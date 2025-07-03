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Гороскоп для Овнов на семь лет: нестабильность и хаос с финансами закончатся

Анна Ярославская
3 июля 2025, 06:10
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Уран входит в третий дом гороскопа Овнов до 2033 года.
Уран, Анжела Перл
Транзит Урана июль 2025 - что говорит астрология / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

  • На какие сферы жизни окажет влияние Уран
  • Какие ожидаются изменения в сфере общения и окружения
  • Какие новые возможности откроются перед Овнами

7 июля Уран меняет знак, и это важное астрологическое явление окажет существенное влияние на каждый знак зодиака. Астролог Анжела Перл рассказала на своем Youtube-канале, каким будет влияние Урана на знаки зодиака в июле 2025. И первый знак, прогноз для которого сделала прогноз специалист, это Овен.

Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на июль 2025: Овнам - болезнь, Тельцам - конфликт, Близнецам - везение.

видео дня

Ка пишет Главред, на целых 8 лет (до 2033 года) Уран входит в третий дом гороскопа Овнов.

"Хорошая новость в том, что Уран покидает ваш сектор финансов, в котором он был семь лет и мог приносить нестабильность в финансах. Впрочем, Уран мог открыть новые возможности, но такие, которых вы даже себе не представляли. Уран - это планета сюрпризов и неожиданных поворотов. Вы не ожидали и не знали, что так даже может произойти", - сказала Перл.

Теперь Уран входит в третий дом третий дом гороскопа, а это сектор, который отвечает за социум, общение, коммуникации, новых знакомых, друзей, интересных людей, единомышленников.

"Ваша жизнь настолько поменяется, у вас новое окружение появится. Может быть, вы вдруг решите пойти учиться новой специальности или новым навыкам. И, кстати, третий дом отвечает за мысли, интеллектуальную работу. Может быть, вы вдруг решите написать книгу или выступать с лекциями. Ваш талант даст шанс поменять профессию", - сказала астролог.

Под влиянием Урана изменится способ мышления и убеждения Овнов. Они могут начать смотреть на жизнь под другим углом и становиться более смелыми в принятии решений.

"Спросите себя, чего вы хотите на самом деле, чем вы хотите заниматься. Сделайте этот шаг, и к вам сразу повернётся финансовый поток", - посоветовала Перл.

Многие Овны примут какое-то спонтанное решение. Вы станете более естественными и настоящими. Вы как будто станете больше доверять себе. Поскольку Уран - это планета будущего, то вы начнёте общаться с людьми, которые соответствуют вашему будущему, а не прошлому. У Овнов появится шанс проявить лидерские качества.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

У вас могут появиться новые родственники. Например, сестра выйдет замуж, брат женится. Появятся родственники из другой страны или другого вероисповедания, другой национальности.

Возможно, могут произойти расставания с друзьями или даже разводы, что может привести к изменению в вашем окружении.

"Самое важное, что принесет Уран: нестабильность и хаос с вашими финансами закончится. Многие из вас выйдут из какого-то корпоративного бизнеса и начнут работать фрилансерами. И, я думаю, что вам это понравится. Уран открывает вам новые горизонты, новую информацию, новую профессию, друзей. В целом, будет интересно", - резюмировала астролог.

Смотрите видео - Гороскоп на семь лет для Овнов - прогноз Анжелы Перл:

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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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