Знак Зодиака Рак – даты рождения, главные качества и лучшие спутники жизни

Названы главные качества Раков / flickr.com/mzdrea272

Считается, что знак Зодиака Рак господствует с 22 июня по 22 июля. В 2021 году Солнце перешло в этот знак 21 числа (был День летнего солнцестояния).

Астролог Юлия Погорельченко назвала Главреду главные качества Раков, а также сказала, какие другие зодиакальные представители являются для них лучшими и худшими спутниками жизни.

По словам собеседницы, Раки наделены такими позитивными качествами как чувствительность, преданность и заботливость.

По ее словам, у представителей знака есть ряд негативных черт: скрытность, инфантилизм, обидчивость и зависимость.

Знак Зодиака Рак – совместимость:

Лучшие спутники жизни для Раков – представители земной стихии – Тельцы, Козероги, Девы;

Нейтральная совместимость с водными знаками – Раками, Рыбами и Скорпионами;

Худшие партнеры для Раков – огненные Львы, Овны, Стрельцы и воздушные Весы, Водолеи и Близнецы.

Эксперт также назвала сильные и слабые стороны Раков, указала на их плюсы и минусы в работе, в дружбе и в семейной жизни, сказала, чего они терпеть не могут, и какие им грозят болезни.

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Какие сильные стороны есть у Раков:

Эмпатичность;

Развит вкус;

Кулинарный талант;

Сильная интуиция.

Какие слабые стороны у Раков:

Нерешительность;

Стеснительность;

Страх публичности.

Плюсы Раков в карьерной сфере:

Чувствуют людей и их потребности;

Умеют создавать комфорт/уют;

Наделены талантом визуала и психолога.

Лучшие сферы для Раков: сфера питания, работа с женщинами и детьми, взаимодействие с семьями, недвижимость (продажа, ремонт, дизайн).

Худшие сферы для Раков: все публичные сферы, выступления, сферы, в которых нужно быстро принимать решения.

Минусы Раков в карьерной сфере:

Нерешительность;

Скованность;

Страхи;

Излишняя эмпатия.

Астролог отметила, что Раки могут достичь хороших результатов в профессии, выбранной по призванию, если будут достаточно организованны и целеустремленные.

Плюсы Раков в дружеской сфере

Хорошие друзья, умеют выслушать, готовы помочь, с ними комфортно, если они не уходят в жертву.

Минусы Раков в дружеской сфере

Мало гибкости, могут нагружать своими проблемами, слезливы.

Плюсы Раков в семейной жизни:

Гордость своей семьей;

Заботливость;

Дарят тепло близким.

Важна любовь и близость человека, чем лучше знаешь, тем качественнее интимные отношения.

Идеальные семьянины, всегда создают уют в доме, вкусно готовят либо просто готовят. Хорошо чувствуют детей, увлекаются развитием. Чуткие родители, готовы много времени проводить вместе, искать совместные интересы и занятия.

Минусы Раков в семейной жизни:

Инфантилизм;

Чувствительность;

Нерешительность.

Раки терпеть не могут суеты и не любят экстрим, быстроту и смелые эксперименты.

Какие болезни грозят Ракам:

Кишечные заболевания;

Болезни, связанные с желудком;

Болезни печени;

Болезни мочевого пузыря.

Болезни органов, связанных с переработкой пищи и ее выведением из организма.

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