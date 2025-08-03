Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Жизнь трех знаков зодиака наладится в ближайшее время: кто они

Марина Фурман
3 августа 2025, 17:36
170
Для этих трех знаков начало августа - это сигнал, что все может измениться к лучшему, если не бояться действовать.
гороскоп
Гороскоп на начало августа / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кто в первые дни августа найдет свою любовь
  • Кому из знаков зодиака повезет в финансах в начале августа

В первые дни августа удача будет сопутствовать трех знаков зодиака. Их ждут неожиданные предложения - от смены профессиональной деятельности до новых романтических отношений. Начало августа - стартовая линия для новых и чрезвычайно позитивных изменений в жизни. Главред выяснил, кто эти счастливчики.

Овен

Овны получат неожиданные предложения в профессиональной сфере. Может появиться возможность проявить свои таланты или даже получить финансовое вознаграждение.

видео дня

Им могут предложить лучшую работу или проект, который станет началом нового этапа.

Еще Овны могут познакомиться с важным человеком, который будет иметь влияние на их карьеру.

Совет Овну: не упустите шансы и действуйте быстро, передает Made in Vilnius.

Лев

Начало августа для Львов - отличное время как для любви, так и для творчества или публичных выступлений. Возможно романтическое знакомство, которое перевернет жизнь с ног на голову.

Совет Льву: сияйте - сейчас ваше время светить и притягивать то, чего вы хотите.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Козерог

Начало августа будет удачным для Козерогов в финансовых делах. Возможны неожиданные прибыли или возврат денег, на которые они уже не рассчитывали.

Также звезды рекомендуют не бояться, в начале августа, делать крупные покупки и подписывать важные документы.

Совет Козерогу: воспользуйтесь случаем, при этом, будьте очень бдительными.

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп гороскоп Лев гороскоп Овен гороскоп Козерог
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Влупит +9 и будут лить дожди: синоптики предупреждают о непогоде

Влупит +9 и будут лить дожди: синоптики предупреждают о непогоде

19:15Синоптик
Ультиматум России от Трампа: в ОПЕК+ согласовали решение по нефти – Reuters

Ультиматум России от Трампа: в ОПЕК+ согласовали решение по нефти – Reuters

19:10Мир
РФ готовит новое наступление в ближайшее время: какие регионы Украины под угрозой

РФ готовит новое наступление в ближайшее время: какие регионы Украины под угрозой

18:40Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 3 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на неделю с 4 по 10 августа: Ракам - риск, Тельцам испытают терпение

Гороскоп Таро на неделю с 4 по 10 августа: Ракам - риск, Тельцам испытают терпение

Визит Уиткоффа в Москву: в США раскрыли планы Трампа на переговоры

Визит Уиткоффа в Москву: в США раскрыли планы Трампа на переговоры

"Боли страшные": российскому певцу Юрию Антонову стало хуже в РФ

"Боли страшные": российскому певцу Юрию Антонову стало хуже в РФ

Не может ходить без помощи: врач рассказал о состоянии немощного Киркорова

Не может ходить без помощи: врач рассказал о состоянии немощного Киркорова

Последние новости

19:15

Влупит +9 и будут лить дожди: синоптики предупреждают о непогоде

19:10

Ультиматум России от Трампа: в ОПЕК+ согласовали решение по нефти – Reuters

18:59

Путин заговорил об "Орешнике": эксперт раскрыл, кому на самом деле адресован месседж

18:44

Урожай картофеля упал на 25-30%: аграрий рассказал, взлетят ли до небес цены осенью

18:40

РФ готовит новое наступление в ближайшее время: какие регионы Украины под угрозой

Продолжение войны Россией вернет ее к состоянию СССР перед развалом - ОгрызкоПродолжение войны Россией вернет ее к состоянию СССР перед развалом - Огрызко
17:36

Жизнь трех знаков зодиака наладится в ближайшее время: кто они

17:27

Эра "пикселя" заканчивается: ВСУ получат форму нового образца

17:12

Украина ударила санкциями по теневому флоту России: Зеленский сделал заявление

16:46

Дмитрий Кулеба показал своей улыбчивое счастье с возлюбленной

Реклама
16:32

Визит Уиткоффа в Москву: в США раскрыли планы Трампа на переговоры

16:24

"Они на меня плюют": Иво Бобул раскритиковал творчество Пивоварова и Тополи

16:06

После ударов по мосту в Херсоне: решатся ли россияне штурмовать город

15:43

Что ни в коем случае нельзя дарить 4 август: приметы, которые уберегут от потери счастья

15:36

Зеленский назначил нового командующего Воздушных сил ВСУ - что о нем известно

15:32

В Третьей штурмовой назвали главное условие для победы Украины в войне

15:31

Леся Никитюк показала сына - как звездная мама называет первенца

15:10

Покраснеют за считанные дни: бесплатный раствор поможет собрать спелые томаты

14:50

Индия будет закупать нефть у РФ, несмотря на угрозы Трампа – Bloomberg

14:43

В Украину возвращается сильная жара: где будет горячее всего

14:32

"Есть возможность": как Юрий Никитин отреагировал на заявление жены о расставании

Реклама
14:23

"ВСУ пришлось отойти": захватили ли россияне город, который в 27 км от Запорожья

13:58

Китайский гороскоп на завтра 4 августа: Козлам - препятствия, Собакам - драма

13:45

Зачем Трамп вступил в "ядерный" спор с Медведевым: CNN назвало две версии

13:42

Настя Каменских раскрыла правду о браке с Потапом: "Никуда и никогда"Видео

13:30

Зеленский анонсировал обмен пленными: сколько украинцев могут вернуться домой

12:58

Любовный гороскоп на неделю с 4 по 10 августа: Овнам - потрясения, Тельцам - раздор

12:50

Почему 4 августа запрещается долго спать: какой церковный праздник

12:45

Впервые за 600 лет: на Камчатке началось мощное извержение вулкана, деталиВидео

12:23

Враг пытается добить мост в Херсоне: РФ атаковала город с авиации

11:57

Температура упадет до +8: когда в Украине неожиданно изменится погода

11:57

В одной из стран ЕС украинским беженцам не будут предоставлять бесплатное жилье

11:44

ГУР получило секретные данные о новом атомном подводном крейсере РФФото

11:32

Александр Свищев - мечтаем о победе и современном бассейне во ЛьвовеВидео актуально

11:30

Финансовый гороскоп на неделю с 4 по 10 августа

10:52

В каком возрасте люди чувствуют себя максимально несчастными: ученые рассказали

10:39

Гороскоп Таро на неделю с 4 по 10 августа: Ракам - риск, Тельцам испытают терпение

10:24

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 3 августа (обновляется)

10:17

У многих людей не работает "Дія": в чем проблема и как ее решить

09:56

Евро покажет характер: украинцев ждет изменение курса валют с 4 августа

09:47

Махинации с дронами: Зеленский уволил Гайдая и Юрченко

Реклама
09:26

Гороскоп на завтра 4 августа: Девам - прибыль, Стрельцам - особенное знакомство

09:17

О роли ничтожества в истории или Как Димон Медведев разозлил Трампамнение

09:05

Гороскоп на неделю с 4 по 10 августа: Козерогам - шаг вперед, Девам - сомнения

08:52

Эффектная диверсия в Запорожской области: партизаны задержали поставки РФВидео

08:49

Кремль не заинтересован в компромиссе без капитуляции Украины – ISW

08:45

Карта Deep State онлайн за 3 августа: что происходит на фронте (обновляется)

07:57

Дроны налетели на Россию: прогремели десятки взрывов и горит НПЗВидео

06:53

Надо Трампу подкинуть идею!мнение

06:25

В августе будет много опасных дней: когда Украина будет под атакой жестких бурь

05:25

Почему неправильно говорить "спецпосол" об икре: учитель удивила ответомВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять