Сорвут джекпот в июле: 3 знакам зодиака будет безумно везти во всех сферах

Астрологи назвали три знака зодиака, для которых начало июля обещает быть особенно благоприятным.

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3 знакам зодиака улыбнется фортуна в июле / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие знаки зодиака будут особенно везучими с 4 июля

Какое влияние будет нести вхождение Венеры в знак Близнецов

Как использовать этот благоприятный период

В первые дни июля стоит обратить внимание на влияние планет, ведь именно тогда удача улыбнется некоторым знакам зодиака. Особенно благоприятным считается 4 июля - день, когда Венера войдет в знак Близнецов, запуская волну позитивных событий, новых знакомств и гармонии в отношениях.

Главред узнал, каким знакам зодиака пора раскрыть свой потенциал и принять подарки Вселенной.

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Близнецы

4 июля, когда Венера войдет в ваш знак, приготовьтесь к настоящему празднику души и сердца, говорит астролог Parade Макайла МакРей. Вы почувствуете прилив уверенности, обаяния и желания сиять на полную. Это идеальный период, чтобы быть собой и не бояться привлекать внимание. Вокруг вас появится множество положительных моментов: комплименты от незнакомцев поднимут самооценку, романтические отношения обретут новую глубину, а дружеские связи откроют новые горизонты. Вы будете иметь силы и желание вести долгие содержательные разговоры, планировать совместные приключения и лучше понимать близких.

Стрелец

Когда Венера пересечет Близнецов, в вашем секторе отношений воцарится гармония. Любовная планета наполняет ваши связи теплом и нежностью, поэтому в личной жизни все будет складываться легко и естественно. Социальные встречи превратятся в настоящий источник радости - новые знакомства и усиление существующих дружеских связей будут дарить вам беззаботные мгновения. Независимо от того, будете ли вы принимать гостей, или будете активным участником общественных мероприятий, или будете наслаждаться покоем наедине, стоит выйти в мир и не пропустить интересные возможности, которые будут ждать вас.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Дева

Венера, войдя в знак Близнецов, освещает ваш сектор общественной жизни и самовыражения. Сейчас ваше время блистать, демонстрировать свою ценность и харизму. В этом периоде вы легко завоюете расположение окружающих и получите заслуженное признание. Если давно планировали попросить о помощи или поддержке, теперь лучший момент для этого. Космические энергии способствуют гармонии между вашей репутацией, публичным образом и самыми сокровенными желаниями. Пора перестать прятаться и смело показывать миру, кто вы на самом деле, чего хотите и что заслуживаете.

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