.

Овен

Юпитер откроет дверь возможностей во всем, что связано с местом жительства. Это может быть переезд, эмиграция, получение важной визы, паспорта другой страны.

В течение 12 месяцев вы можете переехать в большее по площади жилье. Может быть, вы получите ипотеку по очень хорошей ставке. Не исключено создание семьи, рождение ребёнка, появится новый член семьи.

Ваша жизнь станет более комфортной. Некоторые Овны переедут за границу на учёбу или на работу.

Телец

Ваша социальная жизнь станет более яркой, появится больше друзей и единомышленников. Поменяется круг общения.

Может быть, у вас даже появятся знакомые, которые будут вам очень полезны. Не исключено, что это будут люди с высоким статусом.

Очень вероятно, что вы поменяете машину на более престижную, более красивую. Вам могут подарить автомобиль.

Ваши знания и опыт принесут больше денег. Благодаря каким-либо навыкам иди знакомствам улучшится ваше финансовое положение.

Будет больше клиентов, общения с клиентами или командировок. Все они будут приносить прибыль.

В жизни родственников произойдут хорошие события.

Близнецы

У Близнецов Юпитер входит в сектор денег. За год ваша финансовая ситуация улучшиться. У вас будет не только больше денег, но и ресурсов. Близнецов ждет денежный водопад, свидетельствует гороскоп.

Увеличение прибыли произойдет благодаря коллаборациям. Не исключено, что это будут подарки партнёра. Ваша самооценка поднимется.

Рак

Целый год Юпитер будет давать вам подарки и открывать новые возможности.

Поскольку Юпитер любит все расширять и увеличивать, то есть риск набрать лишние килограммы.

Астролог советует Ракам поменять свой стиль, изменить внешность. Вы будете классно выглядеть.

Юпитер также может давать беременность, любовь и отношения. Поэтому если вы свободны, то в течение ближайшего года вы можете встретить своего человека.

Если вы планируете делать пластические или коррекционные операции, то они пройдут отлично. Вы будете полны оптимизма и радости.

Лев

В течение года Львы будут много путешествовать. Например, вы можете отправиться в круиз, в командировку, на отдых в санаторий.

Юпитер любит какие-то новые знания, он повысит вашу интуицию, придаст уверенность в себе или даст веру во что-то. Вы можете стать человеком, который может учить других или быть проводником.

Некоторых Львов ждет беременность, рождение ребёнка. Также появится шанс избавиться от психологических травм детства.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Девы

У Дев появятся новые знакомые. Влиятельные люди станут вашими друзьями. У кого-то начнется роман. Вы встретите свою любовь. В вашей семье могут появиться дети.

Юпитер принесет Девам награду на работе. Вам повезет с продажей или покупкой недвижимости.

Вы будете нанимать людей на работу или станете частью какой то группы, команды, коллектива, сообщества, в которое вы очень хотели попасть.

Весы

У Весов будет больше работы и отвественности. Вы подниметесь на ступень выше по социальной лестнице. Коллектив увеличится.

Ваши цели могут быть более амбициозными, более масштабными. Весы станут получать больше прибыли.

Очень вероятно, что вам или подарят машину или вы ее купите легко.

У вас появятся новые привычки, которые дадут больше энергии.

Новая работа будет радовать: это именно то, чего вы хотели.

Скорпион

Скорпионы почувствуют вкус к жизни. Их ждет хороший год.

Поскольку Юпитер - это планета везения, то ваши возможности расширятся.

Будет много путешествий, знакомство с людьми других национальностей. Брак и переезд в другую страну.

Скорпионы почувствуют себя более комфортно. Вы станете выше себя ценить. Самооценка повысится.

У представителей этого знака зодиака появятся финансовые ресурсы из-за границы. Ваша компания расширится на разные страны или у вас клиенты будут в других государствах.

Стрелец

Юпитер - планета Стрельцов - входит в сектор денег, поэтому прибыль увеличивается. Через год денег ува будет на 100% больше, чем сейчас. Очень вероятность, что эти деньги могут прийти от других людей или от государства. Возможно, это будет финансовая помощь или какой-то бизнес-партнёр, захочет в вас инвестировать.

Вы можете встретить психолога или психотерапевта и избавиться от своих психологических травм.

Козероги

У Козерогов появятся поклонники и поклонницы. Если вы свободны, то встретите свою любовь.

Ваш социальный круг расширится, у вас будет много новых знакомых. Может быть, вы войдете в новый коллектив или у вас будет больше подписчиков или больше людей, на которых вы будете влиять. По словам астролога, как будто ваша ролевая модель вырастет, и вас будут слышать и слушать, особенно если вы хотите быть популярными.

Ваша окружение может меняться вследствие заключения брака или переезда.

Вы можете подписать контракты, о которых вы раньше даже не мечтали. Будут хорошие сделки, лёгкие покупки, прибыльные подарки.

Кроме того, Козероги избавятся от того, что их тяготило.

Водолей

Год принесет больше возможностей для карьерного роста, увеличения зарплаты и успешных проектов. Вы можете найти подходящую работу с хорошими условиями.

Ожидается улучшение состояния здоровья и возможность внедрения новых, позитивных привычек, что приведет к повышению общего качества жизни.

Вероятно, появление новых друзей и единомышленников, которые поддержат вас в начинаниях.

Ваша повседневная жизнь станет более комфортной и безопасной.

Рыбы

В течение года в жизни Рыб ожидаются благоприятные изменения. Если вы свободны, то можете встретить свою любовь, а если нет, то возможны новые поклонники. Велика вероятность брака или рождения детей.

Рыбы могут ощутить прилив творческой энергии, что может привести к успехам в творчестве или бизнесе.

Ожидается, что это будет удачный год для финансовых достижений, включая возможность выигрышей.

Повышение качества жизни и поддержка со стороны единомышленников также внесут свой вклад в позитивные изменения.

Смотрите видео - В какие даты Юпитер переходит в знак Рака и что он принесет все знакам зодиака:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред