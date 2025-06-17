Звездный час настал - 4 знака зодиака поднимутся на новый уровень в жизни летом

До сентября 2025 года все усилия, которые прилагают 4 знака зодиака, имеют глубокую, долговременную силу.

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4 знака зодиака получат мощный толчок для развития и изменений / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какое влияние окажет транзит Марса на четыре знака зодиака

В чем повезет 4 знакам зодиака

На что стоит обратить внимание Девам, Стрельцам, Близнецам и Рыбам

С 17 июня Марс войдет в знак Девы, оказывая поддержку четырем знакам зодиака и помогая им подняться на новый уровень в жизни до 6 августа. Благодаря Сатурну в Овне, которым управляет Марс, все, чему эти знаки обяжутся научиться, будет иметь глубокое и длительное влияние до сентября.

Главред узнал, какие 4 знака зодиака улучшат свою жизнь до 6 августа.

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В течение этого периода знаки зодиака смогут сосредоточиться на реализации своих планов, внедрении новых идей и совершенствовании навыков, пишет YourTango. Марс в Деве склонен к критическому взгляду, что особенно полезно для творческих личностей, помогая им улучшить качество своей работы. На коллективном уровне этот транзит повышает стремление к совершенству, но стоит не зацикливаться на идеале, а ценить процесс и учиться на ошибках, что сделает этот период более продуктивным, особенно для четырех названных знаков.

Дева

Дева - это ваш звездный час. Марс в вашем знаке дарит вам энергию, мотивацию и уверенность для достижения новых вершин. Вы - прирожденный стратег, а теперь получите и дополнительный импульс для действия. Если раньше вы избегали внимания или работали в одиночестве, теперь появится шанс выйти из тени и стать лидером в командной работе.

Период обещает много энергии, желание развивать новые здоровые привычки, систематизировать жизнь, структурировать работу. Марс заставит вас двигаться вперед, но важно приглушить внутреннего критика и не обесценивать собственные усилия. Вы имеете все шансы подняться на новый профессиональный и личный уровень, если доверитесь себе.

Стрелец

Для Стрельцов Марс в Деве активизирует карьеру, достижения и авторитет. Наступил период профессионального прорыва: вы сможете проявить себя как настоящий лидер. Если вы работаете в академической сфере, управлении или занимаетесь преподаванием - ждите признания.

Этот транзит также активизирует логику, осторожность и последовательность - то, что обычно не характерно вашей импульсивной природе. Успех принесет дисциплина, внимание к деталям и способность работать в команде. В отношениях возможны положительные изменения, особенно если вы готовы вкладываться и быть открытыми к более глубоким связям.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Рыбы

Марс в Деве находится в оппозиции к вашему знаку, активизируя сферу партнерства. Это период глубокой работы над отношениями - личными, деловыми и дружескими. Вам придется научиться дипломатии, быть честными, но в то же время сочувствующими.

Вы сможете увидеть отношения без иллюзий, четко понимая, где нужны границы, а где - компромиссы. Марс также усилит вашу способность к саморефлексии, поможет лучше организовать свою жизнь, стабилизировать финансовые дела. Появится новая мотивация зарабатывать, разумно тратить и инвестировать в будущее.

Близнецы

Для Близнецов вхождение Марса в знак Девы принесет активизацию в домашней жизни, семейных делах и коммуникации. Появится желание навести порядок в своем окружении - как физически, так и эмоционально. Это хорошее время для ремонта, улучшения жилого пространства, участия в совместных проектах с близкими.

В то же время Марс повысит социальную активность: вас будет тянуть к новым знакомствам, восстановлению старых связей и вовлечению в жизнь сообщества. В профессиональной сфере - особенно в образовании и коммуникации - возможен прорыв благодаря вниманию к деталям, тщательности и креативному подходу.

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