Жесткий локдаун и тотальная вакцинация: астролог дала неожиданный прогноз

Влияние Сатурна с Юпитером в Козероге дало жесткий локдаун, напомнила астролог высшей категории Оксана Костюк.
Влияние Сатурна с Юпитером в Козероге в марте 2020 года дало жесткий локдаун, напомнила астролог высшей категории Оксана Костюк.
"А сейчас ввели локдаун с понедельника 1 ноября, но Юпитер навсегда вышел из Козерога в Водолей 2 ноября, и мы имеем юридически локдаун, а фактически нигде даже документы не проверяют", - пишет она в Facebook.
Эксперт пояснила, что Водолей – это знак общественный и дает человеку независимое мнение: "В данной ситуации очень ярко видно, что у нас есть выбор - сидеть дома в изоляции или быть свободным в своих действиях".
"Но есть правило, которое диктует Сатурн в Козероге - привиться", - пишет она.
Ведический астролог уверена, что в конечном итоге выбор останется за каждым.
"Сатурн в Козероге накладывает ограничение государства - привиться, а Юпитер в Водолее - возможность через прививку быть независимым, иметь свободу выбора", - добавила Костюк.
Ранее бывшая министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила о том, что в случае ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса в Украине жесткий локдаун может быть продлен не на один год.
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