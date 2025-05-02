Знаки, которым везет всегда и во всем: астрологи назвали ТОП-4 счастливчика

Некоторые знаки реже сталкиваются с серьезными трудностями и чаще достигают желаемого без значительных усилий.

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Кому судьба из зодиакального круга постоянно улыбается / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Звезды говорят:

Астрологи определили четыре знака зодиака, которым в жизни везет больше других в разных сферах

Тельцам помогает стабильность, Львам - лидерство, Весам - умение ладить с людьми, а Стрельцам - позитивный настрой

Астрологи назвали четыре знака зодиака, которым в жизни везет больше других. Им легко даются отношения, карьера, а фортуна сопутствует даже в, казалось бы, случайных ситуациях. О том, кто именно входит в когорту фаворитов судьбы, сообщает Главред со ссылкой на издание Collective World.

Телец

Этот знак зодиака естественно тяготеет к стабильности, материальному благополучию и комфорту. Тельцы не склонны к импульсивным решениям, и именно благодаря этому часто избегают проблем. Фортуна проявляет себя через правильное окружение, выгодные ситуации и удачные решения. А еще они интуитивно чувствуют, когда стоит действовать, а когда лучше выждать.

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Лев

Этот знак невозможно не заметить - их харизма буквально излучает успех. Львы легко становятся лидерами и реализуют свои цели, привлекая к себе расположение и признание. Их уверенность в себе и врожденное лидерство открывают многие двери. Удача сопутствует Львам во всем, что требует мужества и решительности.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Весы

Представители этого знака часто создают впечатление, что мир вращается в гармонии именно для них. Они умеют появляться в нужное время в нужном месте, благодаря чему достигают как личных, так и профессиональных успехов. Их талант находить компромиссы и ладить с людьми помогает избегать конфликтов. Кажется, судьба благосклонна к Весам постоянно.

Стрелец

Стрельцы - настоящие любимцы фортуны, им сопутствует везение в учебе, путешествиях и новых начинаниях. Они не боятся рисковать, потому что имеют глубокую уверенность в том, что все будет хорошо. Их позитивный настрой создает эффект "магнита" для хороших событий - и жизнь подтверждает их надежды.

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