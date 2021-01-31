Зеленскому придется или решиться на важный шаг, или покинуть пост – астролог

По словам астролога, до майских праздников Зеленскому будет несладко / УНИАН

После дня рождения, то есть после 25 января, у президента Украины Владимира Зеленского начался один из самых сложных периодов в жизни. Усидеть на своем посту ему будет непросто – Украину охватят протесты. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Астролог прогнозирует, что ближайшие месяцы станут настолько тяжелым испытанием для Зеленского, что даже внешне изменится и станет выглядеть гораздо старше своих лет.

"Его будут прессовать со всех сторон. Сатурн, который символизирует колоссальное давление ото всюду, будет проходить по его Солнцу в гороскопе. К тому же, Сатурн – это символ депрессии, которая может охватить Зеленского, из-за чего даже чисто внешне он может очень измениться – постареть, выглядеть лет на десять старше", – отметил Влад Росс.

Читайте также"Я устал, я ухожу": что ждет Зеленского в 2021 годуПо словам астролога, в стране сложится настолько напряженная ситуация, что Владимиру Зеленскому придется пойти на серьезные кадровые перестановки.

"Зеленский будет вынужден либо пойти на смену премьера, либо полностью изменить свое окружение. Иначе ему придется уйти самому", – считает Росс.

С нового года в разных областях Украины прошли тарифные протесты, которые до сих пор продолжают вспыхивать в отдельных городах. И, по словам Влада Росса, улица продолжит бурлить и создавать проблемы для власти.

Читайте такжеОбвал гривны и третья волна коронавируса: астролог рассказал, что в 2021 году ждет Украину"Марс будет пребывать в знаке Тельца в феврале-апреле, вплоть до майских праздников. Марс указывает на бунты и революции, а Телец – это знак, под которым находится Украина. Потому ближайшие месяцы станут самыми опасными в плане протестов. Возможно, майдан со сценой в его классическом понимании в этот период и не случится, однако постоянно будут происходить отдельные акции, недовольство общества будет нарастать и выплескиваться на улицы", – прогнозирует астролог.

Так, по мнению Влада Росса, будет продолжаться до тех пор, пока Зеленский не примет решение о смене правительства.

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