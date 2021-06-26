Знак Зодиака Рак – даты рождения, главные качества и лучшие спутники жизни

Астролог раскрыла ключевые факты о знаке Зодиака Рак.
Считается, что знак Зодиака Рак господствует с 22 июня по 22 июля. В 2021 году Солнце перешло в этот знак 21 числа (был День летнего солнцестояния).
Астролог Юлия Погорельченко назвала Главреду главные качества Раков, а также сказала, какие другие зодиакальные представители являются для них лучшими и худшими спутниками жизни.
По словам собеседницы, Раки наделены такими позитивными качествами как чувствительность, преданность и заботливость.
По ее словам, у представителей знака есть ряд негативных черт: скрытность, инфантилизм, обидчивость и зависимость.
Знак Зодиака Рак – совместимость:
- Лучшие спутники жизни для Раков – представители земной стихии – Тельцы, Козероги, Девы;
- Нейтральная совместимость с водными знаками – Раками, Рыбами и Скорпионами;
- Худшие партнеры для Раков – огненные Львы, Овны, Стрельцы и воздушные Весы, Водолеи и Близнецы.
Эксперт также назвала сильные и слабые стороны Раков, указала на их плюсы и минусы в работе, в дружбе и в семейной жизни, сказала, чего они терпеть не могут, и какие им грозят болезни.
Какие сильные стороны есть у Раков:
- Эмпатичность;
- Развит вкус;
- Кулинарный талант;
- Сильная интуиция.
Какие слабые стороны у Раков:
- Нерешительность;
- Стеснительность;
- Страх публичности.
Плюсы Раков в карьерной сфере:
- Чувствуют людей и их потребности;
- Умеют создавать комфорт/уют;
- Наделены талантом визуала и психолога.
Лучшие сферы для Раков: сфера питания, работа с женщинами и детьми, взаимодействие с семьями, недвижимость (продажа, ремонт, дизайн).
Худшие сферы для Раков: все публичные сферы, выступления, сферы, в которых нужно быстро принимать решения.
Минусы Раков в карьерной сфере:
- Нерешительность;
- Скованность;
- Страхи;
- Излишняя эмпатия.
Астролог отметила, что Раки могут достичь хороших результатов в профессии, выбранной по призванию, если будут достаточно организованны и целеустремленные.
Плюсы Раков в дружеской сфере
Хорошие друзья, умеют выслушать, готовы помочь, с ними комфортно, если они не уходят в жертву.
Минусы Раков в дружеской сфере
Мало гибкости, могут нагружать своими проблемами, слезливы.
Плюсы Раков в семейной жизни:
- Гордость своей семьей;
- Заботливость;
- Дарят тепло близким.
Важна любовь и близость человека, чем лучше знаешь, тем качественнее интимные отношения.
Идеальные семьянины, всегда создают уют в доме, вкусно готовят либо просто готовят. Хорошо чувствуют детей, увлекаются развитием. Чуткие родители, готовы много времени проводить вместе, искать совместные интересы и занятия.
Минусы Раков в семейной жизни:
- Инфантилизм;
- Чувствительность;
- Нерешительность.
Раки терпеть не могут суеты и не любят экстрим, быстроту и смелые эксперименты.
Какие болезни грозят Ракам:
- Кишечные заболевания;
- Болезни, связанные с желудком;
- Болезни печени;
- Болезни мочевого пузыря.
- Болезни органов, связанных с переработкой пищи и ее выведением из организма.
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