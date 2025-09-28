Укр
Звёзды на стороне Овнов, октябрь откроет новые двери: гороскоп на месяц

Анна Ярославская
28 сентября 2025, 05:39
Гороскоп на октябрь 2025 свидетельствует, что настало время решать, действовать и начинать новое.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп на октябрь 2025 для Овнов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие важные астрологические события ожидают Овнов в октябре
  • Какое влияние окажет соединение Марса с Черной Луной

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на октябрь 2025 для Овнов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в сентябре произошли два затмения, но их влияние можно будет чувствовать ещё около месяца — особенно 7 и 21 октября. Если в сентябре ничего особенного не заметили, то, возможно, именно в октябре проявятся какие-то события.

Детальнее о сентябрьских затмениях читайте в материале: Гороскоп Таро на солнечное затмение 21 сентября: Львам - прибыль, Козерогам - риск.

"Но в целом этот месяц будет спокойнее, чем сентябрь. В ноябре нас ждёт ретроградный Меркурий, так что все важные дела лучше делать именно в октябре: операции, процедуры красоты, сделки, подписание документов. Октябрь — благоприятное время, пользуйтесь им", - цитирует Главред астролога.

Начнётся месяц 5 октября соединением Чёрной Луны с Марсом. Чёрная Луна — это фиктивная точка, но её влияние часто ощущается как соблазн, провокация. У Овнов это соединение будет в восьмом доме гороскопа. Марс — это символ смелости и действия, и с Чёрной Луной он может дать импульс к конфликту или рискованным шагам. Это соединение повторится ещё и 20 октября.

Восьмой дом связан с финансами, поэтому возможны денежные поступления через риск или активные действия. Также восьмой дом — это сфера эмоций, близких отношений, психологии и мистики. Так что события 5 и 20 октября могут быть связаны с финансами, тайнами и сильными эмоциями. Главное — не поддаваться соблазнам и избегать крайностей.

7 октября — полнолуние в знаке Овна. Особенно сильно его почувствуют те, кто родился 3–5 апреля, или у те, у кого асцендент в 13–15 градусах Овна. Полнолуние — это кульминация, завершение какого-то процесса. Вас могут заметить, о вас заговорят. Это может быть реклама, фотосессия, важное заявление. Вы окажетесь в центре внимания. Влияние полнолуния можно будет почувствовать с 4 по 14 октября.

В этот же день, 7 октября, Меркурий переходит в восьмой дом гороскопа Овнов. Эта планета принесет новости, документы, письма, встречи, которые могут касаться финансов или близких отношений. Возможны новые знакомства, обучение, консультации психолога или увлечение эзотерикой.

14 октября Венера входит в сектор отношений. Венера приносит гармонию, радость, новые знакомства, приятные встречи. Это может быть и романтика, и дружба, и деловые партнёрства. Также возможны сделки и финансовые договорённости. Венера пробудет в этом доме до 7 ноября, так что этот период будет особенно благоприятным для отношений.

14 октября Плутон разворачивается в прямое движение в одиннадцатом доме будущего и друзей. Это перемены в окружении, новые связи, возможно — награды или важный результат за ваши прошлые усилия.

21 октября — новолуние в седьмом доме. Овнов ждут новые отношения, новые партнёрства, контракты, договоры. Это может быть и романтическое знакомство, и деловое сотрудничество. У кого-то будет помолвка или даже брак.

23 октября Нептун возвращается в двенадцатый дом гороскопа, где уже находится Сатурн. Это подготовительный этап перед новым жизненным циклом, который стартует у всех Овнов после Нового года, когда Нептун и Сатурн снова войдут в ваш знак (и надолго). У вас будет три месяца — ноябрь, декабрь и январь — чтобы осознать свои мечты и составить план их реализации.

24 октября Солнце переходит в ваш восьмой дом и сместит фокус на финансы, психологию и совместные ресурсы. В конце октября у вас снова есть шансы на получение денег или помощь извне.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Смотрите видео - Гороскоп на октябрь 2025 для Овнов - прогноз Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

12:47

Дождей станет больше: какие области Украины накроют сильные осадки

