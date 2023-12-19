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2024 будет нереально трудным: астролог назвал главных неудачников года Дракона

Сергей Кущ
19 декабря 2023, 18:38
Гороскоп на 2024 говорит, что 3 предствителя зодиакального круга столкнуться с испытаниями в следующем году.

Астролог назвал главных неудачников года Дракона
Астролог назвал главных неудачников года Дракона / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Гороскоп на 2024 приносит волнение и ожидания, но не все знаки Зодиака смогут избежать трудностей. Астролог Влад Росс предупреждает о наступлении сложных испытаний и выделили главных "неудачников" года Дракона.

В эксклюзивном интрервью Главреду он отметил, что 3 предствителя зодиакального круга столкнуться с испытаниями в следующем году.

Гороскоп на 2024 год Дева

2024 год будет непростым периодом для Девы из-за жёсткого квадрата Юпитера и Сатурна, который сложится с поздней весны. При этом вторая половина года будет ещё более неудачной. В целом, год сложный.

У Девы 2024 год пройдёт под знаком кропотливой работы, трудностей и разного рода инвестиций. В начале года у представителей этого знака зодиака будет замечательная возможность для расширения кругозора. Это может быть и поступление в ВУЗ, и получение научной степени, и путешествие.

Также возможны успехи во взаимодействии с иностранными компаниями, выгодная работа, связанная с импортом и экспортом. Такая ситуация будет сохраняться до мая, а дальше всё будет не так хорошо.

В целом, первая половина 2024 года для Девы будет более благоприятной, чем неблагоприятной, особенно для кропотливого труда, получения и совершенствования профессиональных навыков. Однако в этот период возможны сплетни и клевета в адрес Девы. Важно будет к этому относиться спокойно.

Весной у Девы появятся неплохие возможности дополнительного заработка, а контакты с партнёрами и клиентами принесут большую пользу.

Совет Деве: с июля по сентябрь нужно почаще проявлять свою индивидуальность и уверенность в себе. Организаторские способности Девы в это время будут на высоте.

Осенью не стоит рисковать финансами – лучше сохранять стабильность, не тратить деньги понапрасну. Это время для личностного роста, развития интересов. Будут неплохие перспективы заработка, возможно получение дополнительного дохода.

Однако осень будет не лучшим временем для планирования беременности и налаживания отношений в семье. Возможны сложности и отсутствие взаимопонимания с супругом, и это может начаться осенью.

Ноябрь принесёт в жизнь Девы новое увлечение, хобби, романтические отношения с перспективой на будущее.

А вот декабря Деве нужно опасаться, потому что могут быть сложные ситуации. Лучше не отправляться в поездки, поскольку возможны ДТП и несчастные случаи.

Гороскоп на 2024 год Скорпион

Для Скорпиона 2024-й будет очень сложным годом. Начало года будет более благоприятным. Трудности могут начаться немного позже, во втором полугодии.

Первое полугодие, особенно январь и февраль, будет временем семейного благополучия, принесёт удачу в партнёрстве – как деловом, так и личном, а также взаимопонимание, хорошие отношения, совместные планы и идеи, которые можно будет реализовывать.

Скорпион в начале 2024 года, особенно в марте, а особенно 8 марта, может встретить свою вторую половинку, будущего супруга. У Скорпиона значительно возрастёт мотивация, чтобы приступить к новым проектам весной. Но стоит помнить, что враги не дремлют и могут активизироваться во второй половине года. Самый неблагоприятный период – это август и сентябрь.

С мая по октябрь Скорпиону нужно быть начеку, потому что финансовые риски и потери практически неизбежны. В это время не нужно затевать никаких бизнесов, никаких новых дел, а лучше сидеть на старом месте, ещё лучше уйти в отпуск.

Прекрасно будет посвятить это время путешествиям, обучению, налаживанию связей с партнёрами и клиентами – только это поможет росту доходов, обретению финансового благополучия и стабильности.

Осень всё же будет благоприятной для карьерного роста, особенно в ноябре и первой половине декабря. Посредством новых проектов и открывшихся перспектив можно будет повысить свою самооценку и укрепить свои позиции в коллективе, в очередной раз показав свой профессионализм. Не нужно бояться никаких начинаний.

Под конец года Скорпион может почувствовать ухудшение состояния здоровья. Есть опасность возникновение разного рода опухолей, поэтому лучше провериться. Главное – не перемерзать, иначе сброс пойдёт на лёгкие, есть опасность разного рода пневмоний и ОРВИ. Так что в конце года нужно следить за своим здоровьем.

Гороскоп на 2024 год Рыбы

Для Рыб 2024 год будет невероятно сложным. Сатурн, планета большого несчастья, будет продолжать двигаться по этому знаку зодиака. Вхождение Юпитера в знак Близнецы 26 мая будет ударом под дых для Рыб, поскольку будет квадратура к этому знаку зодиака. Поэтому, если до июня Рыбам будет казаться, что всё сложно, то после июня будет вдвойне сложнее. Пожалуй, Рыбы будут главными неудачниками 2024 года.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

С другой стороны, Рыбы смогут всему этому сопротивляться и быть такими, какими они есть. Это год достижения целей и укрепления здоровья в лучшем случае.

Первая половина 2024 года принесёт Рыбам уникальную возможность выстроить связи и доверительные отношения с окружением. Это важно для саморазвития и постановки для себя долгоиграющих целей и планов.

Однако в это время представителям знака зодиака стоит быть внимательнее к своему здоровью в связи с тем количеством ответственности, которая будет на них возложена. Будет казаться, что переутомление и стресс – это постоянные спутники Рыб в 2024 году, но дело будет в другом.

В первой половине года будет важно пересмотреть объём работы и обязательств. Год даст возможность Рыбам переосмыслить выбор профессии. С мая по июль усилится интерес к получению новых знаний. И результат не заставит себя долго ждать. Наверное, это самый лучший период для Рыб в этом году. Особенно он будет благоприятен для того, чтобы усовершенствовать свои профессиональные навыки.

Июль и август 2024-го будут идеальными для новых романтических знакомств и заключения выгодного брака. Семейным рыбам гарантированы гармоничные взаимоотношения и взаимопонимание с близкими людьми.

В финансовой сфере Рыбам понадобится новая стратегия, и её нужно будет выработать. Если Рыбы будут готовы принимать ответственные решения, то с октября доходы станут стремительно расти. Поэтому не всё будет так плохо для Рыб 2024 году.

Единственное ограничение в 2024 году – не стоит брать кредиты, иначе это может серьёзным образом повлиять на представителей знака.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Смотрите видео гороскопа на 2024 год от астролога Влада Росса:

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