Завершатся 14 лет иллюзий: для кого конец года станет поворотным - гороскоп на декабрь 2025

Вы узнаете:
- В какой сфере жизни Рыб откроется тайна
- Когда ожидается финансовая прибыль
- При каких обстоятельствах состоится романтическое знакомство
Астролог Анжела Перл составила гороскоп на декабрь 2025 для Рыб.
Если вам интересен астрологический прогноз для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп для Водолеев на декабрь 2025: месяц любви, магии и исполнения желаний.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 4 декабря — полнолуние в четвертом доме гороскопа, который отвечает за место жительства, за семью, за близких людей и недвижимость.
"Полнолуние высветит какие-то дела семьи. Кто-то уедет куда-то, ведь полнолуние иногда завершает, заканчивает цикл. Может, вам нужно будет съезжать откуда-то, заканчивается аренда квартиры, например. Может быть, вы переезжаете или решите продать какие-то вещи дома, навести порядок. Ждите новостей от мамы. Может открыться тайна. Вы узнаете, что у вас есть еще сестры и братья, или что ваш папа - не родной. В общем, возможны разные варианты", - цитирует Главред астролога.
10 декабря Нептун - планета Рыб - развернется в прямое движение, 27 января полностью уйдет из вашего знака навсегда.
"14 лет он шел по вашему знаку, и если у вас был какой-то такой длительный период, 13-14 лет, то теперь он заканчивается. Может, вы жили где-то в каком-то месте всё это время, а сейчас будете переезжать в другое .Может быть, вы жили с кем-то или у вас были отношения. Не исключено, что вы решите закончить эти отношения. Нептун — это когда мы пребываем в надежде или в иллюзиях, или когда мы не могли определиться долгое время. Когда Нептун уйдет из нашего знака, всё станет ясно и понятно. Иллюзии рассеиваются, и мы всё понимаем и принимаем решение, что нам нужно дальше делать", - рассказала Перл.
12 декабря Меркурий принесет Рыбам новости, информацию, связанную с работой или бизнесом. Новый человек придёт в вашу компанию.
16 декабря Марс - планета, которая отвечает за действия, активность - входит в одиннадцатый дом гороскопа. Это сектор друзей, знакомых, коллективов и групп людей. Вы будете что-то организовывать, поедете куда-то на праздник. В целом, вы будете намного активнее себя вести после 16 декабря и на Новый год.
20 декабря — новолуние в 10-м доме гороскопа. Новая Луна принесет вам новости, новую работу, должность или статус.
"Новый статус в десятом доме может обозначать, например, что вы узнаете о беременности или вам предложат руку и сердце. Также это может быть новый статус студента, пенсионера или безработного", - рассказала астролог.
О персоне: Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
25 декабря Венера также входит в 11-й дом гороскопа. Венера – это всё, что нам нравится. Это могут быть и застолья, что-то сладкое, шампанское, вино и цветы. Это могут быть подарки от друзей или прибыль. Может быть, вы получите деньги, премию в конце года.
"Венера — это планета любви, поэтому, если вы свободны, ваши друзья или ваше окружение могут вас познакомить с кем-то, или вы можете познакомиться на какой-то вечеринке, где много людей", - резюмировала астролог.
Смотрите видео - Гороскоп на декабрь 2025 для Рыб - прогноз Анжелы Перл:
Вам также может быть интересно:
- Гороскоп на декабрь 2025: кому "светят" тайны, деньги и судьбоносные встречи
- Судьбоносный месяц: какой знака зодиака ждет нереальное заершение 2025 года
- Гороскоп на декабрь 2025: кому стоит готовить кошельки в конце года
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред