Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Завершатся 14 лет иллюзий: для кого конец года станет поворотным - гороскоп на декабрь 2025

Анна Ярославская
23 ноября 2025, 16:08
2117
Декабрь принесет ясность, которая изменит всё.
Гороскоп, Анжела Перл
Гороскоп на декабрь 2025 для Рыб - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/angelapearlastrology, pexels.com

Вы узнаете:

  • В какой сфере жизни Рыб откроется тайна
  • Когда ожидается финансовая прибыль
  • При каких обстоятельствах состоится романтическое знакомство

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на декабрь 2025 для Рыб.

Если вам интересен астрологический прогноз для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп для Водолеев на декабрь 2025: месяц любви, магии и исполнения желаний.

видео дня

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 4 декабря — полнолуние в четвертом доме гороскопа, который отвечает за место жительства, за семью, за близких людей и недвижимость.

"Полнолуние высветит какие-то дела семьи. Кто-то уедет куда-то, ведь полнолуние иногда завершает, заканчивает цикл. Может, вам нужно будет съезжать откуда-то, заканчивается аренда квартиры, например. Может быть, вы переезжаете или решите продать какие-то вещи дома, навести порядок. Ждите новостей от мамы. Может открыться тайна. Вы узнаете, что у вас есть еще сестры и братья, или что ваш папа - не родной. В общем, возможны разные варианты", - цитирует Главред астролога.

10 декабря Нептун - планета Рыб - развернется в прямое движение, 27 января полностью уйдет из вашего знака навсегда.

"14 лет он шел по вашему знаку, и если у вас был какой-то такой длительный период, 13-14 лет, то теперь он заканчивается. Может, вы жили где-то в каком-то месте всё это время, а сейчас будете переезжать в другое .Может быть, вы жили с кем-то или у вас были отношения. Не исключено, что вы решите закончить эти отношения. Нептун — это когда мы пребываем в надежде или в иллюзиях, или когда мы не могли определиться долгое время. Когда Нептун уйдет из нашего знака, всё станет ясно и понятно. Иллюзии рассеиваются, и мы всё понимаем и принимаем решение, что нам нужно дальше делать", - рассказала Перл.

12 декабря Меркурий принесет Рыбам новости, информацию, связанную с работой или бизнесом. Новый человек придёт в вашу компанию.

16 декабря Марс - планета, которая отвечает за действия, активность - входит в одиннадцатый дом гороскопа. Это сектор друзей, знакомых, коллективов и групп людей. Вы будете что-то организовывать, поедете куда-то на праздник. В целом, вы будете намного активнее себя вести после 16 декабря и на Новый год.

20 декабря — новолуние в 10-м доме гороскопа. Новая Луна принесет вам новости, новую работу, должность или статус.

"Новый статус в десятом доме может обозначать, например, что вы узнаете о беременности или вам предложат руку и сердце. Также это может быть новый статус студента, пенсионера или безработного", - рассказала астролог.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

25 декабря Венера также входит в 11-й дом гороскопа. Венера – это всё, что нам нравится. Это могут быть и застолья, что-то сладкое, шампанское, вино и цветы. Это могут быть подарки от друзей или прибыль. Может быть, вы получите деньги, премию в конце года.

"Венера — это планета любви, поэтому, если вы свободны, ваши друзья или ваше окружение могут вас познакомить с кем-то, или вы можете познакомиться на какой-то вечеринке, где много людей", - резюмировала астролог.

Смотрите видео - Гороскоп на декабрь 2025 для Рыб - прогноз Анжелы Перл:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп гороскоп на декабрь гороскоп Рыбы Анжела Перл Гороскоп 2025
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский прокомментировал мирный процесс и ответил на обвинения Трампа

Зеленский прокомментировал мирный процесс и ответил на обвинения Трампа

19:25Война
Переговоры в Женеве о плане окончания войны: в Reuters рассказали об успешных сделках

Переговоры в Женеве о плане окончания войны: в Reuters рассказали об успешных сделках

19:03Война
До 12 часов без света: Укрэнерго опубликовало новые графики на 24 ноября

До 12 часов без света: Укрэнерго опубликовало новые графики на 24 ноября

18:40Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Поймают удачу за хвост: трем знакам зодиака фантастически повезет в декабре

Поймают удачу за хвост: трем знакам зодиака фантастически повезет в декабре

Большая денежная удача: четырех знаков зодиака ждет неожиданная прибыль

Большая денежная удача: четырех знаков зодиака ждет неожиданная прибыль

Карта Deep State онлайн за 23 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Большой церковный праздник: 5 строгих запретов, которые нельзя нарушать 23 ноября

Большой церковный праздник: 5 строгих запретов, которые нельзя нарушать 23 ноября

Гороскоп на декабрь 2025: кому стоит готовить кошельки в конце года

Гороскоп на декабрь 2025: кому стоит готовить кошельки в конце года

Последние новости

19:25

Зеленский прокомментировал мирный процесс и ответил на обвинения Трампа

19:21

"Опасный сигнал каждому диктатору": Бернс предупредил о рисках мирного плана

19:03

Переговоры в Женеве о плане окончания войны: в Reuters рассказали об успешных сделках

18:53

Оккупанты начали мстить командованию РФ и устроили диверсию в Ростове

18:48

Орхидеи разрастаются хаотично - простой метод, как укротить "убегающие" корниВидео

Снегопады и похолодание накроют Украину: синоптик назвал датыСнегопады и похолодание накроют Украину: синоптик назвал даты
18:48

Лесика Турко провели в последний путь - где похоронен музыкантВидео

18:40

До 12 часов без света: Укрэнерго опубликовало новые графики на 24 ноября

18:35

Почему поезда раньше не ездили ночью - что в это время делали с пассажирамиВидео

18:29

Создают больше проблем, чем тепла: какими дровами не стоит топить в печи или камине

Реклама
18:07

Китайский гороскоп на завтра 24 ноября: Драконам - уныние, Обезьянам - гнев

18:05

"Ситуация плохая": в прямом эфире радио РФ рассказали, что скрывает Путин

17:35

Новые "Танцы со звездами": Влад Яма дал язвительный комментарий

17:26

Лучше избавьтесь от них: какие купюры доллара и евро могут создать проблемы

17:15

С варениками не сравнится: англичанин выбрал любимое украинское блюдо

16:54

Действительно ли украинцы рано женились: архивы опровергли распространенный миф

16:31

Европейский "контрплан" по Украине включает 24 пункта: The Telegraph узнал подробности

16:30

Аж летели огненные искры: ССО и СБУ провели мощные операции в Покровске

16:28

Трамп "набросился" на Зеленского с обвинениями на фоне переговоров в Женеве

16:24

Могут начаться сверхжесткие графики отключений: эксперт озвучил опасный прогноз

16:17

Папа колышет гроб с погибшим сыночком: Тернополь прощается с погибшей семьейФотоВидео

Реклама
16:08

Завершатся 14 лет иллюзий: для кого конец года станет поворотным - гороскоп на декабрь 2025

16:03

Известны первые результаты переговоров в Женеве - изменят ли США план окончания войны

15:46

Какое физическое упражнение нужно делать для улучшения сна - ученые раскрыли секретВидео

15:25

Штормовой ветер и ливни: Украину накрывает сильная непогода

15:25

Не дошли до укрытия: число жертв после ужасного удара по Тернополю возросло до 34

15:23

Гороскоп для Водолеев на декабрь 2025: месяц любви, магии и исполнения желанийВидео

15:04

План Трампа включал 30 пунктов - журналист заявил о двух секретных требованиях США

14:56

Как выглядеть элегантно даже в холодные дни: лайфхаки от стилиста

14:31

Как киевская княжна изменила Францию: история, которую не рассказывают в школе

14:07

Женщина купила щенка мелкой породы, но собака выросла до гигантских размеров

14:01

Страны ЕС передали США новый мирный план - что в нем изменили и как реагирует Европа

14:00

Одиночество как суперсила: почему мозг нуждается в тишине

13:50

Как вырастить огромный чеснок: советы, которые помогут получить богатый урожай

13:37

Анималистика возвращается: в 2026 зебра и жираф станут не менее популярными, чем леопард

13:15

"То, что останется навсегда": Дзидзьо высказался о смерти Лесика

13:15

Кремль готовит население РФ к отказу от "мирного плана" США – ISW

13:04

"Это отвратительно, невыносимо": американцы требуют немедленного импичмента Трампа

13:00

Почему советские врачи назначали пить кефир в 21:00: секрет раскрытВидео

12:41

Любовный гороскоп на неделю с 24 по 30 ноября

12:11

ВСУ сорвали планы оккупантов, проведены зачистки в Покровске - ДШВВидео

Реклама
12:11

"Я сказал да": MELOVIN на Майдане обручился и поцеловался с военнымФото

12:00

"Не инициатива США": Рубио назвал авторов "плана Трампа" по окончанию войны

11:37

Стало меньше мужчин, которые пытаются незаконно сбежать из Украины – ГПСУ

11:36

Финансовый гороскоп на неделю с 24 по 30 ноября

11:02

В Украину мчится волна похолодания: названы даты сильных снегопадов

10:26

Почему 24 ноября нельзя заниматься домашними делами: какой церковный праздник

10:25

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 23 ноября (обновляется)

10:22

"Обменять, "признать": вижу, за войну мы забыли ряд базовых вещеймнение

10:06

Гороскоп Таро на неделю с 24 по 30 ноября: Тельцам - неудача, Девам - встреча

09:44

Мы сейчас находимся в двух метрах от окончания войны - Келлог

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруФилипп КиркоровОльга СумскаяЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять