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Зеркальная дата 11.11. 2023: трем знакам зодиака удача преподнесет подарок

Елизавета Бельмас
9 ноября 2023, 18:04
Астрологи рассказали, для каких знаков зодиака зеркальная дата 11 ноября станет особенно счастливой.
трем знакам зодиака удача преподнесет подарок
Трем знакам зодиака удача преподнесет подарок / коллаж: Главред, фото: скриншот инстаграм anna.yakovleva.photo, Главред

Мы приближаемся к зеркальной дате 11:11 2023. Это знаменательное событие готово распространить свое влияние и не оставить без внимания трех представителей зодиакального круга.

Астрологи убеждены, что повторение чисел 11.11 считается важным духовным триггером, который пробуждает огромную энергию в космосе. Эксперты по звездам рассказали, кто может стать самым счастливым в этот день.

Зеркальная дата 11.11 - достижения

Овен, ваш неукротимый дух встретит искру, необходимую для воспламенения ваших проектов и стремлений. Дата 11 ноября — это ваша небесная кузница, где сырье вашей воли превращается в оружие достижения. Этот портал не просто шепчет, а призывает к смелости. Пришло время охватить весь спектр своих увлечений и направить внутреннего воина на достижение целей.

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Зеркальная дата 11.11 - исполнение желаний

Для Тельца портал 11:11 открывает период мощного проявления. Ваши мечты так и манят быть посаженными, как семена, в плодородную землю вашей реальности. Пришло время развивать терпение и доверие в процессе роста. Подкрепите свои намерения обдуманными действиями и наблюдайте, как семена ваших трудов расцветают в садах.

Зеркальная дата 11.11 - баланс

Близнецы, портал 11.11 открывает диалог между вашим многогранным "Я" и Вселенной. Ваша задача состоит в том, чтобы сбалансировать мозговой вихрь мыслей и затаенные эмоции. Этот период требует от вас ясно сформулировать свою внутреннюю истину и с равным намерением прислушаться к шепоту своей души. Баланс, которого вы достигнете сейчас, станет компасом, который проведет вас через лабиринт будущих событий.

Как правильно загадать желание на зеркальную дату

Желания, которые человек загадывает в зеркальную дату - имеют огромный шанс сбываться. Загадывать их необходимо вслух, четко и перед сном. Однако, если вы боитесь это сделать - можно и трижды прошептать.

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