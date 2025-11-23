Завершатся 14 лет иллюзий: для кого конец года станет поворотным - гороскоп на декабрь 2025

Декабрь принесет ясность, которая изменит всё.

Вы узнаете:

В какой сфере жизни Рыб откроется тайна

Когда ожидается финансовая прибыль

При каких обстоятельствах состоится романтическое знакомство

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на декабрь 2025 для Рыб.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 4 декабря — полнолуние в четвертом доме гороскопа, который отвечает за место жительства, за семью, за близких людей и недвижимость.

"Полнолуние высветит какие-то дела семьи. Кто-то уедет куда-то, ведь полнолуние иногда завершает, заканчивает цикл. Может, вам нужно будет съезжать откуда-то, заканчивается аренда квартиры, например. Может быть, вы переезжаете или решите продать какие-то вещи дома, навести порядок. Ждите новостей от мамы. Может открыться тайна. Вы узнаете, что у вас есть еще сестры и братья, или что ваш папа - не родной. В общем, возможны разные варианты", - цитирует Главред астролога.

10 декабря Нептун - планета Рыб - развернется в прямое движение, 27 января полностью уйдет из вашего знака навсегда.

"14 лет он шел по вашему знаку, и если у вас был какой-то такой длительный период, 13-14 лет, то теперь он заканчивается. Может, вы жили где-то в каком-то месте всё это время, а сейчас будете переезжать в другое .Может быть, вы жили с кем-то или у вас были отношения. Не исключено, что вы решите закончить эти отношения. Нептун — это когда мы пребываем в надежде или в иллюзиях, или когда мы не могли определиться долгое время. Когда Нептун уйдет из нашего знака, всё станет ясно и понятно. Иллюзии рассеиваются, и мы всё понимаем и принимаем решение, что нам нужно дальше делать", - рассказала Перл.

12 декабря Меркурий принесет Рыбам новости, информацию, связанную с работой или бизнесом. Новый человек придёт в вашу компанию.

16 декабря Марс - планета, которая отвечает за действия, активность - входит в одиннадцатый дом гороскопа. Это сектор друзей, знакомых, коллективов и групп людей. Вы будете что-то организовывать, поедете куда-то на праздник. В целом, вы будете намного активнее себя вести после 16 декабря и на Новый год.

20 декабря — новолуние в 10-м доме гороскопа. Новая Луна принесет вам новости, новую работу, должность или статус.

"Новый статус в десятом доме может обозначать, например, что вы узнаете о беременности или вам предложат руку и сердце. Также это может быть новый статус студента, пенсионера или безработного", - рассказала астролог.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

25 декабря Венера также входит в 11-й дом гороскопа. Венера – это всё, что нам нравится. Это могут быть и застолья, что-то сладкое, шампанское, вино и цветы. Это могут быть подарки от друзей или прибыль. Может быть, вы получите деньги, премию в конце года.

"Венера — это планета любви, поэтому, если вы свободны, ваши друзья или ваше окружение могут вас познакомить с кем-то, или вы можете познакомиться на какой-то вечеринке, где много людей", - резюмировала астролог.

