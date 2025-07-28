Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Жизнь трех знаков зодиака кардинально изменится в августе: кто в списке

Марина Фурман
28 июля 2025, 02:50
16
Август обещает трем знакам зодиака не только вызовы, но и возможности, которые могут изменить их жизнь к лучшему.
гороскоп, счастье
Гороскоп на август 2025 года / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кто из знаков зодиака сменит направление работы
  • Кому повезет получить путевку на отдых

Август принесет большие перемены трем знакам зодиака, как в личной жизни, так и в карьере. Звезды указывают на то, что последний месяц лета будет достаточно динамичным периодом, полным сюрпризов, новых возможностей и внутренних трансформаций. Главред выяснил, какие знаки зодиака стоят на пороге больших перемен.

Лев

Август - время для самореализации. Львы могут получить важные приглашения, предложения или достичь давно поставленных целей.

видео дня

Поэтому ожидать перемен Львам стоит в карьере. Возможны даже интересные проекты, которые откроют двери к новому этапу.

Еще август может подарить Львам новые знакомства.

Совет Львам: не бойтесь сиять - ваше особое время вот-вот наступит, говорится на портале Made in Vilnius.

Дева

Для Дев август - период внутренних изменений и самоанализа. Возможно, изменится отношение к себе, здоровью или приоритетам.

Где ожидать изменений? Образ жизни - может начаться новый этап здоровой жизни.

Совет Девам: слушайте свое тело и сердце - это поможет принимать правильные решения.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Стрелец

В августе Стрельцы будут действовать решительно, как никогда раньше. Благодаря своей прямоте и настойчивости, представители этого знака зодиака могут получить путевку на долгожданный отдых.

Также есть вероятность того, что Стрельцы смогут именно в августе реализовать свои давние мечты.

Совет Стрельцам: проявите инициативу - звезды поддержат вашу смелость.

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп гороскоп Лев гороскоп Дева гороскоп Стрелец
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ночное напряжение над Киевом: взрывы, атака "Шахедов" и взлет стратегической авиации

Ночное напряжение над Киевом: взрывы, атака "Шахедов" и взлет стратегической авиации

22:50Война
Самолет с Песковым и "преемником Путина" неожиданно застрял в Москве, подробности

Самолет с Песковым и "преемником Путина" неожиданно застрял в Москве, подробности

22:12Война
Враг совершил еще одно военное преступление: последствия атаки на автобус на Сумщине

Враг совершил еще одно военное преступление: последствия атаки на автобус на Сумщине

21:33Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на неделю с 28 июля по 2 августа: Тельцам - радость, Ракам - прорыв

Гороскоп Таро на неделю с 28 июля по 2 августа: Тельцам - радость, Ракам - прорыв

Карта Deep State онлайн за 27 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 27 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Необычный ребус: найдите 3 отличия на тарелках с лапшой за 33 секунды

Необычный ребус: найдите 3 отличия на тарелках с лапшой за 33 секунды

Тайна урожая: как одно растение заставляет саранчу обходить поля и огороды

Тайна урожая: как одно растение заставляет саранчу обходить поля и огороды

"Уже есть полукольцо": названы два важных города, которые РФ хочет захватить

"Уже есть полукольцо": названы два важных города, которые РФ хочет захватить

Последние новости

04:30

4 знака зодиака отыщут финансовую и эмоциональную гармонию 28 июля

03:32

"Есть основания надеяться": эксперт сказал, что будет с ценами на яйца и молочку

02:50

Жизнь трех знаков зодиака кардинально изменится в августе: кто в списке

02:00

Ваша сумка скрывает секрет: стало известно, что раскрывают древние поверья

01:30

Рок-н-ролльные небеса зовут: как и где похоронят Оззи Осборна

Будут ли провокации на границе России и Азербайджана: Семиволос - об остром кризисе между странамиБудут ли провокации на границе России и Азербайджана: Семиволос - об остром кризисе между странами
00:49

Жена звезды Квартала 95 намекнула на беременность

27 июля, воскресенье
23:28

"Дайте Украине оружие": Лайма Вайкуле жестко рассказала о главном

22:50

Ночное напряжение над Киевом: взрывы, атака "Шахедов" и взлет стратегической авиации

22:12

Самолет с Песковым и "преемником Путина" неожиданно застрял в Москве, подробностиВидео

Реклама
21:53

Потап возвращается в Украину: названа точная датаВидео

21:33

Враг совершил еще одно военное преступление: последствия атаки на автобус на Сумщине

20:47

Бойцы ВСУ освободили населенный пункт на важном направлении: детали

20:38

Капитан запаса ВМС раскрыл неожиданные тактики РФ против украинских морских дронов

20:16

У Трампа сделали неожиданное заявление о сроках завершения войны

19:39

Тайна урожая: как одно растение заставляет саранчу обходить поля и огороды

19:31

Турция и конфликт РФ с Азербайджаном: раскрыта позиция Анкары

19:15

Грозовой циклон надвигается на Украину: в каких областях будет опасная погода

19:10

Путин пытался убрать Зеленского руками Трампамнение

18:57

У Путина разразились циничным заявлением о войне в Украине

18:48

Какие фамилии украинцы давали внебрачным детям: теперь они очень распространеныВидео

Реклама
18:37

"На войне чудес не бывает": Залужный рассказал, как победа может разделить союзников

17:54

"Даю гарантию": экономист назвал ценный продукт, который подешевеет в 2025-м

17:35

Китайский секрет: США раскрыли, как Пекин помогает Москве оставаться на плаву

17:31

Жених Леси Никитюк раскрыл секрет счастливых отношений с ведущей

17:19

В США раскрыли планы Трампа по Путину и назвали сценарий завершения войны

16:30

Санкции затронули не только РФ: кто из пособников Кремля вошел в список

16:23

Зеленский объявил условия встречи с Путиным

16:16

"Мы оценили": Мадяр намекнул на попытку РФ одновременно убить командиров СБС

16:07

Что будет с ценами на хлеб осенью: эксперт сказал, к чему готовиться украинцам

15:46

Путин пытается до 2 сентября захватить территории в трех областях – Newsweek

15:40

В Сумах частично исчез свет: куда враг нанес удар

15:04

ВСУ выбили оккупантов и продвинулись на Запорожье: детали идеальной операции

14:51

"Уже есть полукольцо": названы два важных города, которые РФ хочет захватить

14:39

"Новые правила игры": Лидия Таран заговорила о личной жизни

14:13

Четыре города Украины могут остаться без воды: в чем причина

13:57

Как изменится стоимость мяса в Украине: экономист озвучил неожиданный прогноз

13:32

Можно ли гладить чужих домашних животных: распространенная ошибка в этикете

13:21

В Одессе прогремели взрывы: город атаковал рой российских дроновВидео

13:03

Будут ли блокировать мобильную связь во время атак БпЛА: нардеп раскрыл решение

12:35

Известковый налет "сползет" с плитки и лейки мгновенно: какое средство творит чудеса

Реклама
12:28

Жара в Украине: синоптик сказала, когда ждать смены погоды

11:50

Гороскоп на сегодня 28 июля: Близнецам - сладкие эмоции, Ракам - спор

11:43

Аномальная жара охватит часть Украины: когда будет припекать до +40 градусов

11:10

"Ликвидировали 80 оккупантов": украинские бойцы отбили масштабный штурм врага

10:51

Гороскоп Таро на неделю с 28 июля по 2 августа: Тельцам - радость, Ракам - прорыв

10:42

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 27 июля (обновляется)

10:39

"Хаос в тылу": партизаны устроили громкую диверсию и нарушили логистику РФВидео

10:36

Финансовый гороскоп на неделю с 28 июля по 2 августа

10:12

Китайский гороскоп на завтра 28 июля: Крыс используют, Собаки решат проблемы

10:00

Цены на хлеб, мясо и другие продукты осенью-зимой: Пендзин – о том, к чему готовиться украинцам

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять