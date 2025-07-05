Жизнь 5 знаков зодиака превратится в сказку уже вот-вот: кто в списке

На 5 счастливчиков ждет любовь и хорошие новости.

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Гороскоп на 5 июля / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кому из знаков зодиака повезет на работе 5 июля

Кто будет "купаться" в любви

Звезды на последние дни недели подготовили позитивные изменения в жизни нескольких знаков зодиака. Счастливчики почувствуют поддержку близких, найдут баланс между работой и отдыхом, а также некоторым повезет в любви. Главред выяснил, кому из знаков зодиака повезет 5 июля.

Овен

Овнов ждут новые обязанности, которые поначалу могут показаться непростыми. Однако хорошие новости от членов семьи улучшат настроение.

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Дела, связанные со здоровьем и финансами, будут развиваться наилучшим образом. Вселенная может подбросить новые возможности - главное, действовать быстро и решительно.

День также подходит для отдыха и времени на природе, передает портал IDiva.

Рак

Добрые дела уберегут Раков от неприятностей. Кто-то из друзей может неожиданно протянуть руку помощи.

Звезды также не исключают встречи с бывшим, которая потревожит душу. Астрологи рекомендуют хорошо подумать перед тем, как впускать в жизнь людей из прошлого.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Лев

В жизнь Львов снова вернется романтика. Может появиться человек, который будет пытаться понравиться, однако стоит оставаться осторожным, ведь незнакомец может готовить аферу.

Ваше финансовое состояние также улучшиться. Не пренебрегайте возможностями, которые предлагает Вселенная - они принесут новое начало.

Дева

Звезды рекомендуют Девам действовать и хвататься за новые проекты на работе. В будущем представители этого знака смогут насладиться результатами своего труда.

На этот раз Девам может повезти там, где они и не ждали.

В любви будет царить гармония, возможно даже признание в чувствах.

Весы

Личная жизнь Весов 5 июля превратится в настоящую сказку. Они будут на "седьмом небе от счастья".

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