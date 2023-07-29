"Жесткий квадрат Венеры и Урана": астролог Росс предупредил людей о невероятно сложном августе

Как говорит астролог Влад Росс, довольно опасные периоды будут с 8 по 10 августа и 22 августа ‒ из-за квадратов Венеры (сперва к Урану, потом к Юпитеру).

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Росс, астролог / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Август 2023 года будет крайне сложным месяцем. Звезды сулят, что он будет изобиловать непростыми ситуациями. Об этом астролог Влад Росс рассказал Главреду в своем свежем прогнозе.

"Сложные даты месяца – 23 и 24 августа. В эти дни ждите катастроф, в том числе техногенных. Возможны сложные ситуации на Запорожской АЭС. Это очень опасный период. 21-25 августа, когда Меркурий будет статичен, нас ждет череда торможений и неудач. Я бы рекомендовал абсолютно всем знакам зодиака не предпринимать важных действий и шагов в 20-х числах месяца. Вблизи 22 августа будет напряженный транзит Марса и Нептуна. Нептун символизирует все, что связано с заражением территории и газами. Период 20-25 августа опасен различными техногенными катастрофами и сложными агрессивными ситуациями. Нептун связан с эмоциями, психологией, Марс – с агрессией и активностью. Потому в это время могут быть большие разногласия, особенно если вы напьетесь, и у вас будет алкогольный делирий (белая горячка, – Главред), а в таком состоянии вы можете даже убить самого близкого человека. Поэтому злоупотреблять алкоголем, особенно вблизи Дня независимости Украины, точно не стоит", ‒ сказал он.

Как говорит Росс, довольно опасные периоды будут с 8 по 10 августа и 22 августа ‒ из-за квадратов Венеры (сперва к Урану, потом к Юпитеру).

"Также будет жесткий квадрат Венеры и Урана 9 августа, который может принести неприятные неожиданности и неудачные стечения обстоятельств. Поэтому 8-10 августа – худший период для денежных дел. В эти дни мужчин также могут ограбить любовницы. Венера в квадрате к Юпитеру будет 22 августа. В это время будет очень много ожиданий, которые вряд ли оправдаются, особенно связанные с деньгами. Лучше в этот период не рисковать деньгами и не подписывать никаких важных финансовых контрактов", ‒ сказал астролог.

Росс советует в августе 2023 года людям заниматься работой над ошибками прошлого, а новые проекты не запускать.

"В августе 2023 года рекомендуется: обращаться к прошлому и анализировать его; консультироваться с астрологом или психологом; исправлять ошибки; возвращаться к старым темам в работе и личной жизни, возобновлять отношения со старыми деловыми партнерами и людьми, с которым раньше были близки; разбираться с проблемами в отношениях, которые тянутся из прошлого; наводить порядок, проводить ревизию; вырабатывать новые решения под воздействием старого опыта; раздавать все свои долги, после чего к вам просто повалят деньги. В августе-2023 не рекомендуется: регистрировать брак; подписывать новые важные партнерские договоренности; знакомиться и начинать новые любовные отношения; рисковать финансами в любой сфере, особенно 8-10 августа; составлять важные отчеты и делать расчеты; принимать важные решения насчет внешности, особенно пластических операций", ‒ подытожил он.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

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Смотрите на видео астрологический прогноз Влада Росса:

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